Giá vàng SJC hôm nay tăng mạnh, thiết lập đỉnh mới

Sáng 12/1, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 160 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 162 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong nước tiếp tục thiết lập đỉnh mới, tăng 2.200.000 đồng/lượng so với tuần trước (10/1).

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC hôm nay.

Giá vàng nhẫn hôm nay.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 156,5 - 159 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2,5 triệu đồng/lượng, tăng 2.200.000 đồng/lượng so với sáng 10/1.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 156 - 159 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 2.000.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch tuần trước.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 156,5 – 159,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 2.000.000 đồng/lượng so với ngày 10/1.

Giá vàng thế giới tăng 1,9 triệu đồng/lượng

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 12/1 giao dịch ở mức 4.569 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.385 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 145,3 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), tăng 1.900.000 đồng/lượng so với hôm qua (11/1).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 16,5 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới rạng sáng đầu tuần đã bứt phá mạnh mẽ hơn 1%, chính thức xác lập đỉnh cao kỷ lục mới quanh ngưỡng 4.570 USD/ounce. Đà tăng phi mã này được kích hoạt bởi sự cộng hưởng giữa rủi ro địa chính trị đang ở mức báo động và những lo ngại sâu sắc về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Thị trường vàng thế giới chao đảo sau những tuyên bố cứng rắn từ Trung Đông. Hôm 11/1, Chủ tịch Quốc hội Iran đã đưa ra cảnh báo đanh thép tới Mỹ và Israel, yêu cầu không can thiệp vào tình hình nội bộ sau khi Tổng thống Trump đe dọa sẽ tiến hành các cuộc không kích trong bối cảnh làn sóng biểu tình tại Iran lan rộng, khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Tại Mỹ, một "cuộc chiến" nội bộ khác cũng đang đẩy giá vàng lên cao. Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết Bộ Tư pháp đã gửi trát hầu tòa và đe dọa truy tố hình sự đối với ngân hàng trung ương này. Động thái trên đánh dấu sự leo thang chưa từng có trong cuộc đối đầu giữa chính quyền Tổng thống Trump và Fed, làm lung lay niềm tin vào sự ổn định của hệ thống tài chính.

Bên cạnh đó, dữ liệu việc làm tháng 12 gây thất vọng công bố vào hôm 9/1 đã củng cố kỳ vọng về việc Fed sẽ phải đẩy nhanh lộ trình hạ lãi suất, tạo đà tâm lý tích cực cho các tài sản không sinh lời như vàng. Giới đầu tư hiện đang nín thở chờ đợi báo cáo lạm phát Mỹ sẽ công bố trong tuần này để tìm kiếm thêm chỉ dấu về lộ trình lãi suất.

Trong một diễn biến liên quan, Tòa án Tối cao Mỹ vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng về vụ kiện thuế quan của ông Trump và đã dời lịch công bố sang thứ Tư tới, duy trì trạng thái bất định cho thị trường thương mại toàn cầu.

Giá bitcoin tăng 0,9%

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (12/1) giá bitcoin giao dịch ở mức 91.460 USD/BTC, giảm 0,4% trong vòng 24h qua. Theo đó, bitcoin đã giảm 1,46% so với 7 ngày trước (92.817 USD/BTC) và tăng 1,21% trong 1 tháng vừa qua (90.369 USD/BTC).

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 101 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.826 tỷ USD chiếm 57% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 7 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng tăng so với 24h trước đó.