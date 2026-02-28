Mỹ và Israel không kích Iran, người dân hoảng loạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xác nhận trong một đoạn video đăng trên mạng xã hội rằng Mỹ đã bắt đầu một chiến dịch quân sự tại Iran.

“Mục tiêu của chúng tôi là bảo vệ người dân Mỹ bằng cách loại bỏ các mối đe dọa cận kề từ chế độ Iran, một nhóm tàn bạo gồm những con người rất cứng rắn và khủng khiếp”, ông Trump nói trong video.

“Các hoạt động đe dọa của họ trực tiếp gây nguy hiểm cho nước Mỹ, binh sĩ của chúng ta, các căn cứ ở nước ngoài và các đồng minh trên khắp thế giới”, ông nói trong thông điệp dài tám phút.

“Trong 47 năm qua, chế độ Iran đã hô vang ‘Death to America’ (Cái chết cho nước Mỹ) và tiến hành một chiến dịch đổ máu và giết chóc hàng loạt không ngừng nghỉ, nhắm vào nước Mỹ, binh sĩ của chúng ta và những người dân vô tội ở rất nhiều quốc gia”, ông nhấn mạnh.

Một quan chức Mỹ cho biết các cuộc không kích hiện tập trung vào các mục tiêu quân sự, song từ chối cung cấp thêm chi tiết vì chiến dịch vẫn đang diễn ra.

Một quan chức Mỹ khác nói rằng mục tiêu của các đòn tấn công là xử lý mối đe dọa quân sự từ Iran và bảo vệ lực lượng Mỹ. Trước khi hành động, Mỹ đã triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn cho quân nhân Mỹ trong khu vực, quan chức thứ nhất cho biết.

Một phụ nữ 35 tuổi sống tại Tehran nói với CNN rằng cô đang ở văn phòng thì cùng các đồng nghiệp nhìn thấy “nhiều địa điểm khác nhau bị tấn công” và máy bay xuất hiện trên bầu trời.

“Có rất nhiều tiếng ồn và tiếng nổ, thật sự rất đáng sợ. Mọi người hoảng loạn và bắt đầu rời đi”, cô nói. “Tình hình thực sự rất tệ, họ đã đánh trúng một vài nơi và chúng tôi đã thấy điều đó, nhưng giờ phải chờ xem tiếp theo sẽ ra sao”.

Israel chuyển sang cơ sở y tế ngầm

Một số bệnh viện lớn nhất của Israel đã thông báo chuyển hoạt động xuống các cơ sở ngầm sau khi Bộ Y tế nước này ban hành mức cảnh báo cao nhất đối với các cơ sở y tế.

“Bộ Y tế đã chỉ đạo các bệnh viện cho xuất viện những bệnh nhân không cần tiếp tục điều trị nội trú”, bộ này cho biết trong một tuyên bố, đồng thời yêu cầu các bệnh viện chuyển hoạt động xuống cơ sở ngầm.

Trung tâm Y tế Sourasky ở Tel Aviv cho biết đã mở bệnh viện khẩn cấp dưới lòng đất và bắt đầu chuyển bệnh nhân cùng các khoa phòng xuống cơ sở kiên cố này.

“Các đơn vị nhạy cảm đã bắt đầu hoạt động trong không gian được bảo vệ”, bệnh viện cho biết.

Trung tâm Y tế Sheba tại Ramat Gan đang chuẩn bị di dời các khoa phòng xuống cơ sở ngầm của mình.

“Toàn bộ đội ngũ y tế, điều dưỡng và hậu cần đã sẵn sàng cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế tối ưu và nhanh chóng cho mọi bệnh nhân”, bệnh viện thông báo.

Bệnh viện Rambam ở Haifa cho biết đang dọn dẹp khu bãi đỗ xe ngầm để chuẩn bị cho “tình trạng khẩn cấp”.

“Người dân được đề nghị không đến bệnh viện trừ khi có tình huống y tế khẩn cấp”, bệnh viện khuyến cáo.

Trong khi đó, cơ quan dịch vụ khẩn cấp quốc gia của Israel, Magen David Adom, cho biết đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Nội địa, quân đội Israel và Bộ Y tế khi chuyển từ trạng thái hoạt động thường nhật sang trạng thái khẩn cấp.

Theo CNN