Loạt doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tuần đầu tháng 3, tỷ lệ cao nhất 100%

Trong tuần từ 2/3 – 8/3, có 5 doanh nghiệp chốt ngày giao dịch không hưởng quyền để nhận cổ tức tiền mặt và cổ phiếu với tỷ lệ hấp dẫn.

CTCP Bao bì PP (Mã: HPB) chốt 5/3 là ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2025, tỷ lệ 100% (1 cổ phiếu nhận 10.000 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/3, thời gian thanh toán dự kiến là 10/4.

Bao bì PP hiện có gần 3,7 triệu cổ phiếu lưu hành. Như vậy, tổng giá trị chi trả cổ tức khoảng 37 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2025, Bao bì PP có 6 cổ đông cá nhân lớn nắm giữ gần 71% vốn điều lệ, chủ yếu là lãnh đạo và người nội bộ. Trong đó, Chủ tịch HĐQT Mai Văn Bình giữ gần 25% vốn, Thành viên HĐQT Trần Thị Thanh Hương nắm hơn 13% vốn.

Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Mai Thúc Định giữ hơn 10% vốn, Thành viên HĐQT Mai Hương sở hữu gần 10% vốn..... Như vậy, nhóm cổ đông này là đối tượng hưởng lợi lớn nhất từ đợt chia cổ tức tiền mặt 100%.

So với các năm trước, tỷ lệ cổ tức năm 2025 của Bao bì PP ở mức kỷ lục, vượt xa kế hoạch ban đầu chỉ từ 10-15%. Giai đoạn 2023-2024, công ty duy trì mức cổ tức 15%.

Thông tin cổ tức đột biến nhanh chóng tác động tích cực tới thị giá HPB. Chốt phiên 27/2, cổ phiếu tăng 4% lên 43.000 đồng/đơn vị sau 2 phiên tăng trần liên tiếp. So với đầu năm, thị giá HPB tăng 150%, đồng thời thiết lập vùng giá cao nhất trong lịch sử giao dịch. Thanh khoản cũng được cải thiện rõ rệt, có thời điểm vượt 42.000 cổ phiếu/phiên.

Về Bao bì PP, công ty được thành lập từ năm 1993, tiền thân là Nhà máy Bao bì PP Hải Phòng, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất bao bì các loại như bao phân bón, bao thức ăn chăn nuôi, bao xi măng với thương hiệu HAIPAC. Thị trường tiêu thụ của công ty hiện trải rộng từ Bắc vào Nam.

Nguồn: Thông tin công ty công bố.

Cổ đông CTCP Sách và Thiết bị Trường học TP HCM (Mã: STC) sắp nhận cổ tức tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 14% (1 cổ phiếu nhận 1.400 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/3, ngày đăng ký cuối cùng là 3/3.

Với hơn 5,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền công ty cần bỏ ra để trả cổ tức gần 8 tỷ đồng. Thời gian thanh toán dự kiến là 27/3.

Về lịch sử hoạt động, CTCP Sách và Thiết bị Trường học TP HCM được thành lập theo quyết định ngày 28/12/1984 của UBND TP HCM, từ sự hợp nhất của Phòng Phát hành - Thư viện và Trung tâm Thiết bị Trường học thuộc Sở Giáo dục TP HCM.

Năm 2006, công ty chuyển đổi mô hình hoạt động sang công ty cổ phần, đồng thời niêm yết cổ phiếu lên sàn HNX. Hiện tại, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đang là đơn vị sở hữu hơn 50% vốn tại đây.

CTCP Bao Bì PP Bình Dương (Mã: HBD) thông báo 6/3 là ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2025. Tỷ lệ thực hiện là 14% (1 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng).

Ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/3. Thời gian thực hiện dự kiến 13/4. Với hơn 1,9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền công ty bỏ ra trả cổ tức gần 2,7 tỷ đồng.

Bao bì PP Bình Dương là doanh nghiệp chuyên sản xuất và kinh doanh các sản phẩm bao bì nhựa, được thành lập từ năm 2002. Công ty sở hữu hệ thống máy móc thiết bị hiện đại, đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế.