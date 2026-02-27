Doanh nghiệp hàng không ở Hà Nội miễn nhiệm Tổng Giám đốc

Ngày 26/2, HĐQT CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (Nội Bài Cargo – Mã: NCT) quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Duy Việt, kể từ ngày 1/3.

Ở chiều ngược lại, HĐQT công ty bổ nhiệm ông Trần Việt Phương vào vị trí Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty. Quyết định bổ nhiệm có thời hạn 5 năm, có hiệu lực từ ngày 1/3.

Nội Bài Cargo được thành lập từ tháng 5/2005, hoạt động chính trong lĩnh vực dịch vụ hàng hóa hàng không tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài.

Năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận 1.212 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 32% so với cùng kỳ, lãi sau thuế tăng 45% lên 387 tỷ đồng nhờ sản lượng khai thác hàng hoá gia tăng và giá dịch vụ cũng "đi lên" so với cùng kỳ.

Nội Bài Cargo đang chiếm khoảng 70% thị phần hàng hóa nội địa và 50% hàng hóa quốc tế ở sân bay Nội Bài.

Trong cơ cấu doanh thu, mảng phục vụ hàng hóa hàng không đạt hơn 400 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ và chiếm khoảng 33% tổng doanh thu. Mảng hỗ trợ hàng hóa mang về 522 tỷ đồng. Phần còn lại đến từ dịch vụ lưu kho, bảo quản lạnh và các hoạt động khác.

Trong báo cáo phân tích mới đây, Chứng khoán SHS cho rằng triển vọng hoạt động sản xuất kinh doanh của Nội Bài Cargo trong năm 2026 là tích cực, chủ yếu nhờ sản lượng hàng hóa khai thác dự kiến tăng trưởng với động lực chính là hàng hóa vận tải hàng không quốc tế.

Theo SHS, các yếu tố hỗ trợ tăng trưởng có thể kể đến gồm hoạt động thương mại và xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, đặc biệt ở các nhóm hàng có giá trị cao và yêu cầu thời gian giao nhận nhanh như điện tử, linh kiện, thiết bị công nghệ, dệt may

Dòng vốn FDI vào khu vực miền Bắc duy trì ổn định, tập trung tại các trung tâm sản xuất như Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Phòng, qua đó tạo nhu cầu bền vững đối với vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường hàng không.

Mạng bay quốc tế và tần suất chuyến bay tiếp tục được khôi phục và mở rộng. Tăng tỷ trọng hàng hóa quốc tế sẽ giúp hạn chế xu hướng suy giảm biên lợi nhuận, qua đó góp phần ổn định biên lợi nhuận gộp trong năm 2026.

Chốt phiên sáng 27/2, cổ phiếu NCT dừng tại mốc 96.800 đồng/cổ phiếu, tương đương mức vốn hoá 2.500 tỷ đồng.