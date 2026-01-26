Giá vàng thế giới vượt mốc 5.000 USD/ounce giữa căng thẳng địa chính trị toàn cầu

Giá vàng thế giới tăng vọt lên trên 5.000 USD/ounce, lập kỷ lục lịch sử trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang, chính sách tiền tệ Mỹ nới lỏng và nhu cầu trú ẩn an toàn bùng nổ.

Giá vàng đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục trên 5.000 USD/ounce trong phiên giao dịch hôm 26/1, nối dài đợt tăng lịch sử khi giới đầu tư ồ ạt đổ tiền vào tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị ngày càng gia tăng.

Vàng giao ngay tăng 0,85%, lên 5.024,95 USD/ounce vào lúc 6h41, trong khi hợp đồng vàng tương lai của Mỹ giao tháng 2 tăng 0,91%, đạt 5.024,60 USD/ounce.

Tính từ đầu năm 2025, giá vàng đã tăng tới 64%, được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn an toàn duy trì ở mức cao, chính sách tiền tệ nới lỏng của Mỹ, hoạt động mua vàng mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương – trong đó Trung Quốc đã nối dài chuỗi mua vàng sang tháng thứ 14 liên tiếp trong tháng 12/2025 – cùng với dòng tiền kỷ lục chảy vào các quỹ ETF vàng. Riêng từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng hơn 16%.

“Chúng tôi kỳ vọng giá vàng còn dư địa tăng tiếp. Dự báo hiện tại cho thấy giá có thể đạt đỉnh khoảng 5.500 USD/ounce vào cuối năm nay”, ông Philip Newman, Giám đốc hãng phân tích Metals Focus, nhận định.

“Tất nhiên sẽ có những đợt điều chỉnh ngắn hạn khi nhà đầu tư chốt lời, nhưng chúng tôi cho rằng mỗi nhịp giảm sẽ nhanh chóng kết thúc và gặp lực mua rất mạnh”, ông Newman nói thêm.

Đà tăng của vàng trong năm nay còn được tiếp thêm động lực từ căng thẳng leo thang giữa Mỹ và NATO liên quan tới Greenland, làm gia tăng kỳ vọng về những bất ổn tài chính và địa chính trị trong thời gian tới.

Trên mặt trận địa chính trị, Ukraine và Nga đã kết thúc ngày đàm phán thứ hai do Mỹ làm trung gian tại Abu Dhabi vào cuối tuần trước mà chưa đạt được thỏa thuận nào, dù hai bên dự kiến sẽ tiếp tục đối thoại trong tuần này. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh các cuộc không kích qua đêm của Nga đã khiến hơn 1 triệu người dân Ukraine bị mất điện giữa thời tiết giá lạnh dưới 0 độ C.

Gia tăng thêm bất ổn, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hôm thứ Bảy tuần trước rằng ông sẽ áp mức thuế 100% đối với Canada nếu nước này tiến hành ký kết một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, đồng thời cảnh báo Thủ tướng Canada Mark Carney rằng một thỏa thuận như vậy sẽ gây nguy hiểm cho đất nước Canada.

“Dự báo của chúng tôi cho cả năm là giá vàng có thể chạm mức cao 6.400 USD/ounce, với mức giá trung bình khoảng 5.375 USD/ounce”, nhà phân tích độc lập Ross Norman cho biết.

Trong khi đó, giá bạc giao ngay tăng 1,72%, lên 104,72 USD/ounce. Giá bạch kim giao ngay đi ngang ở mức 2.767 USD/ounce, còn palladium tăng 0,17%, lên 2.013,50 USD/ounce.

Giá bạc đã vượt mốc 100 USD/ounce lần đầu tiên vào thứ Sáu tuần trước, nối tiếp mức tăng 147% trong năm ngoái, khi dòng tiền từ nhà đầu tư cá nhân và hoạt động mua theo đà tăng giá cộng hưởng với tình trạng thiếu hụt kéo dài trên thị trường bạc vật chất.

Theo Reuters