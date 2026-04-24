Đắt gấp đôi SH 125i, xe tay ga thể thao Honda Giorno+ 35 có gì đặc biệt?

Thượng Tâm
Đại lý xe máy tư nhân vừa mang về Honda Giorno+ 35, phiên bản lấy cảm hứng từ xe đua với mức giá cao ngất ngưởng.

vt-honda-giorno-35-2.jpg
Với nhóm người thích sưu tầm xe tay ga nhập khẩu, Honda Giorno+ 35 là cái tên đáng chú ý tại Việt Nam. Mẫu xe ga 125 phân khối giữ thiết kế quen thuộc của dòng Giorno+, nhưng tạo khác biệt bằng cách phối màu thể thao, một số chi tiết ngoại thất riêng và nhóm trang bị hướng đến nhu cầu đi phố.
vt-honda-giorno-35-4.jpg
Giorno+ 35 không thay đổi kiểu dáng tổng thể so với bản tiêu chuẩn. Xe vẫn mang phong cách bo tròn đặc trưng, kích thước gọn, sàn để chân rộng và chiều cao yên ở mức phù hợp với đa số người dùng.
vt-honda-giorno-35-6.jpg
Khác biệt dễ nhận ra nhất nằm ở phần ngoại hình. Xe sử dụng nền sơn đen nhám kết hợp các mảng màu trắng, đỏ, vàng và đen, tạo cảm giác thể thao hơn bản thường.
vt-honda-giorno-35-5.jpg
Phần đầu xe có số 35 như chi tiết nhận diện riêng. Hai bên thân xe và khu vực yếm trước cũng được nhấn bằng bộ tem đồ họa lớn, giúp tổng thể nổi bật hơn khi nhìn trực diện hoặc từ góc nghiêng.
vt-honda-giorno-35-7.jpg
Một số chi tiết được hoàn thiện theo hướng nhấn mạnh tính thể thao. Vè chắn bùn trước, ốp giữa yếm và ốp bảo vệ ống xả sử dụng họa tiết giả vân carbon, trong khi yên xe bọc da màu nâu tạo điểm tách biệt với phần thân sơn tối màu.
vt-honda-giorno-35-12.jpg
Trang bị trên Giorno+ 35 tập trung vào tính thực dụng của một mẫu xe ga đô thị. Xe có đèn pha LED, đèn hậu LED và bảng đồng hồ kỹ thuật số với cách hiển thị đơn giản, dễ quan sát.
vt-honda-giorno-35-15.jpg
Mẫu xe này cũng sở hữu nắp bình xăng bố trí phía trước, giúp người dùng tiếp nhiên liệu thuận tiện hơn mà không cần mở yên. Hộc chứa đồ dưới yên dung tích 30 lít, đủ chỗ cho nhiều vật dụng cá nhân hoặc mũ bảo hiểm nửa đầu.
vt-honda-giorno-35-17.jpg
Ngoài cốp chính, xe còn có hộc để đồ phía trước và chìa khóa thông minh. Đây là những trang bị quen thuộc nhưng hữu ích với người dùng thường xuyên di chuyển trong nội đô.
vt-honda-giorno-35-8.jpg
Hệ thống an toàn gồm phanh đĩa bánh trước tích hợp ABS và phanh tang trống bánh sau. Cấu hình này ưu tiên sự ổn định, dễ sử dụng và phù hợp mục đích vận hành hàng ngày trong điều kiện giao thông đông đúc.
vt-honda-giorno-35-11.jpg
Giorno+ 35 sử dụng động cơ xy-lanh đơn, dung tích 125 cc, làm mát bằng dung dịch, cho công suất 11,4 mã lực và mô-men xoắn 11,6 Nm. Sức mạnh của mẫu xe này ngang ngửa với Honda Air Blade 125 (11,3 mã lực) và cao hơn rõ rệt so với Yamaha FreeGo 125 (9,3 mã lực).
vt-honda-giorno-35-13.jpg
Tại Thái Lan, Giorno+ 35 có giá khoảng 74.400 baht, tương đương hơn 50 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi về Việt Nam, mẫu xe này được rao bán trên 150 triệu đồng. Theo Rebel Motor, đơn vị nhập khẩu và phân phối, mức giá này chủ yếu đến từ chi phí nhập khẩu và số lượng khan hiếm, trong khi trang bị và động cơ không quá khác biệt so với các mẫu xe 125 cc phổ thông như Honda Air Blade 125 hay Yamaha FreeGo 125.
vt-honda-giorno-35-10.jpg
Ở mức hơn 150 triệu đồng, Giorno+ 35 đắt gấp đôi Honda SH 125i, mẫu xe ga được xem là biểu tượng tại Việt Nam với giá từ 76 triệu đồng. Trong cùng tầm giá, người dùng có thể cân nhắc các mẫu xe ga dung tích lớn hơn như Yamaha Xmax 300 (140 triệu đồng), Lambretta X300 (145,6 triệu đồng), Honda SH 350i (151,2 triệu đồng), Honda ADV 350 (166 triệu đồng) hay Vespa GTS Super Tech 300 (158,6 triệu đồng).

Ai có nguy cơ bị khóa SIM sau 15/4?

Không chỉ SIM rác, nhiều thuê bao hợp lệ cũng có thể bị khóa sau 15/4 nếu chưa chuẩn hóa dữ liệu. Việc kiểm tra thông tin sớm sẽ giúp người dùng tránh rủi ro mất liên lạc.

Ô tô VinFast đời mới lộ diện tại Việt Nam

Những hình ảnh mới đây lan truyền trên mạng xã hội cho thấy VinFast đang chạy thử mẫu ô tô mới. Chiếc xe được ngụy trang kín khi chạy thử trên đường, đi kèm nhiều thiết bị đo đạc phục vụ quá trình thử nghiệm.