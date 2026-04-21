Tỷ phú Trần Đình Long: "Hoà Phát hết nợ thì tôi không ngồi đây"

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 khi được cổ đông hỏi về vấn đề nợ vay của Tập đoàn Hoà Phát, ông Trần Đình Long đã có những quan điểm thẳng thắn về vấn đề này.
"Nếu tập đoàn hết nợ, ông Long không còn ngồi đây làm gì cả. Có 3-4 lãnh đạo ngân hàng bảo tôi là Hoà Phát ít dùng đòn bẩy quá", ông Long nói. Thậm chí vị Chủ tịch còn nói đùa rằng "không nên hết nợ làm gì cả".
Ngoài ra, tại đại hội, Chủ tịch Hoà Phát cũng thẳng thắn cho rằng ông không bao giờ khuyên mọi người mua hay bán cổ phiếu, đây là quan điểm từ trước đến nay. Theo ông Long, sự biến động của cổ phiếu là yếu tố khách quan, không phải chủ quan từ phía ông.
"Tôi không bao giờ khuyên mọi người mua hay bán. Nếu tôi khuyên mua mà giá xuống thì bảo tôi lùa gà, còn khuyên bán mà giá lên lại bảo tôi bán chui hay làm mất tiền của mọi người. Tôi tuyên bố chính thức, chừng nào còn ở vị trí này, tôi sẽ không bao giờ khuyên cổ đông mua cổ phiếu Hòa Phát”, ông Long nói.
Hoà Phát không lo sợ đối thủ mới, chấp nhận cạnh tranh
Liên quan đến dự án sản xuất thép ray đường sắt, Chủ tịch Hòa Phát cho biết ông đã trực tiếp thị sát nhà máy trong tuần qua và ghi nhận nỗ lực của toàn bộ cán bộ, công nhân nhằm đưa ra sản phẩm ray thép đầu tiên vào quý II/2027. Tuyến Hà Nội - Quảng Ninh dự kiến hoàn thành vào năm 2028 và Hòa Phát đang tích cực chào bán sản phẩm ray cho dự án này.
Khi cổ đông đề cập vấn đề đầu ra sản phẩm là "làm ray mà không bán được thì sao".
Chủ tịch Hòa Phát cho biết định hướng sản phẩm của doanh nghiệp đa dạng để đảm bảo đầu ra. Cụ thể, ngoài ray (khoảng 200.000 tấn), nhà máy còn có thể sản xuất khoảng 500.000 tấn thép hình, qua đó giảm rủi ro nếu tiêu thụ ray gặp khó khăn.
Nhận định về tác động của đầu tư công và tình hình thị trường thép hiện nay đối với doanh nghiệp, ông Long cho rằng trong cả ngắn hạn và dài hạn, đầu tư công năm nay là rất lớn, đặc biệt là trong nhiệm kỳ này với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 3,8 triệu tỷ đồng.
"Việc chúng ta sản xuất các sản phẩm phục vụ đầu tư công là một hướng đi rất tốt. Hiện nay, các công ty tư nhân cũng đang triển khai rất nhiều dự án, giúp việc bán hàng ở các đại lý đạt kết quả khả quan. Tôi kỳ vọng tăng trưởng của ngành thép sẽ tiếp tục được duy trì và phục hồi", Chủ tịch Hoà Phát nhấn mạnh.
Về vấn đề thị trường xuất hiện nhiều đối thủ mới, Chủ tịch Hoà Phát khẳng định doanh nghiệp chấp nhận cạnh tranh và không quá lo lắng. "Quan điểm của tôi là không được chủ quan, phải luôn cải tiến để giữ vững động lực phát triển. Ai làm thì làm, nhưng cạnh tranh với Hoà Phát là khó", ông Long nói.
Năm 2026, Hoà Phát đặt mục tiêu doanh thu 210.000 tỷ đồng và 22.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 33% và 42% so với cùng kỳ.
Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức doanh thu cao nhất trong lịch sử hoạt động, lợi nhuận dự kiến là mức cao nhất trong 5 năm (thấp hơn năm 2021).