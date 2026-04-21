Đại biểu lo thực phẩm bẩn len vào trường học, Chính phủ nói “không có vùng cấm”

Trước lo ngại thực phẩm “bẩn” len lỏi vào bữa ăn học đường, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Phát biểu tại phiên thảo luận Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ngày 21/4, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết công tác đảm bảo an toàn thực phẩm đang được Chính phủ chỉ đạo quyết liệt, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục.

Trước đó, đại biểu Lê Thị Thanh Lam (đoàn Cần Thơ) nêu thực trạng thực phẩm bẩn, hàng kém chất lượng vẫn diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến đời sống người dân, đặc biệt là bữa ăn hàng ngày và bữa ăn học đường.

Theo đại biểu, chỉ riêng quý I/2026, cả nước ghi nhận 36 vụ ngộ độc thực phẩm. Đáng chú ý, cơ quan chức năng đã phát hiện khoảng 300 tấn thịt lợn bệnh được đưa ra thị trường, trong đó có cả các bếp ăn tập thể và trường học.

Đại biểu Lê Thị Thanh Lam, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ phát biểu. Ảnh: Quốc hội.

“Nguy cơ mất an toàn thực phẩm không chỉ ở thị trường mà đã len lỏi vào những nơi đáng lẽ phải được kiểm soát chặt chẽ nhất”, bà Lam nói.

Đại biểu cho rằng đây không chỉ là vấn đề quản lý thị trường mà còn là nỗi lo cụ thể của từng gia đình, nhất là phụ huynh có con học bán trú. Vì vậy, cần có chế tài nghiêm khắc hơn với hành vi đưa thực phẩm không an toàn vào trường học, do đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp là trẻ em.

Bà cũng đề nghị siết chặt trách nhiệm của đơn vị cung ứng, nhà trường, đơn vị tổ chức bếp ăn và cơ quan quản lý địa phương; bắt buộc công khai nguồn cung thực phẩm để phụ huynh và xã hội giám sát; tăng cường hậu kiểm, kiểm tra đột xuất và truy xuất nguồn gốc.

Liên quan nội dung này, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cho biết Bộ đang phối hợp với Bộ Y tế trong quản lý an toàn thực phẩm. Thời gian tới, Bộ Y tế sẽ rà soát, sửa đổi Luật An toàn thực phẩm và hai cơ quan sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ.

Làm rõ thêm, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh thời gian qua, các cơ quan chức năng đã tăng cường kiểm tra hơn 300.000 cơ sở mỗi năm, xử lý nhiều vụ vi phạm. Bộ Công an cũng triển khai nhiều chuyên án từ Trung ương đến địa phương để đấu tranh với tội phạm liên quan đến thực phẩm bẩn.

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: Quốc hội.

Theo Phó thủ tướng, Chính phủ đang chỉ đạo Bộ Y tế xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), dự kiến trình Quốc hội vào tháng 10/2026, đồng thời nghiên cứu giao một cơ quan chủ trì thống nhất quản lý lĩnh vực này.

“Chính phủ đang tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm sai phạm, đồng thời bảo vệ các doanh nghiệp làm ăn chính đáng trước tình trạng thực phẩm giả, kém chất lượng”, Phó thủ tướng nói.

Bên cạnh đó, công tác truyền thông cũng được yêu cầu đẩy mạnh nhằm huy động người dân, doanh nghiệp cùng tham gia phòng ngừa, đấu tranh với thực phẩm bẩn, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.