Những mẫu ô tô điện bị lãng quên tại Việt Nam

Trong bối cảnh thị trường ô tô điện tăng trưởng mạnh, không ít mẫu xe từng được kỳ vọng dẫn dắt xu hướng lại dần mờ nhạt vì định giá cao, hạ tầng sạc hạn chế và chiến lược truyền thông thiếu bền bỉ.

Thị trường ô tô điện Việt Nam bùng nổ mạnh mẽ trong năm 2025 cho thấy sự chuyển dịch rõ rệt theo xu hướng điện hóa toàn cầu. Toàn ngành ô tô đạt doanh số hơn 604.000 xe, trong đó riêng nhóm xe điện ghi nhận trên 175.000 xe bán ra, tương đương khoảng 30% thị phần. Tuy nhiên, phần lớn sản lượng này đến từ một thương hiệu nội địa, phản ánh sự tăng trưởng chưa đồng đều giữa các hãng.

Ngay trong bức tranh tăng trưởng ấn tượng đó, vẫn có những mẫu xe từng được kỳ vọng là người tiên phong nhưng dần đánh mất sức hút, không theo kịp nhịp phát triển chung của thị trường.

BYD Sealion 8 gây tranh cãi vì tên gọi

Từng được định vị là một trong những sản phẩm chủ lực của BYD tại Việt Nam, Sealion 8 đến nay vẫn chưa thể hiện rõ vai trò dẫn dắt như kỳ vọng ban đầu.

Sealion 8 có kiểu dáng thể thao, bệ vệ đi kèm công suất lên đến 509 mã lực. Ảnh: BYD.

Sealion 8 thuộc phân khúc SUV điện 7 chỗ cỡ lớn và chỉ phân phối một phiên bản với giá hơn 1,5 tỷ đồng. Xe trang bị hệ dẫn động hai mô-tơ điện, sản sinh công suất 509 mã lực và mô-men xoắn gần 700 Nm. Đi kèm là bộ pin dung lượng 100 kWh cho tầm vận hành công bố khoảng 500 km theo chuẩn NEDC. Xét về thông số, đây là cấu hình đủ sức cạnh tranh trong nhóm SUV điện cao cấp.

Tuy nhiên, quá trình ra mắt tại Việt Nam không thực sự suôn sẻ. Mẫu xe này vốn mang tên BYD Tang ở nhiều thị trường quốc tế. Khi có thông tin chuẩn bị bán ra trong nước, lãnh đạo hãng từng khẳng định sẽ giữ nguyên tên gọi.

Dù vậy, trước những tranh luận xoay quanh cái tên Tang, BYD sau đó quyết định đổi sang Sealion 8. Sự thay đổi này ngay trong giai đoạn đầu mở bán khiến hoạt động truyền thông thiếu nhất quán và ảnh hưởng đến quá trình xây dựng nhận diện sản phẩm.

Tên gọi Tang tại thị trường quốc tế từng gây ra nhiều ý kiến trái chiều khi mẫu xe này chuẩn bị ra mắt Việt Nam. Ảnh: BYD.

Ở khía cạnh thị trường, mức giá hơn 1,5 tỷ đồng cũng đặt Sealion 8 vào thế cạnh tranh trực tiếp với các SUV chạy xăng, dầu đã có chỗ đứng như Toyota Fortuner hay Ford Everest, những mẫu xe có lợi thế về thương hiệu, mạng lưới dịch vụ và khả năng giữ giá. Trong khi đó, hạ tầng trạm sạc công cộng chưa thực sự thuận tiện khiến nhiều khách hàng cân nhắc kỹ khi lựa chọn một mẫu xe điện ở tầm giá cao.

MG4 EV phải giảm giá sâu để hút khách

Ra mắt giữa năm 2024, MG4 EV được xem là bước đi đáng chú ý của MG trong hành trình điện hóa tại Việt Nam. Tuy nhiên, sau giai đoạn đầu gây tò mò, mẫu xe này không tạo được lực đẩy doanh số đủ mạnh để trở thành sản phẩm chủ lực.

