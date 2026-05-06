Chốt VF MPV 7 trong tháng 5, chủ xe nhận đặc quyền gần 3 năm không lo chi phí vận hành

Trong tháng 5/2026, VinFast VF MPV 7 tiếp tục tăng sức hút khi giải quyết trọn vẹn bài toán kinh tế cho gia đình Việt với chi phí vận hành được đưa về tối thiểu trong 3 năm đầu.

3 mùa hè di chuyển thảnh thơi không lo phí

Vừa cùng gia đình 7 người hoàn thành chuyến xuyên Việt từ Hà Nội đến Phú Yên trong dịp nghỉ lễ bằng VinFast VF MPV 7, chị Thanh Huyền (39 tuổi, quản lý tại một công ty công nghệ) vẫn chưa hết hào hứng khi kể về người bạn đồng hành mới. Chị thừa nhận, chiếc xe điện đã thay đổi hoàn toàn thói quen du lịch của cả nhà.

“Trước đây, mỗi lần lên kế hoạch đi chơi hè, tiền xăng chiếm tỷ trọng không nhỏ trong ngân sách, khiến tôi phải tính toán kỹ. Từ khi đổi sang VF MPV 7, tâm thế du lịch khác hẳn. Cả nhà tự do tận hưởng mà không cần phải nhìn kim xăng”, chị Huyền chia sẻ.

Lý do chị Huyền có thể thảnh thơi du lịch là nhờ đặc quyền miễn phí sạc tại hệ thống trạm sạc V-Green đến hết ngày 10/02/2029 đang áp dụng cho tất cả chủ xe VinFast tại Việt Nam. Chị Huyền nhẩm tính, trong 3 mùa hè tới, mọi hành trình của gia đình chị đều sẽ có chi phí “nhiên liệu” bằng 0 – khác hẳn cảnh “cân đo đong đếm” khi còn sử dụng xe xăng.

“Nhà tôi thuộc diện di chuyển nhiều. Trung bình mỗi tháng xe lăn bánh khoảng 2.500 km, tiêu tốn tầm 5 triệu đồng tiền xăng. Khi chuyển sang VF MPV 7, số tiền này được giữ lại trọn vẹn trong ví. Tính ra, mỗi năm gia đình tiết kiệm được khoảng 60 triệu đồng, sau 3 năm là 180 triệu đồng”, chị Huyền phân tích.

Lợi thế của xe điện, theo chị Huyền, còn nằm ở nền tảng cơ khí tối giản giúp tối ưu chi phí bảo dưỡng. Với chu kỳ bảo dưỡng lên tới 15.000 km – dài gấp 3 lần xe xăng thông thường – mỗi lần vào xưởng, chủ xe chỉ tốn vài trăm nghìn đồng cho các hạng mục kiểm tra và thay thế hao mòn cơ bản, thay vì mức tiền triệu đồng như xe xăng.

Chưa kể, xe điện VinFast còn được áp dụng chính sách bảo hành lên tới 7 năm và bảo hành pin 8 năm, vượt xa mặt bằng chung của xe xăng vốn chỉ dao động khoảng 3 - 5 năm. Khoảng “đệm” bảo hành dài hơi này vừa gia tăng sự an tâm trong quá trình sử dụng, vừa giúp người dùng giảm thiểu đáng kể rủi ro chi phí phát sinh trong dài hạn.

“Món hời” ngay từ thời điểm xuống tiền

Giới quan sát nhận định, bài toán kinh tế thực dụng đã giúp VF MPV 7 đạt vị thế “ngôi sao” chỉ sau vài tháng ra mắt. Với doanh số ấn tượng 2.521 xe trong tháng 3/2026, VF MPV 7 không chỉ góp mặt trong nhóm 5 mẫu xe bán chạy nhất thị trường mà còn đang là mẫu xe dẫn đầu phân khúc xe gia đình 7 chỗ. Bước sang tháng 5/2026, mẫu xe này được cho là sẽ tiếp tục “tạo nhiệt”, đặc biệt nhờ loạt ưu đãi tài chính kép từ VinFast.

Hiện tại, từ mức giá niêm yết 819 triệu đồng, khách hàng được hỗ trợ trực tiếp 6% giá xe từ chiến dịch “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, đi kèm ưu đãi thêm 3% cho những chủ xe quyết định chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện (áp dụng đến hết 31/05), tương đương khoản tiết kiệm lên tới 73 triệu đồng.

“Sau khi áp dụng trọn bộ các chương trình ưu đãi, mẫu MPV 7 chỗ của VinFast hiện có giá lăn bánh tại Hà Nội chỉ khoảng 750 triệu đồng. Điểm mấu chốt còn nằm ở lợi thế miễn 100% lệ phí trước bạ dành riêng cho xe điện. Trong khi đó, với xe xăng cùng tầm giá, người mua vẫn phải gánh khoản phí này”, reviewer Mạnh Linh (kênh Mê Xe) phân tích.

Theo anh Linh, đây chính là “điểm chạm” khiến cán cân lựa chọn thay đổi. Ở cùng mức chi phí lăn bánh 750 triệu đồng, người dùng được sở hữu một mẫu xe điện có giá trị niêm yết và hàm lượng công nghệ cao hơn hẳn so với những mẫu xe xăng ở phân khúc thấp hơn.

Đặc biệt, hãng xe Việt còn tung ra “đòn bẩy” tài chính linh hoạt với chính sách trả góp 0 đồng vốn đối ứng. Khách hàng cũng có thể lựa chọn giải pháp lãi suất cố định chỉ 7%/năm trong 3 năm đầu (thay cho mức hỗ trợ 6%), “hóa giải” hoàn toàn áp lực dòng tiền tại thời điểm mua xe.

Kết hợp lợi thế chi phí vận hành thấp cùng chính sách ưu đãi thiết thực, VF MPV 7 được đánh giá là một trong những “kèo thơm” nhất trong nhóm xe gia đình 7 chỗ hiện nay.