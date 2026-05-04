TMT Motors hé lộ cùng lúc 5 xe máy điện, thách thức VinFast và Dat Bike

TMT Motors sắp bước vào thị trường xe máy điện với 5 mẫu xe mới, cho thấy tham vọng cạnh tranh trực tiếp với các thương hiệu lớn tại Việt Nam.

Sự xuất hiện của TMT E-Motor, nhánh xe máy điện của TMT Motors, cho thấy hãng đang mở rộng sang lĩnh vực phương tiện xanh với bước đi khá nhanh khi giới thiệu cùng lúc 5 mẫu xe. Tuy nhiên, các thông tin hiện mới ở giai đoạn ban đầu, do giá bán và thời điểm ra mắt vẫn chưa được công bố.

5 mẫu xe trải từ chở hàng đến di chuyển cá nhân

Trên website chính thức, TMT Motors hé lộ 5 mẫu xe máy điện gồm Super Max, Iris, Tansy, K1 và T2, phục vụ các nhu cầu sử dụng khác nhau.

Mẫu xe điện chở hàng của TMT với thiết kế thực dụng, hướng đến nhu cầu giao nhận trong đô thị. Ảnh: TMT.

Đáng chú ý nhất là TMT Super Max, mẫu xe hướng đến vận chuyển hàng hóa trong đô thị. Xe có công suất 6000 W, tốc độ tối đa 70 km/h, khả năng leo dốc 15 độ và tầm hoạt động khoảng 180 km mỗi lần sạc nhờ 3 pin LFP. Tải trọng tối đa đạt 230 kg, phù hợp với nhóm khách hàng là shipper hoặc doanh nghiệp vận tải nội đô.

TMT Iris là mẫu xe phục vụ nhu cầu di chuyển cá nhân với kiểu dáng xe tay ga quen thuộc. Xe sử dụng động cơ 3000 W, tốc độ tối đa 70 km/h và tầm hoạt động khoảng 150 km. Mẫu xe này có tải trọng tối đa 150 kg, phù hợp cho 1 đến 2 người sử dụng trong đô thị.

TMT Iris có thiết kế kiểu xe tay ga đô thị, trang bị động cơ 3000 W, 2 pin LFP, phanh đĩa, màn hình LED và khả năng chống nước IP67. Ảnh: TMT.

Ở nhóm xe nhỏ gọn hơn, TMT Tansy được định hướng cho học sinh, sinh viên hoặc người dùng cần phương tiện đi lại quãng ngắn. Xe có công suất 1200 W, tốc độ tối đa 30 km/h và tầm hoạt động khoảng 120 km mỗi lần sạc.

Hai mẫu còn lại là TMT K1 và TMT T2 có cấu hình tương đương nhau. Cả hai đều sử dụng động cơ 3000 W, tốc độ tối đa 70 km/h và trang bị pin LFP. Trong đó, K1 có tầm hoạt động khoảng 150 km, còn T2 đạt khoảng 180 km mỗi lần sạc.

Khả năng cạnh tranh vẫn phụ thuộc vào giá và thời điểm ra mắt

Việc công bố cùng lúc 5 mẫu xe cho thấy TMT Motors có tham vọng nhanh chóng tham gia sâu vào thị trường xe máy điện. Tuy nhiên, khả năng cạnh tranh thực tế của các sản phẩm này vẫn còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

TMT Tansy là mẫu xe điện nhỏ gọn, phù hợp với học sinh, sinh viên và nhu cầu di chuyển hằng ngày. Ảnh: TMT.

Hiện tại, hãng chưa công bố giá bán cũng như thời điểm ra mắt cụ thể. Trong khi đó, thị trường đã có nhiều mẫu xe trải dài từ hơn 20 triệu đồng đến gần 60 triệu đồng như VinFast Evo Grand (22,8 triệu đồng), VinFast Feliz II (24,9 triệu đồng), Honda ICON e: (26,9-27,3 triệu đồng), Yamaha Neo’s (49 triệu đồng), Dat Bike Quantum S1 (49,9 triệu đồng).

TMT K1 mang phong cách cổ điển, hướng đến người dùng yêu thích thiết kế quen thuộc và dễ tiếp cận. Ảnh: TMT.

Một số mẫu xe đáng chú ý cũng sắp ra mắt trong thời gian tới như Honda UC3, Dat Bike Era hay dòng xe cao cấp mới của VinFast, cho thấy mức độ cạnh tranh trên thị trường sẽ tiếp tục gia tăng.

Bên cạnh đó, các thông tin về sản phẩm của TMT E-Motor hiện vẫn ở mức khái quát, chủ yếu là thông số cơ bản. Hãng cũng chưa công bố hình ảnh chi tiết đầy đủ hay kế hoạch triển khai hệ thống bán hàng và hạ tầng hỗ trợ.

TMT T2 có thiết kế hiện đại, tầm hoạt động 180 km mỗi lần sạc, hướng đến nhu cầu di chuyển linh hoạt trong đô thị. Ảnh: TMT.

Trong bối cảnh thị trường xe máy điện tại Việt Nam đang phát triển nhanh, sự tham gia của TMT Motors là một yếu tố mới đáng chú ý. Tuy nhiên, sức hút thực sự của các mẫu xe này sẽ chỉ được xác định rõ khi hãng công bố giá bán, thời điểm mở bán và thông tin cụ thể hơn về sản phẩm trong thời gian tới.