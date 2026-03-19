Vàng SJC giảm gần 5 triệu đồng/lượng, vàng thế giới tiếp tục chuỗi giảm dài

Giá vàng SJC sáng 19/3 giảm 4,6 triệu đồng/lượng xuống còn 178,4 triệu đồng/lượng. Trên thị trường quốc tế, giá vàng tiếp tục chuỗi giảm dài nhất từ cuối năm 2024 trong bối cảnh Fed phát tín hiệu cứng rắn về lãi suất.

Sáng 19/3, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 175,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 178,4 triệu đồng/lượng, giảm 4,6 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua (18/3).

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC hôm nay.

Giá vàng nhẫn hôm nay.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 175,1 - 178,1 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 4,6 triệu đồng/lượng so với sáng 18/3.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 175,4 - 178,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 4,6 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 175,4 – 178,4 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 4,6 triệu đồng/lượng so với ngày 18/3.

Giá vàng thế giới thay đổi thế nào?

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 19/3 giao dịch ở mức 4.848 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.325 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 153,8 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), giảm 4,9 triệu đồng/lượng so với hôm qua (18/3).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 24,6 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới diễn biến giằng co quanh ngưỡng 4.850 USD/ounce, ghi nhận chuỗi giảm điểm dài nhất kể từ cuối năm 2024. Những thông điệp "diều hâu" từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang tạo ra áp lực đè nặng, lấn át hoàn toàn những rủi ro địa chính trị đang bủa vây thị trường.

Bất chấp bối cảnh xung đột leo thang, Fed đã quyết định giữ nguyên lãi suất và phát đi tín hiệu chỉ có duy nhất một đợt cắt giảm trong năm nay. Chủ tịch Jerome Powell nhấn mạnh rằng việc nới lỏng chính sách tiền tệ hoàn toàn phụ thuộc vào những tiến triển rõ nét hơn trong cuộc chiến chống lạm phát. Các quan chức Fed cũng cảnh báo về sự bất định ngày càng tăng từ Trung Đông, khi chi phí năng lượng leo thang có thể trở thành "ngòi nổ" thổi bùng áp lực giá cả toàn cầu.

Tình hình chiến sự tại vùng Vịnh tiếp tục diễn biến cực kỳ nghiêm trọng khi Iran vừa thực hiện cuộc tập kích tên lửa nhắm vào một cơ sở khí đốt tại Qatar - nơi đặt hạ tầng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất thế giới. Động thái này được cho là đòn đáp trả sau khi Israel tấn công mỏ khí South Pars của Iran. Mặc dù căng thẳng địa chính trị thường thúc đẩy nhu cầu trú ẩn, nhưng việc giá dầu bị đẩy lên cao lại củng cố thêm quan điểm giữ lãi suất ở mức cao của Fed, trực tiếp gây bất lợi cho kim loại quý.

Tính từ đầu năm, vàng vẫn duy trì mức tăng khoảng 12%, song đà tăng trưởng đang suy yếu rõ rệt khi các nhà đầu tư đẩy mạnh thanh lý tài sản để đáp ứng các lệnh gọi ký quỹ (margin call) trên thị trường tài chính.

Giá bitcoin giảm 4,4%

Về giá Bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (19/3) giá Bitcoin giao dịch quanh ngưỡng 71.062 USD/BTC, ghi nhận nhịp điều chỉnh 4,4% sau chuỗi ngày tăng nóng. Dòng tiền đang có sự tái cơ cấu khi những tác động từ thông điệp "diều hâu" của Fed bắt đầu được thị trường hấp thụ và chuyển hóa thành các nhịp tích lũy mới cho tài sản kỹ thuật số.

So với mức giá của 7 ngày trước (69.372 USD/BTC), đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới vẫn duy trì được mức tăng trưởng khả quan 2,4%, phản ánh lực cầu chống đỡ mạnh mẽ tại vùng giá trên 70.000 USD bất chấp sự suy yếu trầm trọng của các kênh tài sản truyền thống như vàng (vốn đã thủng mốc 4.900 USD).

Tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin đã khẳng định bản lĩnh của một "hầm trú ẩn thế hệ mới" với việc thiết lập một mặt bằng giá cao nhất trong năm. Hiện tại, giá trị của đồng tiền này đã tăng trưởng 4,7% so với mức ghi nhận một tháng trước (67.872 USD/BTC), cho thấy xung lực tăng trưởng dài hạn đang chiếm ưu thế trước những áp lực từ chính sách tiền tệ và căng thẳng địa chính trị leo thang tại các cơ sở LNG vùng Vịnh.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 215 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.421 tỷ USD chiếm 50,2% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 9 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng giảm so với 24h trước đó.