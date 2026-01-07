Vì sao giá vàng hôm nay tăng 600.000 đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC ở mức 156,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 158,6 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng so với hôm qua (6/1).

Sáng 7/1, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 156,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 158,6 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng so với hôm qua (6/1).

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC hôm nay.

Giá vàng nhẫn hôm nay.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 151,6 – 154,6 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng so với sáng 6/1.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 153,5 – 156,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 155,8 – 158,8 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng so với ngày 6/1.

Giá vàng thế giới tăng 600.000 đồng/lượng

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 7/1 giao dịch ở mức 4.471 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.378 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 142,2 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), tăng 600.000 đồng/lượng so với hôm qua (6/1).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 16,4 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, sau giai đoạn biến động mạnh, giới đầu tư bắt đầu tạm gác lại các rủi ro địa chính trị để dồn sự tập trung vào các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ sắp được công bố.

Tâm điểm của thị trường hiện hướng về báo cáo việc làm tháng 12, dự kiến phát hành vào thứ Sáu tới. Đây được xem là thước đo quan trọng giúp định hình lộ trình chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Mới đây, ông Neel Kashkari, thành viên Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), nhận định rằng tỷ lệ thất nghiệp gia tăng có thể là chất xúc tác thúc đẩy Fed đẩy nhanh tiến trình hạ lãi suất. Hiện tại, thị trường đang đặt cược vào kịch bản sẽ có ít nhất hai đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Dù hạ nhiệt trong ngắn hạn, vàng vẫn nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ bức tranh địa chính trị đầy bất ổn. Sau khi lực lượng Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Washington có thể trực tiếp giám sát chính phủ nước này, đồng thời đe dọa triển khai thêm các hành động quân sự nếu ban lãnh đạo lâm thời không hợp tác.

Bên cạnh đó, Nhà Trắng cũng để ngỏ khả năng can thiệp quân sự liên quan đến vấn đề Greenland. Cùng lúc, căng thẳng tại khu vực châu Á leo thang sau khi Bắc Kinh áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với các mặt hàng có tiềm năng sử dụng trong quân sự, khiến quan hệ Trung - Nhật rơi vào trạng thái đối đầu trực diện.

Giá bitcoin giảm 1,1%

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (7/1) giá bitcoin giao dịch ở mức 92.612 USD/BTC, giảm 1,1% trong vòng 24h qua. Theo đó, bitcoin đã tăng 4,81% so với 7 ngày trước (88.366 USD/BTC) và tăng 0,68% trong 1 tháng vừa qua (91.987 USD/BTC).

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 87 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.849 tỷ USD chiếm 57,2% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 5 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng tăng so với 24h trước đó.