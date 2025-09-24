Giá vàng SJC tăng 200.000 đồng/lượng

VietTimes - Giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 132.8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 134.8 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Sáng nay (24/9), Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 132.8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 134.8 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC so với thế giới. Ảnh: Tiến Dũng.

Giá vàng nhẫn hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 128.800.000 – 131.500.000. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2.700.000 đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so với phiên 23/9.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 128.500.000 – 131.500.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, đi ngang so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 129.300.000 – 132.300.000 đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so với ngày 23/9.

Diễn biến giá vàng thế giới

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 24/9 giao dịch ở mức 3.756 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.445 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 119.800.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Như vậy, mức chênh lệch giữa bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 15.000.000 đồng/lượng

Theo Trading Economics, thị trường đang thận trọng phản ứng trước những bình luận gần đây từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Chủ tịch Fed, ông Jerome Powell, cho biết ngân hàng trung ương đang đối mặt với một "tình huống đầy thách thức".

Ông nhấn mạnh rủi ro lạm phát tăng nhanh hơn dự kiến đang song hành cùng với tình trạng tăng trưởng việc làm yếu, làm dấy lên lo ngại về thị trường lao động. Ông Powell cũng cho biết ông cảm thấy thoải mái với lộ trình chính sách hiện tại, nhưng vẫn để ngỏ khả năng cắt giảm lãi suất thêm nếu cần thiết.

Thị trường hiện vẫn đang kỳ vọng Fed sẽ có thêm hai lần cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản nữa trong năm nay, khả năng là vào tháng 10 và tháng 12.

Sự chú ý giờ đây chuyển sang chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 8, thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng, cùng với các bài phát biểu sắp tới của các quan chức Fed khác để tìm kiếm thêm manh mối về chính sách.

Bên cạnh đó, vàng vẫn nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ những căng thẳng địa chính trị đang diễn ra.

Giá Bitcoin tăng nhẹ

Theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 112.521 USD/BTC, tăng 0,2% trong vòng 24h qua. Trong 24h qua, giá Bitcoin neo cao nhất ở mức 113.100 USD/BTC.

Giá Bitcoin điều chỉnh. Ảnh: Coin Desk.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 99 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 2.242 tỷ USD chiếm 56,9% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

10 đồng tiền mã hoá lớn nhất. Ảnh: Coin Glass.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có tới 6 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng tăng so với 24 giờ trước đó.