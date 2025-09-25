Giá vàng SJC giảm nhẹ

VietTimes - Giá vàng miếng SJC ở mức 132.5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 134.5 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Sáng nay (25/9), Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 132.5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 134.5 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC so với thế giới. Ảnh: Tiến Dũng.

Giá vàng nhẫn hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 128.300.000 – 131.000.000. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2.700.000 đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng so với phiên 24/9.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 128.500.000 – 131.500.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, đi ngang so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 128.900.000 – 131.900.000 đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng so với ngày 24/9.

Diễn biến giá vàng thế giới

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 25/9 giao dịch ở mức 3.733 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.450 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 119.100.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Như vậy, mức chênh lệch giữa bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 15.400.000 đồng/lượng

Theo Trading Economics, thị trường đang thận trọng cân nhắc triển vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sau những tín hiệu trái chiều gần đây.

Chủ tịch Fed, ông Jerome Powell, tiếp tục giữ giọng điệu thận trọng, nhấn mạnh thách thức trong việc cân bằng giữa lạm phát dai dẳng và một thị trường lao động đang chậm lại. Nội bộ các quan chức Fed vẫn có sự chia rẽ: một số dự đoán sẽ có thêm hai đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay, trong khi những người khác ủng hộ cách tiếp cận từng bước có chừng mực hơn, và một bộ phận lại mong muốn một sự nới lỏng mạnh mẽ hơn.

Bên cạnh đó, dữ liệu kinh tế Mỹ bất ngờ khả quan khi doanh số bán nhà mới trong tháng 8 tăng vọt lên tốc độ nhanh nhất kể từ đầu năm 2022. Điều này làm giảm bớt lo ngại về sự suy thoái kinh tế và khiến triển vọng cắt giảm lãi suất thêm trở nên phức tạp hơn.

Trong bối cảnh này, vai trò của vàng như một nơi trú ẩn an toàn vẫn được củng cố nhờ căng thẳng địa chính trị đang tiếp diễn. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã cảnh báo Nga rằng họ sẽ sử dụng "tất cả các biện pháp quân sự và phi quân sự cần thiết" để tự vệ. Cùng lúc, Tổng thống Trump phát biểu rằng Ukraine có thể đòi lại toàn bộ lãnh thổ do Nga nắm giữ.

Giá Bitcoin tăng nhẹ

Theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 112.771 USD/BTC, tăng 0,5% trong vòng 24h qua. Trong 24h qua, giá Bitcoin neo cao nhất ở mức 113.900 USD/BTC.

Giá Bitcoin điều chỉnh. Ảnh: Coin Desk.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 102 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 2.247 tỷ USD chiếm 57,4% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

10 đồng tiền mã hoá lớn nhất. Ảnh: Coin Glass.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có tới 7 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng giảm so với 24 giờ trước đó.