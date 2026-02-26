Loạt ngân hàng chốt danh sách cổ đông dự Đại hội thường niên 2026

Mùa ĐHĐCĐ thường niên 2026 đang bước vào giai đoạn cao điểm khi nhiều ngân hàng đồng loạt công bố kế hoạch tổ chức, chốt danh sách cổ đông và dần công bố các tờ trình then chốt trình lên đại hội.

Mùa đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) sẽ luôn là sự kiện đáng mong chờ nhất trong năm của các ngân hàng/doanh nghiệp đang niêm yết. Sự kiện thường niên của mỗi ngân hàng diễn ra luôn thu hút hàng nghìn cổ đông đổ về tham dự. Bên cạnh đó, giới quan sát cũng có cơ hội nhìn nhận, phân tích những đường đi nước bước, những tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo ngân hàng.

Theo lịch dự kiến, năm nay các ĐHĐCĐ thường niên sẽ diễn ra từ cuối tháng 3 đến hết tháng 4/2026, xoay quanh những nội dung trọng yếu như tăng vốn, mục tiêu lợi nhuận, tái cơ cấu nhân sự cấp cao và định hướng chiến lược năm mới.

Một trong những ĐHĐCĐ thường niên đáng mong chờ nhất năm nay là Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - Mã: STB). Ngân hàng này sẽ chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội vào ngày 16/3/2026.

Đại hội dự kiến diễn ra từ 8h30 đến 11h30 ngày 22/4/2026 tại Khách sạn Sài Gòn - Phú Thọ (số 17A Trần Phú, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ). Hình thức tổ chức là hội nghị trực tiếp, ngân hàng chưa công bố chi tiết nội dung cuộc họp.

Năm 2025, ĐHĐCĐ thường niên của Sacombank diễn ra tại TP HCM đã thu hút hơn 1.000 cổ đông tham dự. Ảnh: Sacombank.

Phía Sacombank cho biết việc lựa chọn địa điểm tổ chức tại Phú Thọ, thay vì các địa điểm quen thuộc trước đây, thể hiện sự bứt phá về tư duy và quyết tâm thay đổi mạnh mẽ, toàn diện về quan điểm quản trị, hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững và thận trọng, đảm bảo lợi ích tối đa cho khách hàng, đối tác và cổ đông.

Ngoài ra, địa điểm Phú Thọ còn mang ý nghĩa văn hóa khi cận kề Giỗ Tổ Hùng Vương, góp phần tạo nên chiều sâu ý nghĩa cho sự kiện, thể hiện sự trân trọng các giá trị truyền thống và tinh thần hướng về cội nguồn.

Theo thông tin công bố trước đó, tại đại hội lần này, Sacombank dự kiến bầu 4 thành viên HĐQT, trong đó một thành viên độc lập, cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2026.

Đại hội lần này dự kiến sẽ thu hút sự chú ý đặc biệt, trong bối cảnh Sacombank đang trong thời điểm giải quyết những nút thắt cuối cùng sau 10 năm tái cơ cấu.

Vào ngày 23/12/2025, HĐQT Sacombank bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thụy giữ chức Quyền Tổng Giám đốc, sau khi người này hoàn tất chuyển giao vị trí Chủ tịch HĐQT LPBank. Đồng thời, bà Nguyễn Thị Kiều Anh, Phó Tổng Giám đốc LPBank, cũng được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc Sacombank.

Sau khi ông Thụy về Sacombank, ghi nhận dữ liệu cập nhật từ Cục Sở hữu trí tuệ, Sacombank đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu “Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc Việt Nam” vào ngày 29/12/2025.

Diễn biến đổi tên nếu thực sự xảy ra cũng không phải là điều quá bất ngờ đối với các thương hiệu từng "qua tay" của ông Nguyễn Đức Thụy. Trước đó, sau khi tiếp quản LPBank, ngân hàng này cũng đã đổi tên từ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt trở thành Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam.

Việc làm mới nhận diện thương hiệu song song với điều chỉnh bộ máy điều hành được xem là những bước đi tiếp theo trong quá trình chuyển đổi về cơ cấu sở hữu của Sacombank sau gần một thập kỷ tái cơ cấu.

