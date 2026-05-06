Lộ diện doanh nghiệp vượt qua vòng 1 cấp phép sàn giao dịch tài sản mã hóa

Hoàng Anh

CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX) được Bộ Tài chính chấp thuận vòng 1 cấp phép, trở thành một trong những doanh nghiệp sớm tiến vào giai đoạn hoàn thiện điều kiện để xin giấy phép chính thức.

CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX) vừa công bố đã nhận được công văn của Bộ Tài chính, chính thức được chấp thuận vòng 1 trong quy trình cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

Theo nội dung công văn, hồ sơ của TCEX đã đáp ứng đầy đủ, hợp lệ các tài liệu ban đầu theo quy định tại Nghị quyết 05/2025/NQ-CP và được Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện hồ sơ vòng 2, bổ sung các điều kiện quan trọng liên quan đến năng lực tài chính, cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ và tiêu chuẩn an toàn hệ thống thông tin để đủ điều kiện được cấp phép chính thức.

TCEX được thành lập vào ngày 5/5/2025 với vốn điều lệ ban đầu 3 tỷ đồng. Trong đó, ông Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) nắm 89% vốn, TCBS sở hữu 9,9% vốn và CTCP Quản lý quỹ Kỹ Thương (Techcom Capital) nắm 1,1% vốn.

Đến tháng 8/2025, TCEX đã tăng mạnh vốn điều lệ lên 101 tỷ đồng.

Hiện tại, người đại diện theo pháp luật của công ty là bà Đoàn Mai Hạnh, chức vụ Tổng Giám đốc.

Trước đó, tại đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 ông Nguyễn Xuân Minh cho biết TCBS hiện nằm trong nhóm doanh nghiệp được lựa chọn để tiếp tục rà soát phục vụ quá trình cấp phép. Theo ông, do đây là lĩnh vực mới, cơ quan quản lý cần thêm thời gian hoàn thiện cơ chế, song doanh nghiệp kỳ vọng có thể nhận được giấy phép trong năm nay.

Chia sẻ thêm về định hướng phát triển, ông Minh cho rằng sàn giao dịch chỉ là một phần trong hệ sinh thái tài sản mã hóa mà TCBS hướng tới. Trọng tâm của doanh nghiệp là xây dựng chuỗi giá trị toàn diện, trong đó giao dịch chỉ là một mắt xích.

Cụ thể, TCBS định hướng phát triển mảng tư vấn phát hành tài sản mã hóa (tokenization), chuyển đổi các tài sản thực (Real World Assets – RWA) thành token để có thể giao dịch trên nền tảng số. Bên cạnh đó, mảng lưu ký tài sản số (custody) cũng được xác định là trụ cột quan trọng, đặc biệt trong việc đảm bảo an toàn tài sản và tạo dựng niềm tin cho nhà đầu tư.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, với lợi thế là công ty con của ngân hàng, TCBS có nền tảng để phát triển hệ thống lưu ký với tiêu chuẩn cao, tương tự cách thức quản lý tài sản trong lĩnh vực ngân hàng truyền thống. Tuy nhiên, ngoài yếu tố công nghệ, doanh nghiệp cũng cần xây dựng quy trình kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tài sản mã hóa của khách hàng trước khi mở rộng sang vận hành thị trường giao dịch.

Nghị quyết 05/2025/NQ-CP quy định rõ điều kiện phát hành và hoạt động trong lĩnh vực tài sản mã hóa, với trọng tâm là đảm bảo tính minh bạch và an toàn hệ thống.

Theo đó, doanh nghiệp phát hành phải là pháp nhân tại Việt Nam và tài sản mã hóa phải được xây dựng dựa trên tài sản thực.

Đối với các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa (VASP), yêu cầu bao gồm: Vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỷ đồng; Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 49%; Hạ tầng công nghệ đáp ứng tiêu chuẩn an toàn cấp độ 4/5

Ngoài việc cung cấp dịch vụ giao dịch và lưu ký, doanh nghiệp phải thực hiện công bố thông tin minh bạch, tách bạch tài sản của khách hàng, đồng thời thiết lập cơ chế giải quyết tranh chấp và bồi thường khi xảy ra sự cố, nhằm bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư trong giai đoạn thí điểm.

