Từ giải pháp tài chính đến hành trình hơn 15 năm FE CREDIT đồng hành cùng cộng đồng

Yến Linh
Trong hơn 15 năm qua, FE CREDIT kiên trì triển khai các hoạt động cộng đồng theo định hướng dài hạn, gắn với nhu cầu thực tế. Không chỉ cung cấp giải pháp tài chính, doanh nghiệp còn hướng đến trở thành một phần trong đời sống của khách hàng, từ hỗ trợ sinh kế đến tiếp sức học tập, góp phần đồng hành cùng người lao động trên hành trình phát triển bền vững.

Lan tỏa giá trị thiết thực

Trong bối cảnh hoạt động trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) ngày càng được xem là một phần thiết yếu trong phát triển bền vững, FE CREDIT lựa chọn hướng đi nhất quán: triển khai các hoạt động cộng đồng theo định hướng dài hạn, gắn với nhu cầu thực tế tại từng địa phương.

Tại Đồng bằng sông Cửu Long, khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của hạn hán và xâm nhập mặn, nhu cầu được hỗ trợ vẫn còn rất lớn. Trong những ngày nắng gắt chớm hè vừa qua tại vùng ven biển Vĩnh Long, khi nước sạch trở nên khan hiếm, niềm vui của bà con đôi khi đến từ những điều giản dị như một bồn chứa nước đủ để tích trữ cho cả gia đình qua mùa hạn.

Chương trình trao tặng bồn chứa nước được FE CREDIT duy trì qua nhiều năm, giúp người dân ĐBSCL chủ động ứng phó với hạn mặn

Bà Ngô Thị Buội (74 tuổi), ngụ ấp Giồng Xoài, xã Ba Tri (Vĩnh Long), là một trong gần 100 hộ dân được nhận bồn chứa nước trong chương trình “Giọt nước nghĩa tình” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long cùng Ban Chuyên đề Công an TP.HCM và FE CREDIT phối hợp triển khai. Đây là lần đầu gia đình bà nhận được món quà này, đứng lặng bên chiếc bồn nước mới, bà xúc động chia sẻ: “Còn gì vui hơn khi nhận được món quà lớn như vậy. Cái bồn này chứa được nửa khối nước, quý lắm. Mùa nắng tới, nhờ nó mà tụi tui có thêm chỗ trữ nước, yên bụng hơn”.

Không chỉ dừng lại ở hỗ trợ thích ứng với biến đổi khí hậu, các hoạt động hướng đến cộng đồng của FE CREDIT còn được triển khai với sự linh hoạt cao, đến đúng người và đúng thời điểm. Trong đợt bão lũ kỷ lục năm 2025 diễn ra tại miền Bắc và miền Trung, doanh nghiệp là một trong những đơn vị tài chính tiên phong, chủ động mang đến các giải pháp tài chính kịp thời như giảm lãi suất đến 50%, hỗ trợ vay mua và sửa chữa phương tiện mưu sinh… qua đó giúp hàng nghìn bà con sớm có thêm trợ lực về tài chính để phục hồi sinh kế sau thiên tai.

Đáng chú ý, các chính sách thiết thực và nhân văn không chỉ dừng lại trên giấy, mà còn được lan toả nhanh chóng đến bà con từng thôn xóm xa xôi qua đội ngũ nhân viên tận tâm của FE CREDIT tại từng địa phương. “Mỗi hồ sơ hoàn thành sớm là thêm một gia đình có thể ổn định lại cuộc sống nhanh hơn”, nhân viên tại địa bàn Đắk Lắk chia sẻ.

Khi tài chính tiêu dùng trở thành một phần của đời sống

FE CREDIT đã dành hơn 2,7 tỷ đồng cho các chương trình hỗ trợ cộng đồng trên toàn quốc trong giai đoạn 2024 - 2026

Chỉ trong giai đoạn 2024 - 2026, doanh nghiệp đã phối hợp cùng các cơ quan báo chí và địa phương triển khai nhiều chương trình hỗ trợ cộng đồng trên cả nước với tổng giá trị hơn 2,7 tỷ đồng. Riêng dịp Tết Nguyên đán, 600 phần quà với tổng giá trị gần 200 triệu đồng đã được FE CREDIT phối hợp cùng các đơn vị báo chí và địa phương trao đến bà con tại các xã Tân An, Hoà Bình và Thạnh Phú (Vĩnh Long), góp phần lan toả sự sẻ chia ấm áp trong những ngày đầu năm.

