Nhà sáng lập Lương Trí Thìn nói về kế hoạch đổi tên Đất Xanh

Tập đoàn Đất Xanh đã thông qua kế hoạch đổi tên công ty và tái cấu trúc thương hiệu, trong bối cảnh doanh nghiệp vừa hoàn tất thay đổi các vị trí lãnh đạo cấp cao.

Tái cấu trúc thương hiệu

Ngày 17/4, Tập đoàn Đất Xanh (HOSE: DXG) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Một trong những nội dung quan trọng được tập đoàn trình và đã được cổ đông thông qua tại ĐHĐCĐ là đổi tên công ty, tái cấu trúc thương hiệu, trong bối cảnh doanh nghiệp vừa có sự thay đổi các vị trí lãnh đạo cấp cao gồm Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc.

Tại đại hội, nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng chiến lược, ông Lương Trí Thìn cho biết trong năm 2025, Đất Xanh đã có 4 dự án đang hoàn thiện tính tiền sử dụng đất và có 6 dự án được phê duyệt triển khai dự án theo cơ chế thí điểm của Nghị quyết 171, các dự án này với quy mô đa dạng từ 5 đến 10 ha.

Như vậy, Đất Xanh có 10 dự án trung tâm TP.HCM trong danh mục chuẩn bị đầu tư và kinh doanh trong thời gian tới.

Đáng chú ý, ông Lương Trí Thìn chia sẻ với cổ đông về kế hoạch tái cấu trúc mang tính chiến lược của doanh nghiệp trong giai đoạn tới. Theo đó, công ty định hướng phát triển dựa trên 4 trụ cột chính gồm: đầu tư, phát triển dự án, quản lý và khai thác tối ưu tài sản tạo ra nguồn doanh thu định kỳ, cùng dịch vụ bất động sản.

Ông cho biết doanh nghiệp sẽ chuyển dịch mô hình từ chỉ tập trung bán sản phẩm sang kết hợp giữa bán và khai thác tài sản, qua đó tạo ra dòng tiền ổn định, giảm phụ thuộc vào chu kỳ biến động của thị trường bất động sản. Bên cạnh đó, mảng đầu tư sẽ đóng vai trò như một động lực quan trọng nhằm thu hút các nguồn vốn mới cho tập đoàn.

Theo ông Lương Trí Thìn, quá trình tái cấu trúc lần này hướng tới mục tiêu xây dựng nền tảng kinh doanh bền vững trong dài hạn, do đó không đơn thuần chỉ là việc thay đổi tên công ty.

Ông cũng nhấn mạnh rằng thương hiệu Đất Xanh đã được xây dựng và phát triển suốt 23 năm, với sự nhận diện mạnh mẽ trên thị trường, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ bất động sản. Việc tái cấu trúc thương hiệu lần này nhằm định hình rõ hơn chiến lược phát triển, đồng thời tạo nền tảng cho các kế hoạch triển khai mà Hội đồng chiến lược và ban điều hành đã hoạch định.

Sau đại hội, doanh nghiệp dự kiến sẽ ra mắt thương hiệu mới trong vài tuần tới.

Tân Chủ tịch HĐQT Bùi Ngọc Đức

Đất Xanh đặt mục tiêu doanh thu 5.000 tỷ

Tại đại hội, ông Lương Trí Thìn cũng giới thiệu về tân Chủ tịch HĐQT Bùi Ngọc Đức, người đã gắn bó với Tập đoàn Đất Xanh từ năm 2014. Theo nhà sáng lập, ông Đức là nhân sự hiểu rõ “ADN” doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực hoạt động, đồng thời có kinh nghiệm làm việc trong môi trường quốc tế, vì vậy sẽ cùng ban điều hành triển khai các bước chuyển đổi cần thiết trong giai đoạn mới.

Cùng đồng hành với HĐQT trong nhiệm kỳ mới là tân Tổng giám đốc Nguyễn Trường Sơn. Ông Sơn được giới thiệu là người am hiểu sâu thị trường, đã gắn bó với Đất Xanh suốt 15 năm và từng trải qua các môi trường kinh doanh quốc tế như Nhật Bản.

Theo ông Lương Trí Thìn, đây là thế hệ lãnh đạo trẻ, giàu năng lượng đổi mới, đã được rèn luyện qua thực tiễn và sẵn sàng đảm nhận vai trò dẫn dắt Tập đoàn Đất Xanh trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Năm 2025, Tập đoàn Đất Xanh ghi nhận doanh thu hợp nhất hơn 4.100 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 231 tỷ đồng.

Năm 2026, Đất Xanh đặt mục tiêu doanh thu 5.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 268 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng khoảng 16%. Đại hội cũng đã thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng trong năm 2026 với tỷ lệ dự kiến khoảng 14%, sẽ đưa vốn điều lệ tập đoàn lên hơn 12.600 tỷ đồng.