Sacombank đăng ký đổi tên thành Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc Việt Nam.

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank - Mã: NAB) năm nay chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ sớm nhất. Ngày đăng ký cuối cùng tham dự là 23/2, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 13/2. Đại hội dự kiến diễn ra vào 8h30 ngày 20/3/2026. Địa điểm tổ chức sẽ được ngân hàng thông báo sau. Các nội dung chi tiết chưa được công bố cụ thể.

Ngân hàng An Bình (ABBank - Mã: ABB) thông báo ngày 27/2 là thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026. Đại hội dự kiến tổ chức lúc 8h30 ngày 31/3 tại tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội.

Sắp tới, ABBank dự kiến trình cổ đông thông qua hàng loạt nội dung quan trọng như kết quả kinh doanh năm 2025, kế hoạch kinh doanh năm 2026, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ,...

Đáng chú ý, ngân hàng cũng dự kiến xin ý kiến cổ đông về phương án tăng vốn điều lệ và kế hoạch niêm yết cổ phiếu ABB trên Sở Giao dịch Chứng khoán và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội.

Cũng dự kiến tổ chức đại hội trong tháng 4, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB – Mã: NVB) cho biết ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự là 2/3/2026. Địa điểm và nội dung chi tiết sẽ được ngân hàng thông báo trong thư mời gửi cổ đông

Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank - Mã: PGB) chốt danh sách cổ đông ngày 10/3 và dự kiến họp ngày 21/4 tại Hà Nội. Nội dung xoay quanh báo cáo kết quả kinh doanh 2025, kế hoạch 2026 và các vấn đề thuộc thẩm quyền đại hội.

Tên Ngân hàng Mã chứng khoán Thời gian tổ chức Ngày chốt danh sách cổ đông Ngày giao dịch không hưởng quyền Hình thức/Địa điểm họp Nam A Bank NAB 20/3 23/2 13/2 - ABBank ABB 31/3 27/2 26/2 Tòa nhà Geleximco, Hà Nội. VIB VIB 08/4 09/3 06/3 TP HCM ACB ACB 09/4 02/3 27/2 Khách sạn Sheraton, TP HCM OCB OCB 15/4 16/3 13/3 TP HCM MB MBB 18/4 24/3 23/3 Hà Nội PGBank PGB 21/4 10/3 09/3 Hà Nội Sacombank STB 22/4 16/3 13/3 Tỉnh Phú Thọ KienlongBank KLB 23/4 24/3 23/3 Trực tuyến MSB MSB 24/4 24/3 23/3 Hà Nội Eximbank EIB 28/4 25/3 24/3 - NCB NVB Tháng 4 02/3 27/2 -

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB - Mã: ACB) dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 9/4 tại Khách sạn Sheraton Sài Gòn (địa chỉ số 88 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TP HCM). Ngày 2/3/2026 là thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự.

Theo kế hoạch, ACB sẽ trình cổ đông thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026 của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban Kiểm soát và Ban Điều hành, báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025.

Ngoài ra, các tờ trình liên quan đến phân phối lợi nhuận, kế hoạch lợi nhuận năm 2026, phương án tăng vốn điều lệ từ cổ tức bằng cổ phiếu, thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát cũng nằm trong chương trình đại hội.

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB - Mã: MBB) chốt quyền tham dự đại hội thường niên vào ngày 18/3 và dự kiến tổ chức sau đúng 1 tháng, tức vào ngày 18/4 tại Hà Nội.

Ngân hàng này sẽ trình cổ đông phương án ứng cử, đề cử và bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - Mã: EIB) dự kiến tổ chức đại hội đồng cổ đông vào ngày 28/4 tại Hà Nội, song sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 25/3.

Ngân hàng triển khai kế hoạch đề cử nhân sự để bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ VIII năm 2025 - 2030. Eximbank cũng dự kiến nâng số lượng thành viên Hội đồng quản trị lên 7 người, trong đó có ít nhất 2 thành viên độc lập.

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB - Mã: MSB) dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 24/4 tại Hà Nội. Thời gian dự kiến ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông là ngày 24/3.

Nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao, MSB cũng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát MSB nhiệm kỳ VII (2022 - 2026).