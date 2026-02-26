Biến động nhân sự ACV: Ông Vũ Thế Phiệt thôi làm người đại diện pháp luật

Ông Vũ Thế Phiệt, Chủ tịch HĐQT ACV thôi làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Vị trí này được chuyển sang cho ông Lê Văn Khiên.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa phát đi thông báo về việc thay đổi về nhân sự cấp cao.

Theo đó, ACV cho biết ông Lê Văn Khiên, Thành viên HĐQT được bổ nhiệm kiêm thêm vị trí người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp từ ngày 25/2.

Ông Khiên, sinh năm 1973, hiện là Thành viên HĐQT và đại diện Nhà nước sở hữu 11,22% vốn tại doanh nghiệp này.

Trước khi có quyết định trên, vị trí người đại diện theo pháp luật của ACV do ông Vũ Thế Phiệt, Chủ tịch HĐQT đảm nhiệm. Từ đầu tháng 2 đến nay, ông Phiệt không ký các nghị quyết Hội đồng quản trị mà ủy quyền cho ông Khiên.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh ACV liên tiếp có điều chỉnh về nhân sự điều hành thời gian gần đây. Cụ thể, ngày 2/2, chủ đầu tư dự án sân bay Long Thành đã giao ông Nguyễn Đức Hùng, Phó tổng giám đốc, giữ chức Phó tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành.

Cùng ngày, ACV cũng quyết định giao bà Phạm Thị Phương, Trưởng phòng Kế toán thuộc Ban Tài chính - Kế toán, phụ trách công tác kế toán. Tuy nhiên, chỉ sau 2 ngày, doanh nghiệp đã chấm dứt việc giao nhiệm vụ này.

Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam là doanh nghiệp cổ phần với hơn 95% vốn thuộc sở hữu Nhà nước, đang do Bộ Tài chính quản lý. Đơn vị chịu trách nhiệm quản lý và khai thác 21 sân bay dân dụng trên toàn quốc, bao gồm 9 sân bay quốc tế và 12 sân bay nội địa.

ACV hoạt động trong 3 nhóm dịch vụ chính: Dịch vụ hàng không (gồm dịch vụ cất cánh và hạ cánh, phục vụ mặt đất, vận chuyển hành khách và an ninh hàng không); Dịch vụ phi hàng không (cho thuê mặt bằng, quảng cáo, bãi đỗ xe, tiện ích và khu vực VIP) và dịch vụ thương mại. Trong đó, lợi nhuận ròng đến từ mảng dịch vụ cất và hạ cánh thuộc về Nhà nước.

Với mô hình khai thác sân bay tích hợp và vị thế gần như độc quyền, ACV giữ vai trò then chốt trong hệ thống giao thông quốc gia, đồng thời là đơn vị chủ lực triển khai các dự án hạ tầng hàng không trọng điểm như sân bay Long Thành, mở rộng Nội Bài và Tân Sơn Nhất.

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (26/2), ACV của Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam mất 3,76% về 53.700 đồng/cổ phiếu.