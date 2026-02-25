Giá vàng SJC tăng 700.000 đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC sáng 25/2 niêm yết ở mức 182,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 185,3 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua (24/2).

Sáng 25/2, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 182,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 185,3 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua (24/2).

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Biểu đồ giá vàng trong nước. Ảnh: Tiến Dũng.

Biểu đồ giá vàng nhẫn: Ảnh: Tiến Dũng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 181,8 - 184,8 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng so với sáng 24/2.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 182,3 - 185,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 182,3 – 185,3 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng so với ngày 24/2.

Giá vàng thế giới tăng nhẹ

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 25/2 giao dịch ở mức 5.183 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.305 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 164,4 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), tăng 200.000 đồng/lượng so với hôm qua (24/2).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 20,9 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, trong phiên giao dịch sáng 25/2, giá vàng thế giới phục hồi lên quanh ngưỡng 5.180 USD/ounce, lấy lại một phần sắc đỏ của phiên trước đó. Động lực tăng trưởng chính hiện nay đến từ những bất ổn đan xen giữa xung đột thương mại và rủi ro địa chính trị toàn cầu.

Thị trường đang phản ứng mạnh mẽ khi sắc thuế nhập khẩu 10% do Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt đã chính thức có hiệu lực từ hôm nay. Chính quyền Mỹ hiện đang nỗ lực thúc đẩy việc nâng mức thuế này lên 15% nhằm tái thiết lập chương trình bảo hộ thương mại sau khi bị Tòa án Tối cao bác bỏ các sắc thuế diện rộng vào năm ngoái. Trước đó, ông Trump đã đưa ra cảnh báo đanh thép về việc áp thuế bổ sung đối với những quốc gia có hành vi "lách luật" trong các thỏa thuận thương mại gần đây.

Song song với cuộc chiến thuế quan, giới đầu tư đang dồn sự chú ý vào vòng đàm phán hạt nhân Mỹ - Iran diễn ra vào thứ Năm. Phía Iran vừa khẳng định sẽ làm "tất cả những gì có thể" để đạt được thỏa thuận với Washington, tạo ra sự giằng co tâm lý trên thị trường tài sản trú ẩn. Tuy nhiên, đà bứt phá của kim loại quý đang bị kìm hãm bởi quan điểm cứng rắn từ phía Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Trong tuyên bố hôm thứ Ba, hai quan chức Fed cho biết chưa thấy sự cần thiết phải điều chỉnh lãi suất trong tương lai gần, viện dẫn thị trường lao động đang cải thiện và áp lực lạm phát vẫn còn dai dẳng.

Giá bitcoin tăng 2,9%

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (25/2) giá bitcoin giao dịch ở mức 65.406 USD/BTC, ghi nhận nỗ lực hồi phục với mức tăng 2,9% trong vòng 24h qua. Tuy nhiên, đà trượt dốc dài hạn của đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khi giá hiện tại vẫn thấp hơn 3,3% so với 7 ngày trước (67.643 USD/BTC) và đã bốc hơi tới 25,5% giá trị chỉ trong vòng 1 tháng qua (87.808 USD/BTC).

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 186 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.307 tỷ USD chiếm 50,3% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, cả 10 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng tăng so với 24h trước đó.