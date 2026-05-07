"Chốt" giá 50 triệu đồng, Oppo Find X9 Ultra khó đấu iPhone 17 Pro Max và Samsung S26 Ultra

Find X9 Ultra có camera zoom 10x, pin lớn và cấu hình mạnh, nhưng mức giá gần 50 triệu đồng khiến Oppo phải cạnh tranh trực tiếp với những đối thủ đã có lợi thế lớn về thương hiệu và hệ sinh thái.

Giá 50 triệu đồng đặt Find X9 Ultra vào thế khó

Oppo Find X9 Ultra ra mắt tại Việt Nam tối 5/5 với giá 49,9 triệu đồng cho cấu hình 12 GB RAM và 512 GB bộ nhớ trong. Đây là mức giá đưa máy vào nhóm smartphone đắt nhất thị trường, nơi người dùng không chỉ so thông số mà còn cân nhắc độ ổn định, hệ sinh thái, khả năng giữ giá và trải nghiệm lâu dài.

Find X9 Ultra có hai tùy chọn màu đen và cam, tiếp tục theo đuổi thiết kế lấy cảm hứng từ máy ảnh Hasselblad. Ảnh: Oppo.

Ở tầm giá này, Find X9 Ultra sẽ phải cạnh tranh trực tiếp với iPhone 17 Pro Max (từ 37,5 triệu đồng), Samsung Galaxy S26 Ultra (từ 32,5 triệu đồng) và Xiaomi 17 Ultra (từ 31,2 triệu đồng). Đây đều là những mẫu máy đã có vị thế rõ trong nhóm flagship cao cấp.

Thế khó của Oppo nằm ở chỗ các đối thủ không chỉ bán phần cứng. iPhone có hệ sinh thái, khả năng quay video, độ ổn định phần mềm và giá trị bán lại.

Trong khi đó, S Ultra có thương hiệu, AI, bút S Pen và tệp người dùng trung thành. Xiaomi Ultra lại tạo sức ép bằng camera mạnh nhưng giá dễ tiếp cận hơn.

AI cũng là yếu tố khiến cuộc cạnh tranh khó hơn. Samsung đang đẩy mạnh Galaxy AI trên dòng S Ultra, còn Apple có lợi thế nhờ tích hợp AI sâu vào iOS và hệ sinh thái thiết bị. Trong khi đó, Oppo AI trên Find X9 Ultra hiện chủ yếu tập trung vào dịch thuật, ghi âm, tóm tắt nội dung và xử lý hình ảnh.

iPhone 17 Pro Max là đối thủ lớn của Find X9 Ultra nhờ hệ sinh thái mạnh và độ nhận diện cao. Ảnh: Apple.

Vì vậy, ngay cả khi Find X9 Ultra cho trải nghiệm chụp ảnh tốt, mức chênh gần 20 triệu đồng so với một số flagship đã có chỗ đứng vẫn là rào cản lớn.

Nói cách khác, Find X9 Ultra không phải lựa chọn đại chúng ở tầm giá này, mà là mẫu máy dành cho nhóm người dùng sẵn sàng trả nhiều tiền hơn để có trải nghiệm camera khác biệt, đặc biệt là zoom xa và màu ảnh Hasselblad.

Camera zoom 10x, màn hình 144 Hz là "điểm tựa"

Để vượt qua rào cản về giá, Oppo đặt trọng tâm vào những trang bị dễ tạo khác biệt trong sử dụng thực tế, đặc biệt là camera, màn hình và hiệu năng.

Mô-đun tele tiềm vọng trên Find X9 Ultra sử dụng cấu trúc quang học dạng gập, hỗ trợ zoom quang học 10x trong thân máy mỏng hơn smartphone camera truyền thống. Ảnh: Oppo.

Về camera, Find X9 Ultra nổi bật với cụm 4 camera 50 MP, gồm camera chính 1 inch và tele quang học 10x. So với iPhone 17 Pro Max hay Galaxy S26 Ultra chủ yếu dừng ở zoom quang khoảng 5x, Oppo có lợi thế rõ hơn khi chụp sân khấu, thể thao hoặc chủ thể ở xa.

Máy còn hỗ trợ bộ phụ kiện Hasselblad Earth Explorer giá khoảng 10 triệu đồng. Khi gắn phụ kiện, thiết bị có thể zoom quang 13x, zoom tương đương quang học 30x và zoom số tối đa 200x.

Đây là hướng tiếp cận khác biệt so với Apple hay Samsung, khi Oppo muốn đưa smartphone tiến gần hơn trải nghiệm máy ảnh chuyên dụng.

Find X9 Ultra dùng màn hình AMOLED 6,82 inch, độ phân giải 2K+, tần số quét 144 Hz. So với mức 120 Hz trên iPhone 17 Pro Max hay Galaxy S26 Ultra, màn hình 144 Hz cho thao tác cuộn, chuyển cảnh và chơi game mượt hơn, trong khi độ sáng cao giúp dễ nhìn hơn khi dùng ngoài trời.

Galaxy S26 Ultra vẫn mạnh về xử lý ảnh và AI, nhưng Oppo có lợi thế hơn ở zoom quang học 10x. Ảnh: Samsung.

Hiệu năng của máy đến từ Snapdragon 8 Elite Gen 5, RAM tối đa 16 GB và bộ nhớ đến 1 TB. Galaxy S26 Ultra cũng dùng dòng chip Snapdragon cao cấp tương tự, trong khi iPhone 17 Pro Max có lợi thế ở khả năng tối ưu hiệu năng và ứng dụng lâu dài nhờ chip A-series cùng iOS.

Pin cũng là điểm Oppo tạo khác biệt. Find X9 Ultra dùng pin silicon carbon 7.050 mAh, cao hơn rõ rệt so với iPhone 17 Pro Max khoảng 4.832 mAh và Galaxy S26 Ultra 5.000 mAh. Với người thường xuyên chụp ảnh, quay video hoặc chơi game, đây là lợi thế dễ nhận ra trong sử dụng thực tế.

Máy hỗ trợ sạc nhanh 100 W và sạc không dây 50 W, vượt trội hơn đáng kể so với tốc độ sạc trên iPhone hay Galaxy S Ultra.

Bộ phụ kiện Hasselblad Earth Explorer bổ sung ống kính zoom 300 mm, nhưng cũng khiến Find X9 Ultra cồng kềnh hơn khi sử dụng. Ảnh: Oppo.

Dù vậy, máy vẫn có vài điểm cần cân nhắc. Trọng lượng khoảng 230-240 gram, cụm camera lớn và bộ phụ kiện Hasselblad khá cồng kềnh nếu dùng thường xuyên.

Find X9 Ultra là lời khẳng định tham vọng của Oppo ở phân khúc siêu cao cấp, nhưng giá 49,9 triệu đồng khiến máy không còn nhiều khoảng an toàn. Camera zoom xa, pin lớn và cấu hình mạnh là điểm tựa rõ ràng, nhưng để thuyết phục người dùng rời iPhone hay Galaxy S Ultra, Oppo cần nhiều hơn một bảng thông số ấn tượng.