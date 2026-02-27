Sau ngày vía Thần Tài, giá vàng SJC hôm nay giảm

VietTimes - Sau ngày vía Thần Tài (26/2, mùng 10 tháng Giêng), giá vàng miếng SJC sáng 27/2 niêm yết ở mức 181 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 184 triệu đồng/lượng, giảm 1.000.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Sáng 27/2, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 181 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 184 triệu đồng/lượng, giảm 1.000.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua (26/2).

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Biểu đồ giá vàng trong nước. Ảnh: Tiến Dũng.

Biểu đồ giá vàng nhẫn: Ảnh: Tiến Dũng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 180,8 - 183,8 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng so với sáng 26/2.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 180,9 - 183,9 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 1.100.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 181 – 184 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng/lượng so với ngày 26/2.

Giá vàng thế giới giảm nhẹ

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 27/2 giao dịch ở mức 5.180 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.305 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 164,4 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), giảm 200.000 đồng/lượng so với hôm qua (25/2).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 19,6 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới duy trì vị thế vững chắc quanh ngưỡng 5.180 USD/ounce. Sau hai phiên tăng điểm liên tiếp, kim loại quý đang hướng tới tuần tăng trưởng thứ tư liên tiếp khi giới đầu tư thận trọng đánh giá các rủi ro từ chính sách thương mại của Mỹ và biến động địa chính trị.

Thị trường vàng tiếp tục được hỗ trợ bởi các lệnh áp thuế toàn cầu 10% của Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa có hiệu lực hồi đầu tuần, kèm theo khả năng nâng lên mức 15% đối với một số quốc gia cụ thể sau phán quyết của Tòa án Tối cao.

Song song đó, tâm điểm chú ý đang đổ dồn vào tiến trình ngoại giao giữa Washington và Tehran. Dù các cuộc đàm phán vào thứ Năm đã mở đường cho vòng thảo luận tiếp theo vào tuần tới, song một nguồn tin từ Mỹ cho biết giới chức nước này vẫn rời bàn hội nghị trong sự thất vọng, khiến triển vọng về một thỏa thuận sớm trở nên mờ mịt.

Về phương diện chính sách tiền tệ, thị trường đang dồn sự quan tâm vào các tín hiệu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee để ngỏ khả năng hạ lãi suất nếu lạm phát hạ nhiệt, trong khi Thống đốc Stephen Miran ủng hộ mức giảm tổng cộng 1 điểm phần trăm trong năm 2026. Tuy nhiên, sự thận trọng của thị trường đã tăng lên rõ rệt khi xác suất cắt giảm lãi suất vào tháng 6 đã lùi về mức 50%, đồng thời kỳ vọng về đợt giảm lãi suất thứ ba vào cuối năm gần như đã tan biến hoàn toàn.

Giá bitcoin giảm 1,4%

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (27/2) giá bitcoin giao dịch ở mức 67.280 USD/BTC, quay đầu giảm nhẹ 1,4% trong vòng 24h qua sau chuỗi phiên hồi phục.

Dù áp lực bán vẫn hiện hữu, Bitcoin vẫn duy trì được trạng thái cân bằng so với 7 ngày trước (67.269 USD/BTC), chính thức chấm dứt chuỗi tuần trượt dài liên tiếp. Tuy nhiên, tính chung trong vòng 1 tháng qua, đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới vẫn đang chịu mức sụt giảm tới 25,2% giá trị so với vùng đỉnh 89.989 USD/BTC.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 183 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.345 tỷ USD chiếm 50,1% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 7 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng giảm so với 24h trước đó.