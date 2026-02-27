Sau biến động ghế chủ tịch, Vinaconex tiếp tục bổ nhiệm nhân sự cấp cao

Ngày 27/2, HĐQT Vinaconex đã quyết định bổ nhiệm ông Phạm Thái Dương giữ chức Phó Tổng Giám đốc. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Trước khi đảm nhiệm trọng trách mới, ông Dương là Giám đốc Ban Quản lý Dự án 1. Theo quyết định, ông tiếp tục kiêm nhiệm vị trí này và hưởng chế độ lương theo chức danh Phó Tổng Giám đốc.

Ông Phạm Thái Dương. Ảnh: Vinaconex.

Giữa tháng 2, HĐQT Vinaconex đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Hữu Tới. Doanh nghiệp không nêu rõ nguyên nhân của việc thay đổi nhân sự này.

Ông Nguyễn Hữu Tới sinh năm 1959, được bầu vào HĐQT Vinaconex từ đầu năm 2019. Theo giới thiệu của Vinaconex, ông Tới có 40 năm kinh nghiệm, trải qua nhiều vị trí quản lý, điều hành khác nhau tại Vinaconex từ công ty thành viên đến tổng công ty.

Ông Tới được bổ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Vinaconex nhiệm kỳ 2022 - 2027, kể từ ngày 26/7/2024, sau khi ông Đào Ngọc Thanh từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân. Lý do ông Thanh từ nhiệm là vì tuổi cao, phải điều trị bệnh dài ngày.

Cùng thời điểm, HĐQT bổ nhiệm ông Trần Đình Tuấn hiện là thành viên HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 13/2/2026. Ông Trần Đình Tuấn sinh năm 1978, có bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

Ngoài vai trò tại Vinaconex, ông hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Pacific Holdings - cổ đông lớn nhất tại Vinaconex với tỷ lệ sở hữu hơn 45% vốn điều lệ.

Bên cạnh đó, ông Tuấn còn đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo trong hệ sinh thái doanh nghiệp này như Tổng Giám đốc và thành viên HĐQT CTCP Vinaconex Thiết kế và Nội thất; thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Vinaconex Quảng Ninh; đồng thời là Chủ tịch HĐQT Vimeco.

Theo công bố, ông Trần Đình Tuấn hiện nắm giữ hơn 27.000 cổ phiếu VCG, tương đương khoảng 0,004% vốn điều lệ Vinaconex.