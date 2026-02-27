Vingroup, Sun Group, Xuân Cầu Holdings… đón tin vui đầu năm

Bước vào năm 2026, các tập đoàn lớn trong lĩnh vực bất động sản, khu công nghiệp và du lịch - nghỉ dưỡng liên tiếp nhận được các quyết định quan trọng từ chính quyền địa phương.

Sun Group được duyệt nhiệm vụ quy hoạch dự án hơn 1,5 tỷ USD

Ban Quản lý Khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa đã duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Tu Bông - dự án có tổng vốn đầu tư hơn 1,5 tỷ USD do liên danh Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc và Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long (thuộc Sun Group) tổ chức lập quy hoạch và làm chủ đầu tư.

Theo quyết định, thời hạn lập quy hoạch chia thành hai giai đoạn đến năm 2030 và 2040. Việc duyệt nhiệm vụ quy hoạch là bước quan trọng, làm cơ sở để chủ đầu tư tiếp tục lập các đồ án phân khu, quy hoạch chi tiết và triển khai xây dựng.

Dự án có quy mô hơn 2.579 ha, nằm tại các xã Vạn Thắng, Tu Bông và Đại Lãnh, giáp vịnh Vân Phong và bán đảo Hòn Gốm. Trong đó, có hơn 621 ha diện tích hình thành từ lấn biển.

Khu đô thị được định hướng trở thành tổ hợp cao cấp gồm đất ở, nhà ở thương mại, khu dịch vụ - du lịch nghỉ dưỡng, cơ sở lưu trú tiêu chuẩn quốc tế, cùng hệ thống trường học, y tế, trung tâm thương mại và công viên chuyên đề.

Cơ cấu sản phẩm dự kiến gồm: 1.000 căn liền kề;600 biệt thự; hơn 3.800 căn hộ chung cư; 1.130 căn nhà ở xã hội

Dự án có khả năng đáp ứng chỗ ở cho khoảng 74.700 người, đồng thời khai thác tối đa địa hình tự nhiên với các trục không gian hướng biển, lõi xanh nội khu và hệ thống công viên sinh thái – mặt nước lớn làm điểm nhấn.

Vingroup được phê duyệt giá đất siêu dự án Làng Vân

Tại Đà Nẵng, UBND thành phố đã ban hành quyết định phê duyệt giá đất ở đô thị và các loại đất tại dự án khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân, làm cơ sở tính nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Theo Quyết định số 728, đất ở đô thị (hơn 800.000 m2) có giá đất 15,4 triệu đồng/m2; đất xây dựng công trình sự nghiệp (95.000 m2): hơn 5 triệu đồng/m2; đất thương mại, dịch vụ du lịch (305.000 m2) có giá đất 7,1 triệu đồng/m2; đất công trình dịch vụ du lịch khác (hơn 1,3 triệu m2) có giá đất 1,15 triệu đồng/m2.

Cơ quan thuế sẽ căn cứ mức giá này để tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất đối với Vinpearl, đơn vị được giao thực hiện dự án.

Làng Vân là siêu dự án rộng 512 ha, tổng vốn hơn 44.000 tỷ đồng, tọa lạc tại vịnh Nam Chơn dưới chân đèo Hải Vân. Dự án được khởi công tháng 6/2025 và kỳ vọng trở thành biểu tượng du lịch mới phía Tây Bắc Đà Nẵng với hệ sinh thái nghỉ dưỡng - giải trí tiêu chuẩn 5 sao.

Việc phê duyệt giá đất được xem là bước pháp lý then chốt giúp dự án hoàn tất nghĩa vụ tài chính và tăng tốc triển khai các hạng mục tiếp theo.

Xuân Cầu Holdings đầu tư thêm khu công nghiệp hơn 1.700 tỷ đồng

UBND tỉnh Bắc Ninh đã chấp thuận chủ trương đầu tư Khu công nghiệp Xuân Cẩm - Hương Lâm giai đoạn 2 tại xã Xuân Cẩm.

Dự án có diện tích hơn 121 ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng, vốn góp nhà đầu tư hơn 260 tỷ đồng.

Khu công nghiệp ưu tiên thu hút các ngành điện tử, cơ khí chế tạo, lắp ráp và sản xuất thiết bị công nghệ cao. Khi hoàn thành, dự án sẽ bổ sung quỹ đất công nghiệp phía Tây tỉnh, trong bối cảnh nhu cầu thuê đất và nhà xưởng tại miền Bắc tiếp tục gia tăng.