Giá vàng trong nước lập đỉnh mới, vàng thế giới tiếp tục tăng

VietTimes - Giá vàng miếng SJC sáng 24/1 niêm yết ở mức 172,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 174,3 triệu đồng/lượng. Theo đó, giá vàng trong nước tiếp tục thiết lập đỉnh mới, tăng 1 triệu đồng/lượng so với hôm qua (23/1).

Giá vàng SJC thiết lập đỉnh mới

Sáng 24/1, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 172,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 174,3 triệu đồng/lượng. Theo đó, giá vàng trong nước tiếp tục thiết lập đỉnh mới, tăng 1 triệu đồng/lượng so với hôm qua (23/1).

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC hôm nay.

Giá vàng nhẫn hôm nay.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 170,5 - 173 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2,5 triệu đồng/lượng, tăng 1.200.000 đồng/lượng so với sáng 23/1.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 170 - 173 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3,5 triệu đồng/lượng, tăng 2.900.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 171,3 – 174,3 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 5.000.000 đồng/lượng so với ngày 23/1.

Giá vàng thế giới ghi nhận tuần giao dịch bùng nổ nhất từ 3/2020

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 24/1 giao dịch ở mức 4.988 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.381 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 158,6 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), tăng 1.000.000 đồng/lượng so với hôm qua (23/1).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 15,7 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới đang trên đà ghi nhận tuần giao dịch bùng nổ nhất kể từ tháng 3/2020. Động lực tăng trưởng chính vẫn đến từ sự xói mòn niềm tin vào các tài sản của Mỹ, căng thẳng địa chính trị dai dẳng và những bất ổn kinh tế vĩ mô trên diện rộng.

Trên bàn cờ chính trị, các nhà lãnh đạo Liên minh Châu Âu (EU) đã bày tỏ sự nhẹ nhõm sau khi Tổng thống Trump quyết định rút lại lời đe dọa áp thuế liên quan đến vấn đề Greenland. Tuy nhiên, giới chức EU vẫn đưa ra cảnh báo đanh thép rằng họ sẵn sàng đáp trả nếu các áp lực tương tự tái diễn trong tương lai. Ở chiều ngược lại, ông Trump tuyên bố đã đảm bảo được quyền tiếp cận "toàn diện và vĩnh viễn" của Mỹ đối với hòn đảo này thông qua một thỏa thuận với NATO. Dẫu vậy, các điều khoản chi tiết vẫn chưa được công bố, trong khi Đan Mạch kiên quyết khẳng định chủ quyền đối với Greenland là điều "không thể thương lượng".

Về góc độ vĩ mô, chỉ số PCE tháng 11 – thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) – về cơ bản đã khớp với kỳ vọng của thị trường. Dữ liệu này càng củng cố niềm tin rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách vào tuần tới.

Giá bitcoin tăng 3% trong tháng qua

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (24/1) giá bitcoin giao dịch ở mức 89.543 USD/BTC, giảm 0,1% trong vòng 24h qua. Tính theo tuần, bitcoin đã giảm 6,1% so với 7 ngày trước (95.355 USD/BTC) và tăng 2,3% trong 1 tháng vừa qua (87.495 USD/BTC).

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 82 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.789 tỷ USD chiếm 52,7% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 7 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng giảm so với 24h trước đó.