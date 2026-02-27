Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị về triển khai giai đoạn 2 sân bay Long Thành

Bộ Xây dựng cho biết theo Nghị quyết 265/2025, Chính phủ được giao thẩm quyền phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2 sân bay Long Thành. ACV đã được chỉ định làm chủ đầu tư và đang lập báo cáo khả thi.

Bộ Xây dựng vừa có Văn bản số 2256/BXD-KHTC ngày 26/2/2026 gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai để trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Nai gửi tới sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Nai do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 969/VPCP-QHĐP ngày 29/1/2026.

Theo phản ánh, dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành sắp hoàn thành giai đoạn 1, dự kiến đưa vào khai thác trong năm 2026. Cử tri dẫn khoản 6 Điều 2, Nghị quyết số 94/2015 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành quy định: “Chính phủ chỉ đạo lập báo cáo nghiên cứu khả thi đối với từng giai đoạn của dự án và báo cáo Quốc hội thông qua trước khi quyết định đầu tư”.

Trên cơ sở đó, cử tri kiến nghị Chính phủ xem xét, trình Quốc hội cho chủ trương tiếp tục lập hồ sơ đầu tư các giai đoạn tiếp theo để hoàn thiện theo quy hoạch, hướng tới mục tiêu trở thành một trong những trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế của khu vực.

Về nội dung kiến nghị của cử tri nêu trên, Bộ Xây dựng khẳng định Cảng hàng không quốc tế Long Thành là cảng hàng không quan trọng của quốc gia, được xác định là động lực chiến lược cho sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam. Việc nghiên cứu sớm đầu tư giai đoạn 2 của dự án được Lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm, chỉ đạo sát sao.

Tại Kỳ họp thứ 10, Chính phủ đã trình và được Quốc hội khóa XV thông qua tại Nghị quyết số 265 ngày 11/12/2025. Theo đó, Quốc hội “cho phép Chính phủ tổ chức phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2 của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo thẩm quyền mà không phải báo cáo Quốc hội thông qua”.

Căn cứ Nghị quyết số 265 của Quốc hội và quy định của pháp luật hiện hành, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 26/QĐ-BXD ngày 9/1/2026 về việc giao Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư giai đoạn 2 của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Hiện nay, ACV đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức lựa chọn tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2 của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành để đáp ứng nhu cầu khai thác vận tải hàng không và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam.

Trong quá trình triển khai, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với ACV để bảo đảm tính khả thi và hiệu quả đầu tư của dự án.