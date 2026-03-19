Vàng giảm gần 8 triệu đồng/lượng, nhà đầu tư nên mua hay bán?

Chiều 19/3, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết tại 172,5 – 175,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). So sánh với giá bán ra hôm qua, giá vàng miếng SJC giảm tới 7,5 triệu đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều mua - bán.

Còn giá vàng thế giới cũng giảm 120 USD xuống 4.696 USD mỗi ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, vàng thế giới tương đương 149 triệu đồng/lượng.

Vì sao giá vàng lao dốc?

Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Quang Huy, giá vàng trong nước giảm theo đà giảm giá quốc tế mà nguyên nhân cốt lõi đến từ định hướng điều hành của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Việc duy trì mặt bằng lãi suất cao trong thời gian dài hơn kỳ vọng đã làm thay đổi tương quan hấp dẫn giữa các loại tài sản. Khi lãi suất ở mức cao, các kênh đầu tư sinh lợi như trái phiếu chính phủ Mỹ trở nên hấp dẫn hơn, kéo theo sự dịch chuyển dòng vốn khỏi vàng – tài sản không tạo ra dòng tiền.

Giá vàng thế giới giảm sâu trong phiên hôm nay.

Song song với đó, sự phục hồi của đồng USD cũng tạo áp lực đáng kể. Đồng tiền này mạnh lên không chỉ làm giảm sức mua vàng trên thị trường quốc tế mà còn khiến chi phí nắm giữ vàng trở nên kém cạnh tranh hơn trong danh mục đầu tư toàn cầu.

Đồng quan điểm, chuyên gia tài chính Phan Dũng Khánh cho rằng đồng USD “đi lên” cũng gây áp lực lớn lên giá vàng. Theo ông, đà tăng này được thúc đẩy bởi kỳ vọng Fed tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất cao khi lạm phát vẫn dai dẳng.

Cùng với đó, nhu cầu tài sản trú ẩn gia tăng khi xung đột Trung Đông nổ ra cũng góp phần củng cố sức mạnh của đồng USD. Đến giữa tháng 3, chỉ số DXY đã tăng lên mức đỉnh 10 tháng tại 100,36, tương ứng tăng 2,8% so với cuối tháng 2 và 2,1% so với đầu năm.

Cũng theo ông Khanh, ở thời điểm có quá nhiều yếu tố bất định từ thuế quan, chiến sự, lạm phát thì yếu tố thanh khoản được nhà đầu tư chú trọng. Vì vậy, đồng USD sẽ trở thành lựa chọn tối ưu thay cho vàng.

Bên cạnh đó, khi một tài sản được coi là kênh đầu tư an toàn, được coi là “hầm trú ẩn” yêu thích của giới đầu tư liên tục tăng giá mạnh trong thời gian dài sẽ tạo ra tâm lý tiêu cực. “Khi kim loại quý liên tục lập đỉnh và xô đổ các kỷ lục về giá và tốc độ tăng giá sẽ bỗng nhiên trở thành tài sản không an toàn như trước. Do đó, nhiều người có xu hướng điều chuyển dòng tiền sang các kênh đầu tư khác”, ông Khánh phân tích.

Nhà đầu tư nên làm gì?

Theo chuyên gia tài chính Phan Dũng Khánh, nhà đầu tư cần có sự tỉnh táo trong mọi quyết định đầu tư. Mọi người không nên bán vàng ở thời điểm hiện tại khi áp lực bán vẫn còn hiện hữu. Đối với người mua theo hướng tích sản có thể mua dần, còn theo hướng tất tay thì nên chờ thêm vì giá vàng có thể tốt hơn trong thời gian tới.

Trong khi đó, chuyên gia kinh tế Nguyễn Quang Huy khuyên nhà đầu tư tránh các quyết định mang tính cảm xúc trong bối cảnh giá vàng giảm sâu và tâm lý thị trường biến động.

Đối với nhà đầu tư dài hạn, vàng vẫn giữ vai trò là tài sản phòng vệ trong danh mục. Những nhịp điều chỉnh mạnh như hiện nay có thể mở ra cơ hội tích lũy từng phần, nhưng cần thực hiện theo chiến lược thận trọng, phân bổ vốn hợp lý, tránh tâm lý mua dồn dập khi giá đang biến động mạnh.

Chuyên gia khuyên nhà đầu tư cần cẩn trọng trong mọi quyết định.

Ngược lại, với nhà đầu tư ngắn hạn hoặc sử dụng đòn bẩy tài chính, rủi ro trong giai đoạn này là đáng lưu ý. Việc giá vàng biến động nhanh theo các thông tin vĩ mô có thể khiến các vị thế đầu cơ chịu áp lực lớn. Trong trường hợp này, việc xem xét giảm tỷ trọng, kiểm soát rủi ro là cần thiết hơn là kỳ vọng thị trường sẽ đảo chiều ngay lập tức.

“Một nguyên tắc quan trọng là không nên sử dụng đòn bẩy tài chính để đầu tư vàng trong giai đoạn biến động mạnh. Đồng thời, vàng chỉ nên chiếm một tỷ trọng hợp lý trong tổng thể danh mục, thay vì trở thành kênh đầu tư duy nhất”, chuyên gia kinh tế Nguyễn Quang Huy phân tích.

Trong ngắn hạn, nhà đầu tư cũng có thể cân nhắc các kênh khác như tiết kiệm ngân hàng với mức lãi suất tương đối ổn định hoặc thị trường chứng khoán, nơi nhiều cổ phiếu cơ bản tốt đã điều chỉnh về vùng giá hợp lý sau giai đoạn tăng trưởng trước đó.