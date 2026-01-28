Giá vàng SJC tăng hơn 4 triệu đồng/lượng, thiết lập đỉnh mới

Giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 178,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 181,4 triệu đồng/lượng, tăng 4,1 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Giá vàng SJC thiết lập đỉnh mới

Sáng 28/1, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 178,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 181,4 triệu đồng/lượng. Theo đó, giá vàng trong nước tiếp tục thiết lập đỉnh mới, tăng 4,1 triệu đồng/lượng so với hôm qua (27/1).

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC hôm nay.

Giá vàng nhẫn hôm nay.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 177,9 - 180,9 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 4.300.000 đồng/lượng so với sáng 27/1.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 177,2 - 180,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 4.00.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 177,6 – 180,6 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 4.000.000 đồng/lượng so với ngày 27/1.

Giá vàng thế giới tăng 170 USD

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 28/1 giao dịch ở mức 5.224 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.381 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 164,4 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), tăng 4,3 triệu đồng/lượng so với hôm qua (27/1).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 17 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới đã chính thức xuyên thủng ngưỡng 5.200 USD/ounce. Kim loại quý thiết lập đỉnh lịch sử mới tại vùng 5.224 USD/ounce sau cú nhảy vọt hơn 170 USD chỉ trong vòng 24 giờ, đẩy thị trường tài chính toàn cầu vào trạng thái chao đảo.

Cơn sốt vàng bùng nổ trong bối cảnh đồng USD tháo chạy khỏi đỉnh, rơi xuống mức thấp nhất trong vòng 4 năm. Đáng chú ý, Tổng thống Donald Trump công khai bày tỏ thái độ "không lo ngại" trước đà sụt giảm của đồng bạc xanh, cho thấy chính quyền Mỹ dường như đang ủng hộ một đồng nội tệ yếu để hỗ trợ năng lực cạnh tranh xuất khẩu. Tuy nhiên, chính những bất ổn chính sách từ Washington — bao gồm các đe dọa thuế quan mới nhắm vào Hàn Quốc, nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vào ngày 30/1 và các áp lực lên tính độc lập của Fed — đã trở thành "xăng" đổ vào mồi lửa tăng giá của vàng.

Trong khi đó, giới đầu tư đang nín thở chờ đợi kết quả cuộc họp chính sách của Fed vào cuối ngày hôm nay. Dù lãi suất được dự báo sẽ giữ nguyên, mọi ánh mắt đang đổ dồn vào thông điệp của Chủ tịch Jerome Powell để tìm kiếm lộ trình cắt giảm lãi suất tiếp theo. Sức nóng của vàng còn được cộng hưởng bởi hoạt động mua gom ròng từ các ngân hàng trung ương và dòng vốn ồ ạt chảy vào các quỹ ETF. Tính từ đầu năm 2026, vàng đã tăng trưởng 18%, trong khi bạc thậm chí còn gây sốc hơn với mức tăng bứt phá gần 60% (xác lập đỉnh tại 117 USD/ounce).

Giá bitcoin tăng 0,3%

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (28/1) giá bitcoin giao dịch ở mức 89.018 USD/BTC, giảm 0,1% trong vòng 24h qua. Tính theo tuần, bitcoin đã giảm 0,4% so với 7 ngày trước (89.359 USD/BTC) và tăng 1,7% trong 1 tháng vừa qua (87.512 USD/BTC).

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 82 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.778 tỷ USD chiếm 52,8% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 7 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng tăng so với 24h trước đó.