Hơn 15 năm sát cánh vì cộng cộng đồng, FE CREDIT bền bỉ lan tỏa giá trị tích cực, hỗ trợ đa dạng đối tượng và góp phần cải thiện đời sống cộng đồng

Đại diện FE CREDIT chia sẻ: “Hành trình hơn 15 năm “Sát cánh vì cộng đồng, hiện thực hóa ước mơ” mà FE CREDIT kiên định theo đuổi đều bắt đầu từ những nhu cầu rất thật của người lao động. Từ việc hỗ trợ khôi phục sinh kế đến cải thiện chất lượng sống hay tiếp sức học tập, chúng tôi mong muốn mỗi chương trình sẽ mang đến nguồn động lực tích cực, góp phần giúp nhiều gia đình vững vàng hơn trong cuộc sống và có thêm niềm tin để hiện thực hoá những ước mơ còn dang dở phía trước”.

Định hướng lấy con người làm trung tâm đã được FE CREDIT thể hiện xuyên suốt với tinh thần “nhanh chóng, dễ dàng, đáng tin cậy”, từ sản phẩm tài chính đến các hoạt động cộng đồng. Khi tài chính tiêu dùng song hành với trách nhiệm xã hội, vai trò của doanh nghiệp được mở rộng, trở thành người đồng hành dài lâu cùng khách hàng trong từng ngóc ngách đời sống, chung tay thúc đẩy sự phát triển ổn định và bền vững của cộng đồng.

Với vai trò là ngân hàng thương mại chủ lực trong đầu tư phát triển khu vực tam nông, cơ sở hạ tầng và các dự án trọng điểm quốc gia, Agribank đã chủ động triển khai đồng bộ các chương trình tín dụng ưu đãi quy mô lớn dành cho khách hàng doanh nghiệp trong năm 2026, qua đó góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tạo động lực tăng trưởng bền vững.

Trước chỉ đạo của Chính phủ và định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước trong bối cảnh lãi suất có xu hướng gia tăng trở lại, các ngân hàng được yêu cầu ổn định mặt bằng lãi suất huy động và cho vay, đồng thời vẫn phải đảm bảo hiệu quả hoạt động và an toàn hệ thống. Điều này đang dẫn tới việc nhiều nhà băng chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh theo hướng thận trọng hơn, ưu tiên cân bằng giữa tăng trưởng và chất lượng tài sản.

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) công bố kết quả kinh doanh quý I/2026 với các chỉ tiêu tài chính duy trì ổn định theo đúng lộ trình kế hoạch đã đề ra với lợi nhuận trước thuế 1.388 tỷ đồng, phản ánh định hướng điều hành thận trọng, bám sát kế hoạch năm và phù hợp với diễn biến thị trường.

Kết thúc quý đầu tiên của năm 2026, NCB ghi nhận hàng loạt chỉ tiêu kinh doanh tăng trưởng mạnh. Đây là kết quả tích cực cho thấy NCB đang đi đúng lộ trình, tiến gần tới mục tiêu hoàn thành sớm kế hoạch kinh doanh năm 2026 và phương án cơ cấu lại, hướng tới phát triển bền vững.

Trong bài viết đăng tải trên International Business Times (IBT), thị trường bất động sản cao cấp Việt Nam được nhìn nhận không chỉ qua tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, mà còn qua quá trình hình thành những chuẩn mực mới về chất lượng, trải nghiệm và giá trị tài sản. Đáng chú ý, trong bức tranh ấy, Masterise Homes được nhắc đến như một trong những đơn vị tiên phong và là “người định chuẩn” thực sự cho phân khúc bất động sản hàng hiệu tại Việt Nam.

Với kinh nghiệm thực hiện nhiều dự án truyền tải điện quốc gia, PC1 đang dẫn đầu trong lĩnh vực xây lắp điện. Tuy nhiên đây không phải là mảng tạo được tỷ suất sinh lời lớn nhất cho tập đoàn.