Giá vàng SJC tiếp đà giảm mạnh hơn 4 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC sáng 20/3 niêm yết ở mức 171,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 174,3 triệu đồng/lượng, giảm 4,1 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua (19/3).

Sáng 20/3, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 171,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 174,3 triệu đồng/lượng, giảm 4,1 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua (19/3).

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC hôm nay.

Giá vàng nhẫn hôm nay.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 171 - 174 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 4,1 triệu đồng/lượng so với sáng 19/3.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 171,3 - 174,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 4,1 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 172 – 175 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 3,4 triệu đồng/lượng so với ngày 19/3.

Giá vàng thế giới tiếp đà giảm mạnh

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 20/3 giao dịch ở mức 4.680 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.325 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 148,5 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), giảm 5,3 triệu đồng/lượng so với hôm qua (19/3).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 24,7 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, trong phiên giao dịch hôm nay giá vàng thế giới tiếp tục lún sâu dưới ngưỡng 4.700 USD/ounce sau hai phiên bán tháo kinh hoàng. Kim loại quý đang hướng tới tuần giảm giá lớn nhất trong vòng 6 năm qua, khi cơn lốc giá năng lượng từ cuộc xung đột Trung Đông thổi bùng bóng ma lạm phát và dập tắt hoàn toàn kỳ vọng cắt giảm lãi suất.

Giá năng lượng leo thang cùng áp lực lạm phát trực diện đã kích hoạt một cuộc tháo chạy quy mô lớn. Giới đầu tư đang ráo riết cơ cấu lại danh mục, ưu tiên nắm giữ đồng USD và trái phiếu Chính phủ Mỹ, đẩy các loại tài sản trú ẩn truyền thống như vàng vào thế bị "bỏ rơi". Cú sốc năng lượng buộc thị trường phải định giá lại toàn bộ lộ trình điều hành tiền tệ sau hàng loạt tín hiệu "diều hâu" gắt gao từ các ngân hàng trung ương lớn.

Tại Mỹ, Fed không chỉ giữ nguyên lãi suất mà còn khẳng định sẽ không có bất kỳ đợt cắt giảm nào cho đến khi lạm phát thực sự hạ nhiệt. Cùng lúc đó, ECB, BOJ và BoE dù duy trì lãi suất đi ngang nhưng đều phát đi thông điệp sẵn sàng thắt chặt hơn nữa. Hiện tại, thị trường đã đẩy lùi kỳ vọng Fed hạ lãi suất sang tận năm 2027, đồng thời đặt cược vào hai đợt tăng lãi suất từ ECB và BoE ngay trong năm nay. Áp lực kép từ chi phí cơ hội và sức mạnh đồng bạc xanh đang vắt kiệt sức hấp dẫn của vàng.

Giá bitcoin giảm 1%

Về giá Bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (20/3) giá Bitcoin giao dịch quanh ngưỡng 70.378 USD/BTC, ghi nhận nhịp điều chỉnh nhẹ 1% sau chuỗi ngày tăng nóng. Dòng tiền đang tái cơ cấu khi những tác động từ thông điệp "diều hâu" của Fed bắt đầu được thị trường hấp thụ và chuyển hóa thành các nhịp tích lũy mới cho tài sản kỹ thuật số.

So với mức giá của 7 ngày trước (71.396 USD/BTC), đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới ghi nhận mức giảm nhẹ 1,4%. Tuy nhiên, Bitcoin vẫn cho thấy lực cầu chống đỡ cực mạnh tại vùng giá trên 70.000 USD, phản ánh bản lĩnh của một "hầm trú ẩn thế hệ mới" bất chấp sự suy yếu trầm trọng của các kênh tài sản truyền thống như vàng.

Tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin đã khẳng định vị thế phục hồi vượt trội với việc thiết lập một mặt bằng giá cao nhất trong năm. Hiện tại, giá trị của đồng tiền này đã tăng trưởng 4,5% so với mức ghi nhận một tháng trước (67.372 USD/BTC), cho thấy xung lực tăng trưởng dài hạn đang chiếm ưu thế trước những áp lực từ chính sách tiền tệ và căng thẳng địa chính trị leo thang tại các cơ sở LNG vùng Vịnh.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 207 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.407 tỷ USD chiếm 50,2% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 8 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng giảm so với 24h trước đó.