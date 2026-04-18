Khách hàng bị lừa 5 tỷ đồng vì tin lời nhân viên giả mạo, KienlongBank nói gì?

Yến Linh
Sau phản ánh của khách hàng về giao dịch bất thường, KienlongBank cho biết đã vào cuộc kiểm tra, đồng thời cảnh báo các chiêu thức lừa đảo, đặc biệt dưới hình thức mời chào lãi suất cao.

Theo phản ánh, một khách hàng không thực hiện thao tác chuyển tiền nhưng tài khoản KienlongBank vẫn phát sinh 11 giao dịch với tổng số tiền là 5 tỷ đồng.

Thông tin cung cấp cho thấy khách hàng này mở tài khoản khi được một đối tượng Facebook mời chào với về mức lãi suất cao. Trong quá trình đến để tìm hiểu, giao dịch viên của KienlongBank đã cảnh báo đây là thông tin không đúng quy định, có dấu hiệu lừa đảo. Ngân hàng thực hiện khuyến cáo nhiều lần qua email, SMS tới khách hàng không để lộ OTP.

Đối với nội dung cấp quyền thiết bị mới và thực hiện giao dịch, KienlongBank khẳng định hệ thống đã vận hành chặt chẽ theo các lớp bảo mật của Ngân hàng Nhà nước. Việc giao dịch hoàn tất nghi ngờ tài khoản đã bị lộ lọt OTP, đối tượng xấu chiếm quyền kiểm soát.

Đại diện KienlongBank nhấn mạnh: “Ngay khi tiếp nhận phản ánh, KienlongBank đã quyết liệt triển khai các biện pháp khẩn cấp: phối hợp với mạng lưới ngân hàng liên kết để phong tỏa thành công một phần dòng tiền và chuyển toàn bộ hồ sơ nghiệp vụ sang Cơ quan Công an.

Ngân hàng đã chủ động báo cáo vụ việc tới Cơ quan công an xem xét xử lý vụ việc có dấu hiệu liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao để xác minh và xử lý vụ việc theo quy định pháp luật. KienlongBank thực hiện đầy đủ theo quy định. Đến nay, vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, xác minh làm rõ về tội phạm lừa đảo công nghệ cao.”

Gia tăng chiêu thức lừa đảo công nghệ cao, người dùng cần nâng cao cảnh giác

Thực tế cho thấy, các vụ việc mất tiền trong tài khoản ngân hàng thời gian gần đây thường xuất phát từ việc khách hàng bị lừa cung cấp thông tin bảo mật cho các đối tượng giả mạo. Các hình thức phổ biến bao gồm mạo danh nhân viên ngân hàng, cơ quan chức năng hoặc mời chào đầu tư với lợi nhuận cao bất thường.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, tội phạm công nghệ cao đang lợi dụng sự thiếu cảnh giác của người dùng để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Nhiều trường hợp kẻ gian không cần tấn công hệ thống ngân hàng mà chỉ cần đánh vào sự mất cảnh giác của người dùng để chiếm đoạt tài sản.

Trước thực trạng này, các ngân hàng liên tục khuyến nghị khách hàng cần: Không cung cấp mã OTP, mật khẩu hoặc thông tin đăng nhập cho bất kỳ ai; Không truy cập vào các đường link không rõ nguồn gốc; Chỉ thực hiện giao dịch qua các kênh chính thức của ngân hàng và Chủ động liên hệ ngân hàng ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Nhiều chuyên gia cũng nhấn mạnh, việc bảo vệ tài khoản không chỉ đến từ hệ thống ngân hàng mà còn phụ thuộc vào ý thức và sự cẩn trọng của mỗi khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ tài chính số.

#Cảnh báo #lừa đảo công nghệ cao #Ngân hàng

VietinBank phối hợp cùng Tập đoàn Boston Consulting Group (BCG) tổ chức Diễn đàn Chiến lược Khách hàng Ưu tiên 2026

Ngày 16/4, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) phối hợp cùng Tập đoàn Boston Consulting Group (BCG) tổ chức Diễn đàn Chiến lược Khách hàng Ưu tiên 2026, nhằm chia sẻ định hướng chuyển đổi mô hình cung cấp dịch vụ tài chính đơn lẻ sang kiến tạo mạng lưới giá trị đồng bộ cho giới tinh hoa.

