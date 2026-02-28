Israel tấn công phủ đầu Iran

Israel xác nhận mở cuộc tấn công phủ đầu Iran, Mỹ được cho là tham gia không kích, Tehran đáp trả và sơ tán lãnh tụ tối cao. Trung Đông đối mặt nguy cơ leo thang quân sự nghiêm trọng.

Israel vừa tuyên bố đã phát động một cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào Iran, đẩy Trung Đông vào một vòng đối đầu quân sự mới và khiến hy vọng về một giải pháp ngoại giao cho tranh chấp hạt nhân kéo dài nhiều năm giữa Tehran và phương Tây trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Tờ New York Times dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran đang được tiến hành. Một nguồn tin nói với Reuters rằng lãnh tụ tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei, không có mặt tại Tehran và đã được chuyển đến một địa điểm an toàn.

Cuộc tấn công diễn ra sau khi Israel và Iran từng lao vào cuộc chiến trên không kéo dài 12 ngày hồi tháng 6 năm ngoái, đồng thời tiếp nối những cảnh báo lặp đi lặp lại từ Mỹ và Israel rằng họ sẽ ra tay lần nữa nếu Iran tiếp tục thúc đẩy các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

“Nhà nước Israel đã tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu nhằm loại bỏ các mối đe dọa đối với Nhà nước Israel”, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz tuyên bố.

Một quan chức quốc phòng Israel cho biết chiến dịch này đã được lên kế hoạch trong nhiều tháng với sự phối hợp cùng Washington, và thời điểm phát động đã được quyết định từ vài tuần trước.

Truyền thông Iran đưa tin các vụ nổ đã được nghe thấy tại Tehran vào ngày thứ Bảy, trong khi còi báo động vang lên khắp Israel vào khoảng 8h15 sáng theo giờ địa phương. Quân đội Israel cho biết đây là cảnh báo chủ động nhằm chuẩn bị cho khả năng hứng chịu một đợt tấn công bằng tên lửa.

Quân đội Israel thông báo đóng cửa trường học và nơi làm việc, ngoại trừ các lĩnh vực thiết yếu, đồng thời cấm hoạt động không phận công cộng. Israel đã đóng cửa không phận đối với các chuyến bay dân sự, và Cơ quan Quản lý Sân bay kêu gọi người dân không đến các sân bay trong nước.

Mỹ và Iran đã nối lại đàm phán từ tháng 2 với mục tiêu giải quyết tranh chấp kéo dài hàng thập kỷ bằng con đường ngoại giao và tránh nguy cơ một cuộc đối đầu quân sự có thể làm mất ổn định khu vực.

Tuy nhiên, Israel nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào giữa Mỹ và Iran cũng phải bao gồm việc tháo dỡ cơ sở hạ tầng hạt nhân của Tehran, chứ không chỉ dừng làm giàu uranium, đồng thời vận động Washington đưa các hạn chế đối với chương trình tên lửa của Iran vào nội dung đàm phán.

Iran tuyên bố sẵn sàng thảo luận về việc hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, nhưng bác bỏ việc gắn vấn đề này với tên lửa.

Tehran cũng khẳng định sẽ tự vệ trước bất kỳ cuộc tấn công nào, đồng thời cảnh báo các quốc gia láng giềng đang cho Mỹ đặt quân rằng họ sẽ trả đũa các căn cứ Mỹ nếu Washington tấn công Iran.

Hồi tháng 6 năm ngoái, Mỹ đã tham gia chiến dịch quân sự của Israel nhằm vào các cơ sở hạt nhân Iran, đánh dấu hành động quân sự trực tiếp nhất của Washington chống lại Cộng hòa Hồi giáo từ trước tới nay.

Tehran khi đó đáp trả bằng cách phóng tên lửa về phía căn cứ không quân Al Udeid Air Base tại Qatar – căn cứ lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông.

Các cường quốc phương Tây cảnh báo rằng chương trình tên lửa đạn đạo của Iran đe dọa ổn định khu vực và có thể trở thành phương tiện mang vũ khí hạt nhân nếu được phát triển hoàn thiện. Tehran bác bỏ cáo buộc theo đuổi bom nguyên tử.

Theo Reuters