MG4 EV được đánh giá cao ở thiết kế khi ra mắt tại Việt Nam. Ảnh: MG.

Xe được phân phối 2 phiên bản, giá 828-948 triệu đồng đã gồm pin. Cả hai đều dẫn động cầu sau, công suất 168-201 mã lực, pin 51-64 kWh cho tầm vận hành công bố 350-450 km. Thông số ở mức cạnh tranh, thiết kế hiện đại và danh sách an toàn khá đầy đủ, nhưng lợi thế này chưa đủ tạo khác biệt rõ ràng trên thị trường.

Vấn đề lớn nhất nằm ở định vị giá. Ở ngưỡng 900 triệu đồng, người mua có thể cân nhắc nhiều SUV xăng quen thuộc như Mazda CX-5 hoặc các mẫu xe điện có hệ sinh thái sạc riêng như VinFast VF 6 và VF 7. Trong khi đó, MG không sở hữu mạng lưới trạm sạc độc lập, khiến trải nghiệm sử dụng phụ thuộc vào hạ tầng bên thứ ba.

Đuôi xe nổi bật bởi cụm đèn hậu kéo dài và nhô ra ngoài. Ảnh: MG.

Thực tế thị trường cho thấy MG4 EV đã trải qua nhiều đợt giảm giá rất sâu, có thời điểm lên tới 300 triệu đồng, đưa giá bán thực tế xuống còn khoảng 550-620 triệu đồng. Mức điều chỉnh mạnh tay này giúp xả hàng trong ngắn hạn, nhưng đồng thời phản ánh sức mua không đạt kỳ vọng và khiến giá trị sản phẩm trên thị trường trở nên kém ổn định.

Hyundai Ioniq 5

Ra mắt thị trường Việt Nam năm 2023, Hyundai Ioniq 5 được TC Motor lắp ráp trong nước và phân phối với hai phiên bản gồm Exclusive giá 1,3 tỷ đồng và Prestige giá 1,45 tỷ đồng. Bản tiêu chuẩn sử dụng pin 58 kWh, tầm hoạt động 384 km theo chuẩn WLTP và công suất 170 mã lực. Trong khi đó, bản cao cấp trang bị pin 72,6 kWh, phạm vi di chuyển tối đa 451 km, công suất 217 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm.

Ioniq 5 có kiểu dáng crossover lấy cảm hứng từ những đường thẳng và họa tiết pixel. Ảnh: Hyundai.

Mẫu xe này nổi bật với nền tảng 800V cho phép sạc nhanh, hỗ trợ tính năng V2L cấp điện ra ngoài công suất tối đa 3.600W. Thiết kế Parametric Pixel cùng khoang nội thất tối giản với hai màn hình 12,3 inch và gói an toàn Smart Sense là những điểm nhấn đáng chú ý.

Tuy nhiên, trái với sự đầu tư về công nghệ, Ioniq 5 không xuất hiện dày đặc trong các chiến dịch truyền thông tại Việt Nam sau giai đoạn ra mắt. Trong bối cảnh Hyundai vẫn tập trung nguồn lực cho các dòng xe xăng chủ lực, mẫu SUV điện này dần ít được nhắc tới trên thị trường.

Khoang lái có bố cục đơn giản, tập trung vào vô-lăng và 2 màn hình. Ảnh: Hyundai.

Ở tầm giá 1,3-1,4 tỷ đồng, Hyundai Ioniq 5 đối mặt bài toán tương tự BYD Sealion 8. Với cùng ngân sách, người dùng có nhiều lựa chọn SUV gầm cao chạy xăng, dầu quen thuộc, dễ tiếp cận và không phụ thuộc vào hạ tầng sạc.

Khi trạm sạc công cộng chưa thật sự thuận tiện và chiến lược quảng bá không được duy trì đều đặn, sức hiện diện của Ioniq 5 trên thị trường dần mờ nhạt so với các đối thủ cùng tầm giá.