Giá vàng SJC lập đỉnh mới 173,3 triệu đồng/lượng, vàng thế giới tiến sát 5.000 USD/ounce

Giá vàng miếng SJC sáng 23/1 tăng vọt 4,6 triệu đồng/lượng, lên 173,3 triệu đồng/lượng – mức cao nhất từ trước đến nay. Trên thị trường quốc tế, giá vàng cũng leo lên gần 5.000 USD/ounce.

Giá vàng SJC thiết lập đỉnh mới

Sáng 23/1, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 171,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 173,3 triệu đồng/lượng. Theo đó, giá vàng trong nước đã thiết lập đỉnh mới, tăng 4,6 triệu đồng/lượng so với hôm qua (22/1).

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC hôm nay.

Giá vàng nhẫn hôm nay.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 169,3 - 171,8 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2,5 triệu đồng/lượng, tăng 4.700.000 đồng/lượng so với sáng 22/1.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 166,1 - 170,1 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 4 triệu đồng/lượng, tăng 3.300.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 166,3 – 169,3 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng so với ngày 22/1.

Giá vàng thế giới tăng mạnh từ 2020

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 23/1 giao dịch ở mức 4.955 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.381 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 157,6 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), tăng 4.800.000 đồng/lượng so với hôm qua (22/1).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 15,7 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng đã tăng lên trên 4.950 USD/ounce vào thứ sáu, lập kỷ lục mới và đang trên đà có tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 3 năm 2020, được hỗ trợ bởi những rủi ro địa chính trị dai dẳng và đồng đô la yếu hơn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã đảm bảo quyền tiếp cận vĩnh viễn của Mỹ đối với Greenland trong một thỏa thuận với NATO, mặc dù các chi tiết vẫn chưa rõ ràng và Đan Mạch đã tái khẳng định chủ quyền của mình.

Ông Trump cũng đã hủy bỏ các mức thuế dự kiến ​​đối với hàng nhập khẩu từ châu Âu, trong khi EU cho biết họ sẽ tạm dừng các biện pháp đối phó đã đe dọa nhưng đang tìm kiếm sự rõ ràng về ý định của ông.

Về mặt kinh tế Mỹ, cả chỉ số cho thấy lạm phát tiếp tục diễn ra ngay cả khi hoạt động kinh tế vẫn ổn định. Thị trường đang dự đoán Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất hai lần vào cuối năm nay.

Các nhà đầu tư đang chờ đợi sự lựa chọn của ông Trump cho vị trí chủ tịch Fed tiếp theo sau khi ông hoàn tất các cuộc phỏng vấn ứng viên, với một người được bổ nhiệm có quan điểm ôn hòa hơn có thể sẽ càng thúc đẩy kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất thêm nữa.

Giá bitcoin tăng 3% trong tháng qua

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (23/1) giá bitcoin giao dịch ở mức 89.811 USD/BTC, giảm 0,1% trong vòng 24h qua. Tính theo tuần, bitcoin đã giảm 5,8% so với 7 ngày trước (95.311 USD/BTC) và tăng 3% trong 1 tháng vừa qua (87.184 USD/BTC).

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 68 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.794 tỷ USD chiếm 52,7% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 7 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng giảm so với 24h trước đó.