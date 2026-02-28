Giá vàng SJC hôm nay tăng 3 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC sáng 28/2 niêm yết ở mức 184 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 187 triệu đồng/lượng, tăng 3.000.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Sáng 28/2, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 184 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 187 triệu đồng/lượng, tăng 3.000.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua (27/2).

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Biểu đồ giá vàng trong nước. Ảnh: Tiến Dũng.

Biểu đồ giá vàng nhẫn: Ảnh: Tiến Dũng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 183,8 - 186,8 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 3.000.000 đồng/lượng so với sáng 27/2.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 183,9 - 186,9 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 3.000.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 184 – 187 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 3.000.000 đồng/lượng so với ngày 27/2.

Giá vàng thế giới giảm nhẹ

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 28/2 giao dịch ở mức 5.278 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.305 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 167,4 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), tăng 3.000.000 đồng/lượng so với hôm qua (27/2).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 19,6 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới bứt phá gần 1%, vượt mốc 5.220 USD/ounce. Kim loại quý đang thể hiện vai trò trú ẩn an toàn vượt trội trước bối cảnh chính sách thương mại quyết liệt từ Mỹ và áp lực lạm phát dai dẳng.

Lực mua vàng được củng cố mạnh mẽ sau khi chính quyền Washington viện dẫn Điều 122 để chính thức áp đặt mức thuế quan 10% trên phạm vi toàn cầu. Đáng chú ý, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer đã phát đi tín hiệu có thể nâng mức thuế này lên 15% sau phán quyết của Tòa án Tối cao.

Chính sách bảo hộ này, cộng hưởng với việc đàm phán hạt nhân Mỹ - Iran tại Geneva bị đình trệ và cảnh báo sơ tán từ Đại sứ quán Mỹ tại Israel, đã đẩy sức hấp dẫn của vàng lên mức đỉnh điểm như một công cụ phòng vệ hệ thống.

Về số liệu kinh tế, chỉ số giá sản xuất lõi tháng 1 của Mỹ đã nhảy vọt 0,8%, ghi nhận mức tăng theo tháng mạnh nhất kể từ giữa năm 2025. Dù dữ liệu "nóng" này hỗ trợ đồng USD và đẩy kỳ vọng hạ lãi suất lần đầu tiên sang tận tháng Bảy, vàng vẫn chứng tỏ sức chống chịu đáng kinh ngạc.

Đà tăng của kim loại quý còn được tiếp sức bởi xu hướng dòng tiền tháo chạy khỏi nhóm cổ phiếu công nghệ (AI) để đổ sang trái phiếu chính phủ dài hạn, đẩy lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm xuống mức thấp nhất trong 4 tháng.

Giá bitcoin giảm 2,3%

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (28/2) giá bitcoin giao dịch ở mức 65.842 USD/BTC, quay đầu giảm mạnh 2,3% trong vòng 24h qua. Áp lực bán tháo quay trở lại khiến đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới tiếp tục sụt giảm 2,69% so với 7 ngày trước (67.664 USD/BTC), tái thiết lập đà giảm điểm theo tuần. Tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin vẫn đang chịu mức sụt giảm sâu tới 24,95% giá trị so với vùng đỉnh 87.737 USD/BTC.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 180 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.316 tỷ USD chiếm 50,1% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 9 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng giảm so với 24h trước đó.