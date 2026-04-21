Hoà Phát lãi đột biến, ông Trần Đình Long nói gì với cổ đông?

Chủ tịch Trần Đình Long cho biết Hoà Phát lãi đột biến hơn 9.000 tỷ đồng trong quý I/2026 nhờ chuyển nhượng dự án ở Phố Nối, Hưng Yên.

Ông Trần Đình Long - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoà Phát (Mã: HPG) - thông tin kết quả kinh doanh quý I/2026 của doanh nghiệp tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Cụ thể, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 53.300 tỷ đồng, lãi sau thuế hơn 9.085 tỷ đồng, đây là mức lợi nhuận quý cao nhất từ trước đến nay.

Chủ tịch Hoà Phát Trần Đình Long.

Theo ông Long, quý I lãi đột biến do có khoảng 5.000 tỷ đồng đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi (sản xuất thép) và 3.800 tỷ đồng đến từ việc chuyển nhượng vốn dự án ở khu đô thị Phố Nối (Hưng Yên) cho đơn vị khác có nhiều kinh nghiệm hơn. Đây cũng là cơ sở cho Hoà Phát mục tiêu đầy tham vọng cho 2026 với kế hoạch lợi nhuận đạt 22.000 tỷ đồng.

Năm nay, Hoà Phát đặt kế hoạch doanh thu 210.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 22.000 tỷ đồng, tăng lần lượt 33% và 42% so với thực hiện năm 2025.

Như vậy, sau 3 tháng, Hoà Phát đã thực hiện được 25% chỉ tiêu doanh thu và 41% mục tiêu lợi nhuận năm.

Nhận định về tác động của đầu tư công và tình hình thị trường thép hiện nay đối với doanh nghiệp, ông Long cho rằng trong cả ngắn hạn và dài hạn, đầu tư công năm nay là rất lớn, đặc biệt là trong nhiệm kỳ này với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 3,8 triệu tỷ đồng.

"Việc chúng ta sản xuất các sản phẩm phục vụ đầu tư công là một hướng đi rất tốt. Hiện nay, các công ty tư nhân cũng đang triển khai rất nhiều dự án, giúp việc bán hàng ở các đại lý đạt kết quả khả quan. Tôi kỳ vọng tăng trưởng của ngành thép sẽ tiếp tục được duy trì và phục hồi", Chủ tịch Hoà Phát nhấn mạnh.

Về áp lực thép giá rẻ từ Trung Quốc, Chủ tịch Hoà Phát thừa nhận đây là vấn đề mà nhiều quốc gia đang phải đối mặt. Trung Quốc là cường quốc thép với sản lượng chiếm hơn 50% thế giới, dù năm qua họ có giảm nhẹ khoảng 5%. Các công ty Trung Quốc bán hàng rất quyết liệt.

"Chúng tôi đang xem xét và kiến nghị các biện pháp phòng vệ thương mại, tương tự như cách nhiều nước trên thế giới đang dựng lên các hàng rào thuế quan để bảo vệ sản xuất trong nước. Nếu không có sự cân bằng giữa nhu cầu tiêu thụ nội địa và hàng nhập khẩu, giá thép sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực", ông Long nói.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, doanh nghiệp dự kiến chia cổ tức với tổng tỷ lệ 15%, trong đó 5% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu. Năm 2024, Hoà Phát chia cổ tức hoàn toàn bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20% và là năm thứ hai liên tiếp không trả cổ tức tiền mặt. Năm 2022, doanh nghiệp không trả cổ tức.

Lịch sử trả cổ tức của Hoà Phát.

Nếu kế hoạch được thực thi, Hoà Phát sẽ phát hành hơn 767 triệu cổ phiếu trả cổ tức, qua đó nâng vốn điều lệ lên 84.430 tỷ đồng.

Với gần 6,4 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, số tiền chi trả cổ tức bằng tiền mặt ước tính khoảng 3.838 tỷ đồng. Thời gian chi trả cụ thể sẽ do HĐQT quyết định.