Giá vàng SJC tăng, chênh lệch với giá vàng thế giới 16,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC sáng 6/1 tăng 900.000 đồng/lượng lên 158 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn cũng tăng mạnh 500.000–1,5 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng thế giới quy đổi ở mức 141,6 triệu đồng/lượng.

Sáng 6/1, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 156 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 158 triệu đồng/lượng, tăng 900.000 đồng/lượng so với hôm qua (5/1).

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 151 – 154 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 1,1 triệu đồng/lượng so với sáng 5/1.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 152,5 – 155,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 155 – 158 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so với ngày 5/1.

Giá vàng thế giới tăng 800.000 đồng/lượng

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 6/1 giao dịch ở mức 4.452 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.378 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 141,6 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), tăng 800.000 đồng/lượng so với hôm qua (5/1).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 16,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới duy trì sức nóng quanh ngưỡng 4.450 USD/ounce, bảo toàn đà tăng sát mốc đỉnh một tuần thiết lập trước đó. Làn sóng đầu tư vào các tài sản trú ẩn an toàn đang dâng cao khi thị trường rung chuyển trước những diễn biến chính trị khó lường tại Venezuela.

Kim loại quý đã ghi nhận mức bứt phá ấn tượng 2,7% ngay trong phiên thứ Hai, sau khi chiến dịch của Mỹ tại Venezuela vào cuối tuần qua dẫn đến việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Bên cạnh những xung đột địa chính trị, giới đầu tư đang nín thở chờ đợi các chỉ dấu từ thị trường lao động Mỹ, trọng tâm là báo cáo việc làm tháng 12 dự kiến công bố vào thứ Sáu tới. Đây được coi là dữ liệu then chốt để giải mã lộ trình chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) trong thời gian tới.

Trong một diễn biến liên quan, Chủ tịch Fed chi nhánh Minneapolis, ông Neel Kashkari, vừa bày tỏ lo ngại về tình trạng lạm phát dai dẳng và rủi ro tỷ lệ thất nghiệp gia tăng. Ông lưu ý rằng mặt bằng lãi suất hiện nay có thể đã ở mức gần trung lập.

Giá bitcoin tăng 0,8%

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (6/1) giá bitcoin giao dịch ở mức 93.709 USD/BTC, tăng 0,8% trong vòng 24h qua. Theo đó, bitcoin đã tăng 7,3% so với 7 ngày trước (87.289 USD/BTC) và tăng 5% trong 1 tháng vừa qua (89.184 USD/BTC).

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 102 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.871 tỷ USD chiếm 57,3% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có tới 8 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng tăng so với 24h trước đó.