Giá vàng SJC hôm nay tiếp đà giảm mạnh hơn 3 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC sáng 21/3 mua vào ở mức 168 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 171 triệu đồng/lượng, giảm 3,3 triệu đồng so với hôm qua.

Sáng 21/3, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 168 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 171 triệu đồng/lượng, giảm 3,3 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua (20/3).

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC hôm nay.

Giá vàng nhẫn hôm nay.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 167,7 - 170,7 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 3,3 triệu đồng/lượng so với sáng 20/3.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 168 - 171 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 3,3 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 169,1 – 172,1 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 2,9 triệu đồng/lượng so với ngày 20/3.

Giá vàng thế giới tiếp đà giảm mạnh

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 21/3 giao dịch ở mức 4.494 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.325 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 142,6 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), giảm 5,9 triệu đồng/lượng so với hôm qua (20/3).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 28,4 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới tiếp tục giảm sâu hơn 2%, lùi về ngưỡng 4.500 USD/ounce. Kim loại quý đang trên đà ghi nhận tuần giảm giá lớn nhất kể từ năm 1983, trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại Trung Đông đẩy giá năng lượng phi mã, dập tắt mọi kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn.

Đà bán tháo càng trở nên khốc liệt sau các báo cáo về việc Lầu Năm Góc đang triển khai ba tàu chiến cùng hàng nghìn lính thủy đánh bộ tới khu vực vùng Vịnh. Động thái quân sự này buộc giới đầu tư phải đặt cược vào kịch bản có tới 50% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất vào tháng 10 tới để kiềm chế bóng ma lạm phát dai dẳng.

Kể từ khi liên quân Mỹ - Israel thực hiện các cuộc tập kích vào Iran hồi tháng trước, giá vàng đã liên tục sụt giảm hàng tuần. Sức ép khủng khiếp từ lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng vọt và sự thống trị của đồng USD mạnh đã biến vàng thành "cỗ máy rút tiền" cho các nhà đầu tư.

Nhiều tổ chức tài chính lớn buộc phải tất toán vị thế vàng để bù đắp thua lỗ ở các danh mục tài sản khác. Trước đó, một loạt ngân hàng trung ương quyền lực như Fed, ECB, BoE và BoJ dù giữ nguyên lãi suất nhưng đều phát đi thông điệp sẵn sàng thắt chặt chính sách tiền tệ nếu áp lực lạm phát năng lượng không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Giá bitcoin tăng 0,2%

Về giá Bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (21/3) giá Bitcoin giao dịch quanh ngưỡng 70.578 USD/BTC, ghi nhận nhịp tăng nhẹ 0,2% sau những rung lắc từ thông điệp của Fed. Dòng tiền đang có sự tái cơ cấu quyết liệt khi những tác động từ chính sách tiền tệ bắt đầu được thị trường hấp thụ, biến Bitcoin thành điểm đến tích lũy mới trong bối cảnh các tài sản truyền thống bị bán tháo.

So với mức giá của 7 ngày trước (71.069 USD/BTC), đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới ghi nhận mức giảm nhẹ 0,7%. Tuy nhiên, Bitcoin vẫn cho thấy lực cầu chống đỡ cực mạnh tại vùng giá trên 70.000 USD, phản ánh bản lĩnh của một "hầm trú ẩn thế hệ mới" bất chấp sự suy yếu trầm trọng của thị trường vàng (vốn đã rơi tự do về vùng 4.494 USD/ounce).

Tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin đã khẳng định vị thế phục hồi vượt trội với việc thiết lập một mặt bằng giá cao nhất trong năm. Hiện tại, giá trị của đồng tiền này đã tăng trưởng 6,1% so với mức ghi nhận một tháng trước (66.518 USD/BTC), cho thấy xung lực tăng trưởng dài hạn đang chiếm ưu thế tuyệt đối trước những áp lực từ căng thẳng địa chính trị leo thang và việc quân đội Mỹ điều động thêm tàu chiến đến vùng Vịnh.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 173 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.411 tỷ USD chiếm 50,3% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 7 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng giảm so với 24h trước đó.