Honda SH 150i bản "xuyên thấu" ra mắt Việt Nam, giá ngang ô tô điện

Honda SH Vetro Blue 2026 gây chú ý khi ra mắt Việt Nam với dàn áo xanh trong suốt đặc trưng, xuất xứ Italia và mức giá thuộc hàng đắt đỏ nhất dòng SH hiện nay.

Dàn áo trong suốt là điểm khác biệt lớn nhất

Honda SH Vetro Blue 2026 vừa được một đại lý xe máy nhập khẩu tại TP.HCM đưa về Việt Nam, nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ ngoại hình khác biệt. Đây là phiên bản đặc biệt của dòng SH, được sản xuất tại nhà máy Honda ở Atessa, Italia.

Điểm nhận diện nổi bật nhất của SH Vetro Blue nằm ở bộ dàn áo màu xanh dương trong suốt. Chất liệu nhựa đặc biệt tạo hiệu ứng giống thủy tinh khi nhìn dưới ánh sáng, giúp người dùng có thể quan sát thấp thoáng phần khung sườn bên trong xe.

"Vetro" trong tiếng Italia mang nghĩa kính hoặc thủy tinh, cũng là nguồn cảm hứng cho thiết kế của phiên bản này. Trước đó, Honda từng giới thiệu SH Vetro Green màu xanh ngọc lục bảo tại châu Âu và mẫu xe này cũng đã được đưa về Việt Nam.

Về tổng thể, SH Vetro Blue 2026 vẫn sử dụng kiểu dáng quen thuộc của thế hệ SH mới nhất. Xe có phần đầu cao, thân xe lớn và phong cách thiên về sự sang trọng thay vì thể thao.

Một số chi tiết được phối riêng cho bản Vetro như logo mạ chrome, bộ mâm sơn đen bóng và yên xe tối màu nhằm tăng độ tương phản với phần thân xanh trong.

Mẫu xe nhập Italia này cũng sở hữu nhiều trang bị tương tự SH cao cấp tại châu Âu. Xe dùng hệ thống đèn LED toàn bộ, màn hình TFT 4,2 inch hỗ trợ kết nối điện thoại, chìa khóa thông minh Smart Key và cổng sạc USB.

Ngoài ra, SH Vetro Blue còn có hệ thống chống bó cứng phanh ABS 2 kênh, kiểm soát lực kéo HSTC và tính năng ngắt động cơ tạm thời.

Phiên bản được đưa về Việt Nam sử dụng động cơ eSP+ 150 cc, xy-lanh đơn, 4 van, làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này cho công suất khoảng 16,6 mã lực và mô-men xoắn cực đại 14,8 Nm.

Theo công bố từ phía Honda, động cơ đạt chuẩn khí thải Euro 5+ và có mức tiêu thụ nhiên liệu dao động khoảng 2-2,5 lít/100 km.

Giá ngang xe điện cỡ nhỏ

Về giá bán, Honda SH Vetro Blue 2026 được công bố ở mức 235 triệu đồng. Trước đó, bản SH Vetro màu xanh lá từng được đưa về Việt Nam với giá hơn 140 triệu đồng cho bản 125 cc và hơn 170 triệu đồng cho bản 150 cc, thấp hơn đáng kể so với phiên bản mới.

Mức giá 235 triệu đồng đưa SH Vetro Blue 2026 vào nhóm xe tay ga đắt đỏ tại Việt Nam, cao gấp hơn 2 lần so với SH 160i chính hãng, vốn có giá từ 95-104 triệu đồng. Giá bán cao chủ yếu đến từ việc đây là phiên bản đặc biệt với dàn áo trong suốt, số lượng hạn chế và được nhập khẩu từ châu Âu, khiến chi phí đưa xe về Việt Nam bị đội lên đáng kể.

Với giá 235 triệu đồng, SH Vetro Blue 2026 thậm chí đắt hơn đáng kể so với nhiều mẫu xe ga dung tích lớn đang bán tại Việt Nam như Yamaha Xmax 300 (140 triệu đồng), Lambretta X300 (145,6 triệu đồng), Honda SH 350i (151,2 triệu đồng), Honda ADV 350 (166 triệu đồng) hay Vespa GTS Super Tech 300 (158,6 triệu đồng).

Mức giá này thậm chí ngang ngửa nhóm ô tô điện cỡ nhỏ tại Việt Nam như Bestune Xiaoma (từ 199 triệu đồng), Wuling Macaron (từ 269 triệu đồng) hay VinFast Minio Green (269 triệu đồng).

Cốp chứa đồ dưới yên có dung tích khoảng 28 lít, đủ để chứa một mũ bảo hiểm cả đầu cùng một số vật dụng cá nhân.

Nhìn chung, SH Vetro Blue 2026 không dành cho nhóm khách hàng mua xe theo tiêu chí thực dụng, mà hướng đến người sưu tầm xe nhập khẩu và các phiên bản đặc biệt, sẵn sàng chi số tiền gấp đôi so với SH chính hãng lắp ráp trong nước.