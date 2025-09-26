Giá vàng hôm nay 26/9: Duy trì trên 134 triệu đồng/lượng

VietTimes - Giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 132.5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 134.5 triệu đồng/lượng, đi ngang so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Sáng nay (26/9), Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 132.5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 134.5 triệu đồng/lượng, đi ngang so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC so với thế giới. Ảnh: Tiến Dũng.

Giá vàng nhẫn hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 128.300.000 – 131.000.000. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2.700.000 đồng/lượng, đi ngang so với phiên 25/9.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 128.500.000 – 131.500.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, đi ngang so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 129.000.000 – 132.000.000 đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng so với ngày 25/9.

Mức chênh lệch 15.200.000 đồng/lượng

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 26/9 giao dịch ở mức 3.740 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.453 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 119.300.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Như vậy, mức chênh lệch giữa bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 15.200.000 đồng/lượng.

Theo Trading Economics, nhu cầu đối với kim loại quý vẫn mạnh mẽ, được củng cố bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất và những căng thẳng địa chính trị đang diễn ra ở Ukraine.

Thị trường đang hướng sự chú ý đến một loạt các bài phát biểu của các quan chức Fed vào cuối ngày hôm nay và báo cáo lạm phát PCE của Mỹ vào ngày mai. Hai sự kiện này được kỳ vọng sẽ định hình rõ hơn các dự đoán về chính sách tiền tệ. Hiện tại, các nhà đầu tư đang định giá khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất quỹ liên bang 25 điểm cơ bản vào tháng tới, sau đó là một đợt giảm nữa vào tháng 12.

Trong tuần này, vàng đã tăng gần 1,8%. Góp phần vào xu hướng tăng giá là thông tin từ Bloomberg, cho biết Trung Quốc đang tìm cách trở thành đơn vị giám sát dự trữ vàng của các chính phủ nước ngoài. Động thái này được cho là sẽ củng cố đáng kể ảnh hưởng của Trung Quốc trên thị trường vàng thỏi toàn cầu.

Giá Bitcoin giảm 2,7%

Theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 109.853 USD/BTC, giảm 2,7% trong vòng 24h qua. Trong 24h qua, giá Bitcoin neo cao nhất ở mức 112.900 USD/BTC.

Giá Bitcoin điều chỉnh. Ảnh: Coin Desk.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 154 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 2.188 tỷ USD chiếm 57,4% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

10 đồng tiền mã hoá lớn nhất. Ảnh: Coin Glass.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, cả 10 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng giảm so với 24 giờ trước đó.