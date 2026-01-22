Giá vàng trong nước và thế giới đều giảm

VietTimes - Giá vàng miếng SJC sáng 22/1 niêm yết ở mức 166,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 168,7 triệu đồng/lượng, giảm 1,3 triệu đồng/lượng so với hôm qua (21/1).

Giá vàng SJC giảm 1,3 triệu đồng/lượng

Sáng 22/1, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 166,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 168,7 triệu đồng/lượng giảm 1,3 triệu đồng/lượng so với hôm qua (21/1).

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 164,6 - 167,1 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2,5 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng so với sáng 21/1.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 162,8 - 166,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 4 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 166 – 169 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng so với ngày 21/1.

Giá vàng thế giới giảm

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 22/1 giao dịch ở mức 4.804 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.381 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 152,8 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), giảm 900.000 đồng/lượng so với hôm qua (21/1).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 15,9 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới hạ nhiệt sau khi vừa thiết lập kỷ lục ở phiên trước đó. Đà giảm này xuất phát từ động thái đảo ngược bất ngờ của Tổng thống Donald Trump đối với các đe dọa thuế quan nhắm vào châu Âu liên quan đến vấn đề Greenland.

Ông Trump cho biết một thỏa thuận nhằm giải quyết tranh chấp hòn đảo vùng Bắc Cực này đang tiến triển thuận lợi, đồng thời loại trừ khả năng sử dụng vũ lực.

Tuyên bố này đã ngay lập tức tháo ngòi nổ lo ngại về một chiến dịch quân sự tiềm tàng từ phía Mỹ, giúp hạ nhiệt đáng kể rủi ro địa chính trị trên toàn cầu. Tuy nhiên, sự bất ổn vẫn chưa hoàn toàn tan biến khi các nhà lập pháp châu Âu quyết định tạm dừng phê duyệt thỏa thuận thương mại EU-Mỹ đã đạt được hồi tháng 7 năm ngoái.

Trong khi đó, thị trường tài chính tiếp tục chao đảo bởi làn sóng bán tháo dữ dội trái phiếu Chính phủ Nhật Bản, hệ quả từ những cam kết cắt giảm thuế liên quan đến bầu cử. Những lo ngại về sức khỏe tài khóa của các nền kinh tế lớn đã trở thành "tấm đệm" ngăn giá vàng giảm sâu, duy trì một phần nhu cầu trú ẩn an toàn của nhà đầu tư.

Tâm điểm của thị trường hiện đổ dồn về báo cáo lạm phát PCE của Mỹ dự kiến công bố cuối ngày hôm nay. Dữ liệu này được kỳ vọng sẽ cung cấp manh mối then chốt về lộ trình điều hành lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong giai đoạn tới.

Giá bitcoin tăng 1,3%

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (22/1) giá bitcoin giao dịch ở mức 90.060 USD/BTC, tăng 1,3% trong vòng 24h qua. Tính theo tuần, bitcoin đã giảm 6,1% so với 7 ngày trước (95.933 USD/BTC) và tăng 2,3% trong 1 tháng vừa qua (87.822 USD/BTC).

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 102 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.799 tỷ USD chiếm 52,7% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 9 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng tăng so với 24h trước đó.