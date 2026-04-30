Đồ công nghệ nên có khi du lịch dịp lễ: Nhiều sản phẩm đáng mua từ 600.000 đồng

Mùa du lịch cao điểm khiến nhu cầu sạc pin, quay chụp và theo dõi hành trình tăng mạnh, kéo theo sự quan tâm lớn dành cho các thiết bị công nghệ nhỏ gọn, đa năng và dễ mang theo.

Dịp lễ 30/4-1/5 không chỉ là mùa du lịch mà còn là thời điểm nhu cầu mua sắm thiết bị công nghệ tăng rõ rệt. Khi điện thoại trở thành trung tâm của mọi hoạt động, từ đặt vé, xem bản đồ đến chụp ảnh và thanh toán, người dùng có xu hướng trang bị thêm các thiết bị hỗ trợ để chuyến đi thuận tiện hơn.

Những sản phẩm được lựa chọn nhiều thường gọn nhẹ, dễ mang theo và đáp ứng được nhiều nhu cầu.

Pin dự phòng là món đồ không thể thiếu

Pin dự phòng vẫn là thiết bị gần như bắt buộc trong mỗi chuyến đi. Điện thoại thường hao pin nhanh hơn do phải dùng liên tục cho định vị, chụp ảnh, quay video hay truy cập mạng.

Với chuyến đi 1-2 ngày, pin 10.000 mAh thường đã đủ dùng. Nếu đi dài ngày hoặc mang theo nhiều thiết bị, người dùng nên chọn loại 20.000 mAh hỗ trợ sạc nhanh.

Pin dự phòng Anker Zolo có thiết kế trẻ trung với nhiều màu sắc, giá chưa đến 1 triệu đồng. Ảnh: Anker.

Các dòng pin của Anker, Xiaomi hay Baseus được nhiều người lựa chọn vì khá gọn, dễ mua và có nhiều mức giá. Chẳng hạn, Anker Zolo 20.000 mAh có giá 890.000 đồng nhưng hỗ trợ sạc nhanh 45 W và phù hợp cho người dùng cần sạc điện thoại nhiều lần.

Trong khi đó, Xiaomi 1C1A hoặc Baseus Enerfill Bipow 2 Pro cũng có dung lượng 20.000 mAh nhưng giá chỉ khoảng 590.000 đồng, đổi lại công suất sạc ở mức 22,5 W, phù hợp với nhu cầu cơ bản.

Thiết bị quay chụp đúng nhu cầu

Nhu cầu ghi lại hình ảnh khiến các thiết bị quay chụp được quan tâm hơn vào mùa du lịch. Tuy nhiên, thay vì chọn theo xu hướng, người dùng nên xác định rõ nhu cầu để tránh mang theo thiết bị cồng kềnh hoặc không dùng hết tính năng.

Camera hành động có thiết kế nhỏ gọn, dễ gắn lên balo hoặc mũ bảo hiểm, phù hợp cho các hoạt động ngoài trời. Ảnh: DJI.

Với nhóm thích đi phượt, di chuyển nhiều hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời như chạy xe đường dài, leo núi, lặn biển, các dòng action cam là lựa chọn phù hợp. Những mẫu như DJI Osmo Action 4 (5 triệu đồng), Insta360 Ace (7,3 triệu đồng) hay GoPro Hero13 (từ 9,6 triệu đồng). Điểm mạnh của nhóm này là chống rung tốt, quay góc rộng và hoạt động ổn định trong điều kiện khắc nghiệt.

Người đi du lịch nghỉ dưỡng hoặc quay vlog nhẹ nhàng nên chọn các dòng camera nhỏ gọn. Những lựa chọn như Insta360 X4 (9,5 triệu đồng) hay DJI Osmo Pocket 4 (11,6 triệu đồng) cho chất lượng hình ảnh tốt, dễ mang theo và hỗ trợ quay linh hoạt.

Đồng hồ thông minh giúp theo dõi sức khỏe

Thiết bị đeo ngày càng phổ biến trong các chuyến đi nhờ khả năng theo dõi vận động, hiển thị thông báo và hỗ trợ một số tính năng sức khỏe. Thay vì mở điện thoại liên tục, người dùng có thể kiểm tra bước chân, quãng đường di chuyển, nhịp tim hoặc cuộc gọi ngay trên cổ tay.

Huawei Band 11 có mức giá dưới 1 triệu đồng, đáp ứng các nhu cầu theo dõi cơ bản như nhịp tim, giấc ngủ và vận động hàng ngày. Ảnh: Huawei.

Với người dùng iPhone, Apple Watch SE 3 (từ 6,3 triệu đồng) là lựa chọn phổ biến, trong khi Apple Watch Ultra 3 (từ 22,9 triệu đồng) phù hợp với người cần pin lâu và nhiều tính năng cho hoạt động ngoài trời.

Ở nhóm Android, Samsung Galaxy Watch8 (8,1 triệu đồng) là mẫu mới đáng chú ý, đáp ứng tốt nhu cầu theo dõi sức khỏe và vận động. Bên cạnh đó, Xiaomi Mi Band hay Huawei Band là những dòng sản phẩm có giá dưới 1 triệu đồng, phù hợp với người chỉ cần các tính năng cơ bản như đếm bước chân, đo nhịp tim, theo dõi giấc ngủ và nhận thông báo.