Giá vàng SJC hôm nay hơn 182 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC sáng 16/3 niêm yết ở mức 179,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 182,6 triệu đồng/lượng.

Sáng 16/3, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 179,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 182,6 triệu đồng/lượng, đi ngang so với phiên giao dịch tuần trước (14/3).

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC hôm nay.

Giá vàng nhẫn hôm nay.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 179,3 - 182,3 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, đi ngang so với sáng 14/3.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 179,6 - 182,6 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, đi ngang so với phiên giao dịch tuần trước.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 180 – 183 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng so với ngày 14/3.

Giá vàng thế giới thay đổi thế nào?

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 16/3 giao dịch ở mức 4.999 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.321 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 158,6 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), giảm 600.000 đồng/lượng so với tuần trước (14/3).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 24 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới giằng co quanh ngưỡng 5.000 USD/ounce sau chuỗi hai tuần sụt giảm liên tiếp. Thị trường kim loại quý đang chịu áp lực nặng nề khi rủi ro cung ứng năng lượng toàn cầu bị đẩy lên mức báo động sau các diễn biến quân sự mới nhất tại Trung Đông.

Cuối tuần qua, căng thẳng đã leo thang lên một nấc thang mới khi Mỹ thực hiện cuộc tập kích vào đảo Kharg — trung tâm xuất khẩu dầu mỏ huyết mạch của Iran. Động thái này ngay lập tức vấp phải sự đáp trả quyết liệt từ Tehran bằng các cuộc tấn công trả đũa nhắm vào Israel và các cơ sở hạ tầng năng lượng tại nhiều quốc gia Ả Rập. Cuộc xung đột giữa liên quân Mỹ - Israel và Iran hiện đã bước sang tuần thứ ba mà chưa có bất kỳ triển vọng hạ nhiệt nào, trực tiếp gây rúng động các thị trường tài chính toàn cầu.

Giá năng lượng leo thang cùng áp lực lạm phát gia tăng đã dập tắt kỳ vọng về việc các ngân hàng trung ương sớm nới lỏng chính sách tiền tệ. Đây được xem là "cơn gió ngược" đối với các tài sản không hưởng lãi suất như vàng. Giới phân tích dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tuần này. Đồng thời, một loạt ngân hàng trung ương lớn từ khu vực Đồng Euro, Anh, Nhật Bản cho đến Trung Quốc, Brazil và Nga cũng sẽ đưa ra những quyết định quan trọng về chính sách tiền tệ trong vài ngày tới.

Giá bitcoin tăng hơn 2%

Về giá Bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (16/3) giá Bitcoin giao dịch quanh ngưỡng 72.600 USD/BTC, tiếp tục duy trì đà hưng phấn và củng cố vững chắc vị thế trên mốc tâm lý quan trọng 70.000 USD.

Trạng thái tích cực này diễn ra trong bối cảnh dòng tiền thông minh đang có sự phân hóa rõ rệt khi những lo ngại cực đoan về xung đột tại Trung Đông dần được thị trường hấp thụ. So với mức giá của 7 ngày trước (66.539 USD/BTC), đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 9,1%, phản ánh lực cầu bắt đáy áp đảo và tâm lý lạc quan của giới đầu tư bất chấp những rung lắc dữ dội của các kênh tài sản truyền thống như vàng.

Tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin đã khẳng định vị thế phục hồi vượt trội với việc thiết lập một mặt bằng giá mới đầy thuyết phục. Hiện tại, giá trị của đồng tiền này đã tăng trưởng 3% so với mức ghi nhận một tháng trước (70.509 USD/BTC), cho thấy xung lực tăng trưởng dài hạn đang chiếm ưu thế hoàn toàn trước những áp lực điều chỉnh ngắn hạn từ các yếu tố kinh tế vĩ mô và căng thẳng địa chính trị.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 144 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.452 tỷ USD chiếm 50,1% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 8 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng tăng so với 24h trước đó.