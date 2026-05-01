Trung Quốc ra mắt pin chống đạn cho xe hybrid, sạc 1 giây đi được 2,4 km

Tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026, Geely giới thiệu pin Shendun Golden Brick dành cho xe hybrid, gây chú ý với thiết kế nhỏ gọn, khả năng sạc nhanh và tiêu chuẩn an toàn cao. Đây được xem là bước đi cho thấy hãng đang đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ pin cho xe điện hóa, đặc biệt ở phân khúc hybrid.

Sạc đầy dưới 25 phút, thiết kế cho xe hybrid

Shendun Golden Brick Battery có kích thước khá nhỏ gọn với chiều dài 220,3 mm, rộng 28,2 mm và cao 95,5 mm. Pin sử dụng cấu trúc lưỡi ngắn, cùng hướng tiếp cận với pin Blade của BYD nhưng dùng cell ngắn hơn, giúp linh hoạt bố trí trên xe hybrid.

Các mẫu pin Shendun Golden Brick được trưng bày tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026, với thiết kế dạng "lưỡi ngắn" nhỏ gọn cho xe hybrid. Ảnh: Paultan.

Theo Geely, viên pin này có thể sạc từ 10% lên 100% trong 24 phút 54 giây. Riêng giai đoạn từ 80% lên 100% mất khoảng 11 phút 30 giây. Đây vẫn là tốc độ khá nhanh, bởi phần cuối của quá trình sạc thường bị giảm công suất để bảo vệ pin.

Tốc độ sạc tối đa đạt 12C, tương đương khả năng nạp thêm khoảng 2,4 km phạm vi di chuyển mỗi giây trong điều kiện lý tưởng. Ở chiều ngược lại, tốc độ xả đạt 21,02C giúp pin cung cấp năng lượng nhanh khi xe cần tăng tốc hoặc vận hành ở tải cao.

Với công nghệ pin mới, các mẫu xe hybrid của Geely hướng tới khả năng sạc nhanh, vận hành ổn định và phù hợp nhu cầu sử dụng thực tế. Ảnh: Geely.

Geely cũng công bố tuổi thọ pin đạt khoảng 4.500 chu kỳ sạc xả, cùng tỷ lệ sử dụng thể tích 83,7%. Nói dễ hiểu, viên pin này được thiết kế để tận dụng tối đa không gian bên trong khối pin, từ đó tăng hiệu quả đóng gói mà không cần mở rộng kích thước.

Chưa phải pin "khủng" nhất, nhưng nổi bật ở độ bền

Geely nhấn mạnh Shendun Golden Brick không chỉ sạc nhanh mà còn an toàn. Pin có 8 công nghệ bảo vệ nhiệt, nhằm hạn chế nguy cơ quá nhiệt trong quá trình sử dụng.

Trong thử nghiệm, pin vượt qua bài kiểm tra xuyên thủng bằng nhiều mũi kim, chịu lực nén 150 kN và cả thử nghiệm bắn đạn 5,56 mm. Đây là những bài kiểm tra nhằm đánh giá độ ổn định trong điều kiện khắc nghiệt.

Pin Shendun Golden Brick được thử nghiệm xuyên thủng và bắn đạn, cho thấy khả năng chịu tác động mạnh và độ an toàn cao. Ảnh: Paultan.

So với các công nghệ pin Trung Quốc khác, Shendun Golden Brick chưa phải cái tên phá kỷ lục. Pin của CATL có thể bổ sung 600 km sau 10 phút sạc, BYD đạt khoảng 400 km sau 5 phút, còn Zeekr có thể sạc từ 10% lên 80% trong khoảng 10 phút.

Tuy nhiên, các công nghệ trên chủ yếu dành cho xe thuần điện. Với Shendun Golden Brick, Geely chọn hướng đi khác: phục vụ xe hybrid, nơi pin không cần lập kỷ lục về quãng đường hay tốc độ sạc, mà phải bền, an toàn và vận hành ổn định khi kết hợp cùng động cơ xăng.