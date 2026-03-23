Giá vàng SJC tiếp đà lao dốc, chênh với vàng thế giới hơn 28 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC sáng 23/3 bán ra ở mức 169 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng so với tuần trước. Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 28,1 triệu đồng/lượng.

Sáng 23/3, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 166 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 169 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch sáng thứ 7 tuần trước (21/3).

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 165,7 - 168,7 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng so với sáng 21/3.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 166 - 169 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch tuần trước.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 166 – 169 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 3,1 triệu đồng/lượng so với ngày 21/3.

Giá vàng thế giới tiếp đà giảm mạnh

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 23/3 giao dịch ở mức 4.436 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.339 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 140,9 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), giảm 1,7 triệu đồng/lượng so với hôm qua (21/3).

Theo Trading Economics, đây là tuần giảm giá thứ tư liên tiếp của kim loại quý, đánh dấu một cuộc tháo chạy quy mô lớn khi bóng ma lạm phát từ xung đột Trung Đông buộc các nền kinh tế phải siết chặt thanh khoản và bán tháo vàng để bù đắp các thiệt hại kinh tế do chiến sự.

Cuộc đối đầu trực diện với Iran vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đưa ra lời cảnh báo đanh thép về việc sẽ tấn công trực diện vào hệ thống mạng lưới điện của Iran nếu eo biển Hormuz không được khai thông trở lại. Đáp trả lại áp lực từ Washington, Tehran tuyên bố sẽ nhắm mục tiêu vào các tài sản chiến lược của Mỹ và Israel trong khu vực nếu các cơ sở năng lượng cốt lõi của quốc gia này bị xâm phạm.

Chỉ riêng trong tuần qua, giá vàng đã "bốc hơi" hơn 10% giá trị. Nghịch lý thay, việc giá dầu thô phi mã không còn là lực đẩy cho vàng mà lại trở thành "kẻ thù" khi thổi bùng nỗi lo ngại về lạm phát dai dẳng. Điều này buộc thị trường phải định giá lại lộ trình tiền tệ, với các dự báo về việc tạm dừng giảm lãi suất, thậm chí là khả năng các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục tung ra các đợt tăng lãi suất mới.

Giá bitcoin giảm 1,3%

Về giá Bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (23/3) giá Bitcoin giao dịch quanh ngưỡng 68.056 USD/BTC, ghi nhận mức giảm 1,3% trong 24 giờ qua sau những rung lắc từ thông điệp của Fed. Dòng tiền thông minh đang có sự tái cơ cấu quyết liệt khi những tác động từ chính sách tiền tệ bắt đầu được thị trường hấp thụ, biến các nhịp điều chỉnh này thành vùng tích lũy mới trong bối cảnh các tài sản truyền thống bị bán tháo để thu hồi thanh khoản.

So với mức giá của 7 ngày trước (72.513 USD/BTC), đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới ghi nhận mức giảm thực tế 6,2%. Dù chịu áp lực điều chỉnh ngắn hạn theo xu hướng chung, Bitcoin vẫn cho thấy lực cầu chống đỡ chủ động, phản ánh bản lĩnh của một "hầm trú ẩn thế hệ mới" khi giữ được nền giá ổn định hơn so với thị trường vàng ở thời điểm hiện tại.

Tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin đi ngang so với mức ghi nhận một tháng trước (68.086 USD/BTC), cho thấy xung lực tăng trưởng dài hạn đang nỗ lực cân bằng trước những áp lực từ căng thẳng địa chính trị leo thang tại vùng Vịnh và việc quân đội Mỹ điều động thêm tàu chiến đến các eo biển huyết mạch.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 142 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.361 tỷ USD chiếm 50,2% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 7 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng giảm so với 24h trước đó.