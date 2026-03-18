Giá vàng trong nước hôm nay tăng nhẹ, chênh lệch với thế giới 24,5 triệu đồng/lượng

Sáng 18/3, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 180 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 183 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua (17/3).

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC hôm nay.

Giá vàng nhẫn hôm nay.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 179,7 - 182,7 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng so với sáng 17/3.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 180 - 183 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 180 – 183 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng so với ngày 17/3.

Giá vàng thế giới thay đổi thế nào?

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 18/3 giao dịch ở mức 5.003 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.321 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 158,7 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), giảm 500.000 đồng/lượng so với hôm qua (17/3).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 24,5 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng tiếp tục duy trì sát mức thấp nhất trong vòng một tháng qua. Tâm lý thận trọng bao trùm thị trường khi các nhà đầu tư nín thở chờ đợi quyết định chính sách tiền tệ từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong bối cảnh giá dầu thô trồi sụt thất thường gây áp lực lên lạm phát.

Thị trường hiện dự báo gần như chắc chắn Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tới. Giới quan sát đang dồn sự chú ý vào các đánh giá của cơ quan này về tác động từ chi phí năng lượng leo thang và sự hạ nhiệt của thị trường lao động. Ngoài Fed, các ngân hàng trung ương lớn như ECB, BoE và BoJ cũng được kỳ vọng sẽ duy trì quan điểm thắt chặt trong tuần này.

Về mặt địa chính trị, xung đột tại Trung Đông vừa chứng kiến một bước ngoặt lớn khi phía Iran chính thức xác nhận người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia — ông Ali Larijani — đã tử nạn sau các đợt tập kích đường không của liên quân Mỹ - Israel.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh tấn công các mục tiêu quân sự trên đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu mỏ huyết mạch của Tehran. Để đáp trả, Iran tiếp tục đẩy mạnh các đòn tấn công vào hạ tầng năng lượng khắp vùng Vịnh, khiến hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz gần như bị tê liệt hoàn toàn. Bất chấp đà suy yếu ngắn hạn do đồng USD mạnh, tính từ đầu năm đến nay, vàng vẫn ghi nhận mức tăng trưởng xấp xỉ 16%.

Giá bitcoin giảm 1,9%

Về giá Bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (18/3) giá Bitcoin giao dịch quanh ngưỡng 74.208 USD/BTC giảm 1,9%, song vẫn tiếp tục duy trì vị thế vững chắc và bỏ xa ngưỡng cản tâm lý quan trọng 70.000 USD.

Dòng tiền đang có sự dịch chuyển khi những lo ngại về xung đột tại Trung Đông dần được thị trường hấp thụ và chuyển hóa thành lực đẩy cho các tài sản kỹ thuật số.

So với mức giá của 7 ngày trước (69.809 USD/BTC), đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 6,3%, phản ánh lực cầu áp đảo và tâm lý lạc quan của giới đầu tư bất chấp sự suy yếu của các kênh tài sản truyền thống như vàng.

Tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin đã thiết lập một mặt bằng giá cao nhất trong năm. Hiện tại, giá trị của đồng tiền này đã tăng trưởng 7,8% so với mức ghi nhận một tháng trước (68.847 USD/BTC), cho thấy khả năng tăng trưởng dài hạn đang chiếm ưu thế tuyệt đối trước những áp lực từ chính sách tiền tệ và căng thẳng địa chính trị.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 187 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.484 tỷ USD chiếm 50,2% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 7 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng giảm so với 24h trước đó.