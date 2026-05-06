SHB tặng gói cứu hộ giao thông toàn quốc VETC cho khách hàng

Yến Linh
Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa giới thiệu chương trình khuyến mại “Kết nối SHB – An tâm vạn dặm”, mang đến giá trị thiết thực cho khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ ngân hàng số gắn với hệ sinh thái giao thông thông minh.

Theo đó, từ nay đến hết ngày 31/07, khách hàng cá nhân mới mở tài khoản trực tuyến SHB thông qua ứng dụng VETC, đồng thời liên kết ví VETC thành công, sẽ được tặng gói cứu hộ giao thông toàn quốc trị giá 200.000 đồng.

Để nhận ưu đãi, khách hàng cần hoàn tất đăng nhập lần đầu vào ứng dụng ngân hàng số SHB SAHA trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm mở tài khoản. Đây là bước kích hoạt quan trọng, giúp người dùng trải nghiệm trọn vẹn các tiện ích trong hệ sinh thái số của SHB.

Đại diện SHB cho biết, chương trình được triển khai trong bối cảnh xu hướng thanh toán không tiền mặt và các giải pháp giao thông không dừng đang phát triển mạnh mẽ. Sự kết hợp giữa dịch vụ ngân hàng và nền tảng thu phí tự động VETC không chỉ giúp tối ưu hóa trải nghiệm thanh toán, mà còn góp phần nâng cao sự an toàn, thuận tiện cho khách hàng trên mỗi hành trình.

Gói cứu hộ VETC được đánh giá là tiện ích thiết thực, hỗ trợ người dùng xử lý các tình huống phát sinh khi tham gia giao thông, từ đó mang lại sự an tâm và chủ động hơn trong di chuyển.

Thông qua chương trình “Kết nối SHB – An tâm vạn dặm”, SHB tiếp tục đẩy mạnh chiến lược chuyển đổi số, đồng thời mở rộng hợp tác với các đối tác trong nhiều lĩnh vực nhằm xây dựng hệ sinh thái dịch vụ đa dạng, gia tăng trải nghiệm và lợi ích cho khách hàng cá nhân.

Với định hướng “lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm” – một trong bốn trụ cột chiến lược của SHB trên hành trình chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện, SHB không ngừng đầu tư công nghệ hiện đại để nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng. Ngân hàng đang triển khai mô hình “Future Bank” dựa trên chiến lược “5 First” gồm: Data + AI First, People First, Cloud First, Security First và Mobile First, hướng tới chuyển đổi toàn diện từ vận hành đến trải nghiệm người dùng.

Song song đó, SHB kiên định chiến lược hợp tác với các tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp lớn, đóng vai trò đầu tàu trong nền kinh tế, qua đó mở rộng hệ sinh thái và gia tăng giá trị kết nối. Trong đó, VETC là công ty trong lĩnh vực thu phí điện tử (ETC) thuộc Tập đoàn Tasco - đối tác hợp tác toàn diện của SHB.

Trong chiến lược phát triển toàn diện, SHB đặt mục tiêu trở thành Ngân hàng TOP 1 về hiệu quả; Ngân hàng Số được yêu thích nhất; Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất đồng thời là Ngân hàng TOP đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính dịch vụ với khách hàng doanh nghiệp chiến lược tư nhân và Nhà nước, có chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, hệ sinh thái, phát triển xanh. Tầm nhìn đến năm 2035, SHB trở thành Ngân hàng bán lẻ hiện đại, Ngân hàng xanh, Ngân hàng số trong TOP đầu của khu vực.

