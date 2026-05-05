Mẫu iPhone giảm tới 10 triệu đồng sau nửa năm ra mắt

iPhone Air đang là mẫu iPhone ghi nhận mức giảm giá mạnh nhất, vượt xa các phiên bản còn lại trong cùng thế hệ.

Sau giai đoạn đầu được kỳ vọng mở rộng lựa chọn cho người dùng, thị trường nhanh chóng bước vào chu kỳ điều chỉnh giá quen thuộc. Tuy nhiên, mức độ giảm giữa các dòng sản phẩm lại có sự chênh lệch rõ rệt, trong đó iPhone Air là cái tên gây chú ý nhất khi liên tục được hạ giá sâu để kích cầu.

iPhone Air giảm mạnh nhất toàn dòng

Ghi nhận từ thị trường bán lẻ, iPhone Air là mẫu máy "mất giá" nhanh nhất sau nửa năm lên kệ. Phiên bản 256 GB của mẫu điện thoại này hiện được bán với giá 23 triệu đồng, giảm 9 triệu đồng so với thời điểm ra mắt.

Mức giảm còn lớn hơn ở các phiên bản dung lượng cao. Cụ thể, bản 512 GB hiện còn khoảng 29 triệu đồng, tức giảm 9,5 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản 1 TB giảm xuống còn 34,9 triệu đồng, thấp hơn tới 10 triệu đồng so với thời điểm mở bán.

Đây là mức điều chỉnh hiếm thấy với một dòng iPhone chỉ mới ra mắt nửa năm. Diễn biến này cho thấy áp lực cạnh tranh lớn ở phân khúc giá trung cao, nơi iPhone Air phải đối đầu trực tiếp với cả các mẫu iPhone khác trong cùng hệ sinh thái và nhiều đối thủ Android.

iPhone Air được Apple định vị như một mẫu iPhone chú trọng vào kiểu dáng thời trang và thiết kế mỏng nhẹ. Ảnh: Apple.

Theo đại diện Minh Tuấn Mobile, một trong những hệ thống bán lẻ Apple chính hãng tại Việt Nam, sau các đợt điều chỉnh giá, doanh số iPhone Air ghi nhận mức tăng nhẹ so với trước đó. Điều này cho thấy chính sách giảm giá đã phần nào giúp mẫu máy thu hút thêm người mua, dù chưa đủ để thay đổi vị thế của iPhone Air trong nhóm iPhone thế hệ mới.

iPhone 17 Series giảm cao nhất 2 triệu đồng

Bên cạnh iPhone Air, các mẫu thuộc iPhone 17 Series cũng đã bước vào giai đoạn giảm giá, nhưng mức điều chỉnh nhìn chung thấp hơn đáng kể so với iPhone Air.

Ngoại trừ iPhone Air, các mẫu còn lại trong dòng iPhone 17 Series chỉ giảm tương đối nhẹ. Ảnh: TGDD.

Cụ thể, iPhone 17 Pro Max bản 256 GB hiện phổ biến ở mức 36,7 triệu đồng, giảm 1,2 triệu đồng so với trước đó. Phiên bản 512 GB giảm khoảng 1,5 triệu đồng, xuống còn 42,9 triệu đồng.

iPhone 17 Pro bản 256 GB giảm khoảng 800.000 đồng, còn 34,2 triệu đồng. Trong khi đó, bản dung lượng 1 TB có mức giảm rõ hơn, khoảng 2 triệu đồng, xuống còn 45,9 triệu đồng.

Ở phân khúc thấp hơn, iPhone 17 và 17e có mức điều chỉnh nhẹ nhất, phổ biến từ 400.000 đến 800.000 đồng tùy phiên bản. Riêng iPhone 17 bản 512 GB giảm sâu hơn, khoảng 1 triệu đồng, từ 31,5 triệu đồng xuống còn 30,5 triệu đồng.

So với iPhone 16 cùng kỳ, mức giảm của iPhone 17 Series không có nhiều đột biến, chủ yếu dao động từ khoảng 400.000 đồng đến 2 triệu đồng tùy phiên bản. "Giá bán iPhone 17 Series được điều chỉnh theo diễn biến chung của thị trường, đặc biệt trong các giai đoạn kích cầu", đại diện Minh Tuấn Mobile cho biết.

iPhone 17 tiêu chuẩn giữ giá khá tốt, có phiên bản chỉ giảm 400.000 đồng sau hơn nửa năm mở bán. Ảnh: Minh Tuấn Mobile.

Ngược lại, iPhone Air trở thành "điểm lệch pha" duy nhất trong nhóm iPhone thế hệ mới khi ghi nhận mức giảm sâu hơn hẳn phần còn lại. Mức giảm lên tới 10 triệu đồng cho thấy áp lực về giá đang tập trung rõ nhất vào mẫu máy này, trong khi iPhone 17 Series vẫn giữ giá tương đối tốt sau nửa năm mở bán.