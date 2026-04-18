Khách hàng bị lừa 5 tỷ đồng vì tin lời nhân viên giả mạo, KienlongBank nói gì?

Sau phản ánh của khách hàng về giao dịch bất thường, KienlongBank cho biết đã vào cuộc kiểm tra, đồng thời cảnh báo các chiêu thức lừa đảo, đặc biệt dưới hình thức mời chào lãi suất cao.

Theo phản ánh, một khách hàng không thực hiện thao tác chuyển tiền nhưng tài khoản KienlongBank vẫn phát sinh 11 giao dịch với tổng số tiền là 5 tỷ đồng.

Thông tin cung cấp cho thấy khách hàng này mở tài khoản khi được một đối tượng Facebook mời chào với về mức lãi suất cao. Trong quá trình đến để tìm hiểu, giao dịch viên của KienlongBank đã cảnh báo đây là thông tin không đúng quy định, có dấu hiệu lừa đảo. Ngân hàng thực hiện khuyến cáo nhiều lần qua email, SMS tới khách hàng không để lộ OTP.

Đối với nội dung cấp quyền thiết bị mới và thực hiện giao dịch, KienlongBank khẳng định hệ thống đã vận hành chặt chẽ theo các lớp bảo mật của Ngân hàng Nhà nước. Việc giao dịch hoàn tất nghi ngờ tài khoản đã bị lộ lọt OTP, đối tượng xấu chiếm quyền kiểm soát.

Đại diện KienlongBank nhấn mạnh: “Ngay khi tiếp nhận phản ánh, KienlongBank đã quyết liệt triển khai các biện pháp khẩn cấp: phối hợp với mạng lưới ngân hàng liên kết để phong tỏa thành công một phần dòng tiền và chuyển toàn bộ hồ sơ nghiệp vụ sang Cơ quan Công an.

Ngân hàng đã chủ động báo cáo vụ việc tới Cơ quan công an xem xét xử lý vụ việc có dấu hiệu liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao để xác minh và xử lý vụ việc theo quy định pháp luật. KienlongBank thực hiện đầy đủ theo quy định. Đến nay, vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, xác minh làm rõ về tội phạm lừa đảo công nghệ cao.”

Gia tăng chiêu thức lừa đảo công nghệ cao, người dùng cần nâng cao cảnh giác

Thực tế cho thấy, các vụ việc mất tiền trong tài khoản ngân hàng thời gian gần đây thường xuất phát từ việc khách hàng bị lừa cung cấp thông tin bảo mật cho các đối tượng giả mạo. Các hình thức phổ biến bao gồm mạo danh nhân viên ngân hàng, cơ quan chức năng hoặc mời chào đầu tư với lợi nhuận cao bất thường.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, tội phạm công nghệ cao đang lợi dụng sự thiếu cảnh giác của người dùng để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Nhiều trường hợp kẻ gian không cần tấn công hệ thống ngân hàng mà chỉ cần đánh vào sự mất cảnh giác của người dùng để chiếm đoạt tài sản.

Trước thực trạng này, các ngân hàng liên tục khuyến nghị khách hàng cần: Không cung cấp mã OTP, mật khẩu hoặc thông tin đăng nhập cho bất kỳ ai; Không truy cập vào các đường link không rõ nguồn gốc; Chỉ thực hiện giao dịch qua các kênh chính thức của ngân hàng và Chủ động liên hệ ngân hàng ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Nhiều chuyên gia cũng nhấn mạnh, việc bảo vệ tài khoản không chỉ đến từ hệ thống ngân hàng mà còn phụ thuộc vào ý thức và sự cẩn trọng của mỗi khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ tài chính số.