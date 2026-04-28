VinFast mang dải ô tô điện đến Nghệ An, VF 6 thành tâm điểm hút khách tại “Hào khí sông Lam”

Trong ba ngày từ 24–26/4, sự kiện trưng bày và lái thử xe điện “Hào khí sông Lam” tại Vincom Plaza Vinh (phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) do VinFast tổ chức đã thu hút đông đảo người dân tham gia. Trong dải sản phẩm ấn tượng của VinFast, VF 6 là một trong những “ngôi sao” thu hút đông đảo khách hàng trải nghiệm và “chốt” xe tại chỗ.

Khu vực đăng ký trải nghiệm tại sự kiện “Hào khí sông Lam” ở Nghệ An luôn nhộn nhịp khách tham gia

VF 6 trở thành tâm điểm chú ý

Có mặt tại sự kiện từ sớm để tìm hiểu kỹ về VinFast VF 6, anh Nguyễn Văn Chiến cho biết trải nghiệm thực tế càng củng cố quyết định xuống tiền với mẫu B-SUV “vạn người mê” này. Trước đó, anh Chiến từng nhiều lần lái thử xe của bạn và có thiện cảm với thiết kế hiện đại, phom dáng trẻ trung của VF 6. Lần này, anh muốn trực tiếp nghe tư vấn về các chính sách hỗ trợ và các gói tài chính để có thể chốt xe ngay trong tháng 4.

“Giá xăng dầu biến động khó lường nên việc chuyển sang xe điện là lựa chọn hợp lý để tối ưu chi phí sử dụng lâu dài. Tôi thấy mức giá dành cho VF 6 đang quá tốt và quá phù hợp để tiến hành chuyển đổi sớm”, anh Chiến nhấn mạnh.

Anh Nguyễn Văn Chiến đang cân nhắc sắm chiếc VinFast VF 6

Quyết định của anh Chiến cũng là tâm lý chung của nhiều khách hàng tại sự kiện, khi VF 6 đang nhận được mức ưu đãi 6% giá trị xe trong chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”. Đặc biệt trong tháng 4 này, người mua đem xe xăng đổi lấy xe điện còn nhận được mức hỗ trợ 3% giá trị xe. Người mua có thể lựa chọn phương án mua trả góp 0 đồng trả trước với lãi suất cố định 7%/năm trong 3 năm đầu.

Combo ưu đãi kết hợp với chính sách miễn lệ phí trước bạ giúp giá lăn bánh của VF 6 bản Plus chỉ còn khoảng hơn 677 triệu đồng.

Mẫu VF 6 nhận được nhiều lời khen của người dùng bởi sức mạnh, khả năng vận hành chắc chắn và chi phí tiết kiệm

Ở góc nhìn của người đã sử dụng xe điện, anh Nguyễn Xuân Hòa (phường Vinh Hưng) - chủ xe VF 8 - đến sự kiện để mua thêm một chiếc xe cho vợ. Sau khi trực tiếp lái thử VF 6, anh đánh giá mẫu xe hoàn toàn phù hợp với nhu cầu di chuyển đa dạng của gia đình anh.

“Kích thước của xe tối ưu, khung gầm đầm chắc và động cơ có sức kéo rất tốt, lại có hệ thống trợ lái xe nâng cao nên phù hợp với vợ tôi trong quá trình di chuyển hằng ngày”, anh Hòa nhận định. Anh cũng chia sẻ thêm, sau một thời gian sử dụng xe điện, sự khác biệt so với xe xăng càng trở nên rõ rệt: không còn tiếng ồn động cơ, không mùi nhiên liệu và cảm giác lái nhẹ nhàng hơn. “Đi quen xe điện rồi thì rất khó quay lại xe xăng”, anh kết luận.

Dải sản phẩm phủ kín nhu cầu

Ngoài VF 6, dải sản phẩm đa dạng của VinFast cũng thu hút nhiều đối tượng khách hàng. Sức hút của sự kiện thể hiện rõ khi không ít người sẵn sàng đi quãng đường dài để trực tiếp trải nghiệm xe điện. Anh Trần Thúc Định (phường Thái Hòa) là một trong những trường hợp như vậy, khi vượt gần 100 km để có mặt tại sự kiện.

Anh Định cho biết, trước đây từng sử dụng qua 3 mẫu xe xăng và hiện nay anh đang cân nhắc chuyển sang VinFast MPV 7 để phục vụ gia đình 6 người. “Tôi đã tìm hiểu xe điện nhiều tháng nay và đã mê ngay mẫu MPV 7 vì nhiều tính năng cho gia đình, thông số động cơ cũng rất tốt so với các loại xe xăng cùng tầm giá”, anh cho biết. Với nhu cầu di chuyển hằng ngày vài chục km, anh đánh giá xe điện hoàn toàn đáp ứng tốt, đồng thời giúp tiết kiệm chi phí và thân thiện môi trường.

Anh Trần Thúc Định đang tìm hiểu mẫu VF MPV 7 cho nhu cầu sử dụng gia đình

Cũng đến sự kiện để tìm một mẫu xe phục vụ gia đình nhưng vẫn thể hiện cá tính riêng, anh Nguyễn Sỹ Anh Đức “chấm ngay” VinFast VF 7. Với anh, mẫu C-SUV của VinFast có thiết kế đẹp, đồng thời là một “sàn diễn” công nghệ tân tiến với công nghệ hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS) giúp người lái nhàn nhã hơn. Đặc biệt, yếu tố an toàn, thoải mái cũng được anh đặt lên hàng đầu khi xe không có mùi xăng dầu, không gian rộng rãi, dễ chịu cho vợ đang mang bầu.

“Với tôi, đây không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là một sản phẩm công nghệ có thể nâng cấp theo thời gian, lại phù hợp với nhu cầu gia đình”, anh chia sẻ.

Anh Nguyễn Sỹ Anh Đức yêu thích VinFast VF 7 vì mẫu xe này vừa vận hành giống “siêu xe”, vừa an toàn và thân thiện như xe gia đình

Cùng tham dự sự kiện, chị Nguyễn Thị Thu Hiền lại tìm kiếm một chiếc xe cho bản thân với nhu cầu đi lại trong phố cho người mới lái. Mẫu xe khiến chị đặc biệt quan tâm là VF 3. “Tôi thích kiểu xe có ngoại hình cá tính, với nhu cầu đi lại hằng ngày như đi chợ, đưa đón con thì VF 3 là rất phù hợp”, chị nói.

Chị Nguyễn Thị Thu Hiền ấn tượng với nét cá tính của VinFast VF 3

Ghi nhận tại sự kiện, không ít khách hàng đã nhanh chóng “chốt” mẫu xe phù hợp sau khi trải nghiệm, tranh thủ tận dụng giai đoạn ưu đãi tháng 4 đang bước vào những ngày cuối.