Tối 15/4, trong khuôn khổ trao giải Cống Hiến lần thứ 20 – năm 2026, Tập đoàn T&T Group của doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã được vinh danh ở hạng mục Khát vọng cống hiến vì những đóng góp nổi bật trong công tác xã hội hóa thể thao; khơi gợi niềm đam mê, truyền cảm hứng và lan tỏa các giá trị tích cực trong cộng đồng, góp phần khích lệ sự phát triển của phong trào thể thao trên toàn quốc.

Trên bức tranh thị trường bất động sản Cửa Lò đang phát triển mạnh mẽ, Pearl Residence nổi lên nhờ khả năng vừa để ở vừa khai thác. Sở hữu vị trí trung tâm, tầm nhìn hướng biển rộng mở, hệ vận hành chuyên nghiệp, và pháp lý sở hữu lâu dài, dự án mở ra cơ hội đầu tư linh hoạt, đón đầu dư địa tăng trưởng của đô thị biển.

Vietnam Airlines vừa ký kết loạt thỏa thuận hợp tác với các đối tác Trung Quốc, tổng giá trị ước tính 50 triệu USD giai đoạn 2026–2030, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác ở cả hai mảng hành khách và vận chuyển hàng hóa, qua đó mở rộng hiện diện và củng cố vị thế của Hãng tại thị trường trọng điểm này.

Khi hiệu quả khai thác thực trở thành ưu tiên, nhà đầu tư đang dần rời bỏ tư duy “mua để giữ” để hướng đến những sản phẩm tạo dòng tiền bền vững. Trong xu hướng đó, Newtown Diamond nổi lên như một lựa chọn đáng chú ý nhờ khả năng khai thác cho thuê và lợi thế đón dòng khách chi tiêu cao tại Đà Nẵng.

Tòa tháp The Sea được kiến tạo bởi BIM Land, xác lập chuẩn sống riêng tư và trải nghiệm hiếm có với số lượng giới hạn 159 căn hộ trực vịnh Hạ Long và mật độ vượt trội chỉ 6 căn hộ mỗi tầng. Sự cộng hưởng giữa tọa độ kế cận bến du thuyền và hệ tiện ích cao cấp, thiết lập một bến đỗ kiêu hãnh dành riêng cho cộng đồng ưu tú.

Không chỉ là hoạt động thể thao cộng đồng, giải đi bộ Green Family Walk tại Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ) được thiết kế như một trải nghiệm “3 trong 1”: gắn kết gia đình đa thế hệ, khám phá ngôi nhà xanh chuẩn sống nghỉ dưỡng và tiếp cận cơ hội sở hữu tài sản tự vận hành, sinh lời giữa siêu đô thị biển tầm vóc quốc tế.

Sau tháng khuấy động thị trường với chuỗi kỷ lục vô tiền khoáng hậu, Vinhomes Hải Vân Bay đã chính thức lộ diện trong lễ ra quân diễn ra đồng thời tại 3 đầu cầu Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM, ngày 7/4. Dự kiến chỉ sau 1 tuần nữa, khu Bạch Vân sẽ “đóng sổ” khi phần lớn quỹ căn đã có chủ, khiến cuộc đua sở hữu tài sản thực tại đô thị vịnh biển miền Trung càng thêm khốc liệt.

Trong bối cảnh doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) đang có cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị hạ tầng trọng điểm quốc gia, yêu cầu đặt ra là bảo đảm năng lực tài chính và vận hành để khai thác hiệu quả và phát triển bền vững. Với vai trò đối tác tài chính hàng đầu, Techcombank đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp thông qua các giải pháp toàn diện, giúp nâng cao năng lực, tăng trưởng thực chất và đóng góp vào hành trình kiến tạo “Việt Nam mới” hùng cường, thịnh vượng.