Debt Collection: Giải pháp nâng hiệu quả thu hồi nợ, tối ưu dòng tiền

Trong bối cảnh áp lực kiểm soát chất lượng tín dụng gia tăng, bài toán thu hồi nợ ảnh hưởng trực tiếp đến thanh khoản, hiệu quả sử dụng vốn và sức khỏe tài chính của tổ chức tín dụng. Đây cũng là lý do nhiều ngân hàng đang chuyển sang sử dụng các giải pháp quản trị nợ như Debt Collection.

Được phát triển theo hướng số hóa toàn diện vòng đời xử lý nợ, giải pháp Debt Collection do TNTech phát triển tập trung tạo ra ba mục tiêu mà ngân hàng luôn chú trọng: nâng cao hiệu quả thu hồi nợ, giảm chi phí vận hành và tối ưu dòng tiền.

Nâng cao hiệu quả thu hồi nợ nhờ số hóa và tự động hóa

Giá trị đầu tiên của Debt Collection nằm ở việc nâng hiệu quả thu hồi thông qua số hóa và tự động hóa toàn bộ quy trình xử lý nợ.

Thay vì quản lý hồ sơ phân tán qua email, excel hay điều phối thủ công, hệ thống cho phép ngân hàng quản trị tập trung toàn bộ danh mục nợ, từ giám sát sớm, phân loại khoản vay, khởi tạo hồ sơ theo dõi cho tới đôn đốc thu hồi và triển khai các phương án xử lý.

Giải pháp Debt Collection giúp tự động hóa nhiều công đoạn trong quy trình thu hồi nợ

Một điểm nổi bật là khả năng phân luồng hồ sơ theo mức độ rủi ro dựa trên “rule” dành cho từng nhóm nợ, số ngày quá hạn, tài sản bảo đảm hay giá trị dư nợ, từ đó tự động điều phối các khoản vay vào những kịch bản xử lý phù hợp. Cách tiếp cận này giúp nguồn lực thu hồi được phân bổ theo mức độ ưu tiên, thay vì dàn trải như cách làm truyền thống.

Cùng với đó, nền tảng cho phép triển khai đa phương án xử lý song song trên cùng một hồ sơ, từ nhắc nợ, tái cơ cấu đến xử lý tài sản bảo đảm hay biện pháp pháp lý, giúp ngân hàng linh hoạt tối ưu chiến lược thu hồi nợ theo từng khách hàng và từng thời điểm.

Việc số hóa quy trình và tự động hóa luồng nghiệp vụ không chỉ rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tăng tốc độ phản ứng, mà còn góp phần cải thiện tỷ lệ thu hồi, giảm phụ thuộc vào xử lý thủ công và hạn chế rủi ro vận hành.

Giảm chi phí vận hành nhờ quản lý tập trung

Không chỉ cải thiện hiệu quả thu hồi nợ, Debt Collection còn giải bài toán chi phí – một áp lực lớn trong vận hành xử lý nợ.

Thông qua mô hình quản lý tập trung từ phân loại nợ, nhắc nợ, phân công hồ sơ đến phê duyệt phương án xử lý, giải pháp giúp giảm đáng kể các khâu tác nghiệp thủ công, hạn chế trùng lặp và tối ưu nguồn lực nhân sự.

Cơ chế phân bổ hồ sơ thông minh theo vai trò, thẩm quyền, luồng xử lý tồn đọng hay SLA (cam kết thời gian xử lý) giúp ngân hàng tránh quá tải cục bộ, đồng thời nâng hiệu suất đội ngũ xử lý nợ.

Khác với nhiều hệ thống chỉ hỗ trợ tác nghiệp, Debt Collection còn tích hợp khả năng ghi nhận chi phí xử lý theo hoạt động cho phép theo dõi chi phí phát sinh trên từng hồ sơ, từng phương án và từng tác vụ. Nhờ đó, ngân hàng không chỉ quản lý quy trình hiệu quả hơn, mà còn có thể kiểm soát hiệu quả thu hồi trên chi phí xử lý.

Việc giảm chi phí xử lý nợ, giảm thời gian xử lý và tối ưu nguồn lực vận hành giúp bài toán thu hồi không chỉ hiệu quả hơn mà còn kinh tế hơn.

Tối ưu dòng tiền cho tổ chức tín dụng

Ở cấp độ chiến lược, giá trị lớn nhất mà nền tảng mang lại là tác động trực tiếp tới dòng tiền và chất lượng tài sản của ngân hàng.

Khi tốc độ xử lý được cải thiện, tỷ lệ thu hồi tăng lên và nợ có vấn đề được can thiệp sớm hơn, dòng tiền từ thu nợ được cải thiện đáng kể. Điều này không chỉ hỗ trợ thanh khoản mà còn góp phần nâng hiệu quả sử dụng vốn.

Quản lý và thu hồi nợ tốt giúp ngân hàng tối ưu được dòng tiền

Song song đó, cơ chế cảnh báo sớm, phân luồng rủi ro và điều phối đa phương án xử lý giúp giảm khả năng khoản vay chuyển nhóm xấu hơn, qua đó hỗ trợ kiểm soát nợ xấu và giảm áp lực trích lập dự phòng.

Nói cách khác, giải pháp không chỉ hỗ trợ thu hồi các khoản nợ hiện hữu, mà còn góp phần bảo vệ chất lượng tín dụng và tối ưu dòng tiền cho tổ chức tín dụng trong dài hạn.

Với lợi thế là giải pháp công nghệ do doanh nghiệp Việt phát triển dựa trên kinh nghiệm và sự am hiểu hệ thống ngân hàng, Debt Collection tiếp cận theo hướng tích hợp từ số hóa quy trình, tự động hóa xử lý đến quản trị hiệu quả thu hồi nợ. Nhờ đó, giải pháp Debt Collection của TNTech không chỉ là một công cụ thu hồi nợ, mà là nền tảng quản trị nợ số giúp ngân hàng đồng thời đạt ba mục tiêu: thu hồi tốt hơn, vận hành tinh gọn hơn và dòng tiền lành mạnh hơn.

Trong bối cảnh xử lý nợ ngày càng trở thành một năng lực cạnh tranh của tổ chức tín dụng, đây có thể là bước chuyển từ “quản lý nợ theo sự vụ” sang “chủ động quản trị rủi ro trong suốt vòng đời khoản vay”.