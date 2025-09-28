Giá vàng thế giới hôm nay biến động như thế nào?

Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.453 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng hơn 119.800.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 28/9 giao dịch ở mức 3.759 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.453 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 119.800.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Như vậy, mức chênh lệch giữa bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 15.200.000 đồng/lượng.

Theo Trading Economics, nhu cầu trú ẩn an toàn đã bù đắp cho những lo ngại về một triển vọng chính sách tiền tệ của Fed ít ôn hòa hơn.

Kim loại quý này nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ khi Tổng thống Mỹ khơi lại mối lo ngại về chính sách thương mại hạn chế, thông báo kế hoạch áp thuế quan cao đối với các mặt hàng dược phẩm được cấp bằng sáng chế và thiết bị y tế khác. Vàng cũng tăng giá khi Washington thể hiện lập trường cứng rắn hơn với Nga, ngụ ý Ukraine có thể lấy lại toàn bộ lãnh thổ bị chiếm đóng.

Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng đang đổ xô mua vàng. Điều này xuất phát từ lo ngại kéo dài rằng các khoản nợ mới của Bộ Tài chính Mỹ và nguy cơ đối với quyền tự chủ của Fed có thể làm xói mòn niềm tin vào đồng USD. Xu hướng này đã thúc đẩy Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) tiếp tục mua vàng và cung cấp dịch vụ lưu ký cho các chủ sở hữu vàng nước ngoài.

Tuy nhiên, đà tăng của vàng đã bị chững lại. Lý do là dữ liệu kinh tế Mỹ cho thấy chi tiêu và thu nhập cá nhân tăng tốc, cùng với việc số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm, làm giảm bớt nhu cầu cắt giảm lãi suất mạnh mẽ của Fed.

Giá Bitcoin giảm nhẹ

Theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 109.490 USD/BTC, giảm 0,1% trong vòng 24h qua. Trong 24h qua, giá Bitcoin neo cao nhất ở mức 109.900 USD/BTC.

Giá Bitcoin điều chỉnh. Ảnh: Coin Desk.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 89 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 2.181 tỷ USD chiếm 57,2% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

10 đồng tiền mã hoá lớn nhất. Ảnh: Coin Glass.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có tới 7 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng giảm tăng với 24 giờ trước đó.